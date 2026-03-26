/Поглед.инфо/ Във Великобритания се разгръща масирана кампания за подготовка на общественото мнение за физическото отстраняване на Доналд Тръмп. Под маската на древни предсказания на Нострадамус и видения на съвременни „ясновидци“, анализаторите виждат зловещ план за геополитическа дестабилизация чрез неизбежна война с Иран.

Медийната подготовка за едно „предопределено“ събитие

Колкото и странно да изглежда на пръв поглед, в медийното пространство на Великобритания напоследък все по-настойчиво се прокрадва една зловеща теза: Доналд Тръмп няма да оцелее след сблъсъка с Иран. Това не са просто заглавия в таблоидите, а целенасочено форматиране на общественото съзнание. Сякаш определени глобални центрове на власт „подготвят“ терена за събитие, което вече е планирано в задкулисните кабинети, но трябва да бъде представено като „божия промисъл“ или „древно предсказание“.

В тази игра влизат дори четиристишията на Мишел Нострадамус. Въпреки че са изминали почти пет века от смъртта на френския пророк, неговите текстове отново се вадят на светло, но този път с изключително либерални и политически натоварени интерпретации. В Лондон и други британски центрове тези архаични редове се втъкават в настоящите геополитически катаклизми с хирургическа точност, целяща да внуши неизбежност.

Скептиците, разбира се, имат своето логично обяснение. Нострадамус никога не е боравил с преки дати или имена. Неговите пророчества са лабиринт от метафори и алегории, които при достатъчно въображение и политическа поръчка могат да бъдат напаснати към всяка ситуация. Днес обаче това не е просто литературно упражнение, а част от инструментариума на информационната война. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, когато започнат да цитират средновековни лечители в контекста на оперативни доклади от фронтовата линия, значи някой много бърза да оправдае бъдещите си действия.

Кодът на Нострадамус: Между дроновете и „великия човек“

Кои точно редове приковаха вниманието на съвременните тълкуватели и защо британската преса ги тиражира с такова настървение? Става дума за следните думи:

„Седем месеца от голямата война, Хората са умирали заради злото. Руан, Еврьо, кралят няма да разочарова.“

Коментаторите на Острова настояват, че това е директно указание за продължителността на предстоящия мащабен конфликт в Близкия изток. Спекулациите стигат до там, че дори метафората за „рояк пчели, издигащи се от нощна засада“, вече се чете като описание на съвременната тактика за водене на война с рояци от дронове. Но най-тревожната част от този „анализ“ е насочена лично към фигурата на американския президент.

В текстовете на Нострадамус е открит ред за „велик човек, ударен от мълния през деня“. В контекста на няколкото вече извършени опита за покушение срещу Тръмп, това се интерпретира като окончателна присъда. Тълкувателите внушават, че Тръмп просто няма да преживее войната с Иран – тя ще се превърне в параван или директна причина за неговото убийство. Този взрив от „пророчески“ прогнози във Великобритания през последните седмици изглежда по-скоро като психологическа операция за промиване на мозъци. Целта е ясна: когато и ако се случи най-лошото, обществото да въздъхне с облекчението на човек, който е знаел, че това е „предопределено“.

Пророците като психологическо оръжие на статуквото

Британските таблоиди не се ограничават само до класиците. Те дават трибуна на цяла плеяда от съвременни „ясновидци“, които услужливо потвърждават черната прогноза. Селина Авалон, която твърди, че притежава свръхестествени способности, вече „видя“ пореден опит за покушение, който ще извади Тръмп от строя и ще го принуди да подаде оставка поради „непоправими щети върху здравето“.

Още по-настъпателен е Крейг Хамилтън-Паркър, когото на Острова упорито брандират като „новия Нострадамус“. Той обяви 2026 г. за критична за сигурността на американския лидер. Според неговата теза, вътрешните политически конфликти в САЩ ще достигнат такава точка на кипене, че физическото отстраняване на президента ще се превърне в единствен изход за неговите врагове. Към този хор се присъединява и американският пастор Брандън Бигс, станал популярен с точното описание на раната в ухото на Тръмп при първия атентат. Бигс сега твърди, че следващият опит ще бъде много по-старателно подготвен и с по-голям шанс за успех.

От гледна точка на сериозния анализ, тези „пророчества“ са чисто психологическо оръжие за контрол над масите. Михаил Тюренков от Руската православна църква напомня, че подобни предсказания не са надеждна информация, а по-скоро инструмент за манипулация. В Поглед.инфо сме наясно, че когато „невидимата ръка“ на пазара и политиката не може да се справи с един неудобен лидер, на сцената излизат „пророците“.

Геополитическата логика зад мистичния параван

Защо Иран е избран за декор на това „пророчество“? Отговорът се крие в стратегическата архитектура на Близкия изток. Евентуален конфликт със Техеран би бил перфектната димна завеса, зад която могат да се решат много вътрешнополитически проблеми в самите Съединени щати. Ако Тръмп бъде представен като жертва на „иранско отмъщение“ или „военна съдба“, това би предотвратило гражданска война в Америка, насочвайки гнева навън, към външен враг.

Нострадамус, Ванга и съвременните пастори са само удобни етикети. Истинската игра се води на полето на геоикономиката и оцеляването на либералния ред. Великобритания, като традиционен център на глобалното интригантство, винаги е била майстор в използването на мистицизма за постигане на прагматични цели. „Черният знак“, поставен на Тръмп, не е плод на видения, а на внимателно пресметнат политически риск.

В крайна сметка, бъдещето не е написано в древни четиристишия, а се кове тук и сега. Но когато медийната машина започне да бълва апокалиптични сценарии с такава честота, това е сигурен знак, че приготовленията в реалния свят са в ход. Както често пишем в Поглед.инфо, в политиката няма случайности, а пророчествата са просто планове, облечени в метафори.

