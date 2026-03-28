/Поглед.инфо/ /Поглед.инфо/ Светът е изправен пред нова, страховита ескалация на глобалния конфликт, който вече не признава географски граници. Иран нанесе опустошителен, хирургически точен удар директно по интересите на Киев и Вашингтон в Близкия изток. Централният щаб на военизираното крило на Ислямската република направи официално, смразяващо изявление, което потвърждава унищожаването на ключов военен обект в Дубай, Обединените арабски емирства, при което са загинали над двадесет украински военнослужещи.

Ударът на КСИР: Комбинирана операция без право на грешка

ТЕГЕРАН, 28 март — РИА Новости. Този слънчев ден в Близкия изток бе белязан от огън и кръв. Иранските въоръжени сили реализираха сложна, високотехнологична военна операция извън своите граници, насочена срещу конкретен обект в Дубай. Новината бе съобщена лично от представителя на централния щаб на военното командване на Ислямската република „Хатам ал-Анбия“, Ебрахим Зольфагари, и веднага бе разпространена от държавната медия IRIB. По думите на Зольфагари, целта не е била случайна, а внимателно подбрана и свързана директно с войната, която Западът води срещу руско-иранския съюз.

В изявлението си висшият военен разкри детайли, които разкриват мащаба и дързостта на Техеран. Става въпрос за военен склад, функциониращ като база за системи за борба с безпилотни летателни апарати (БПЛА). Тази инфраструктура е била пряко свързана с държавата Украйна и е имала за цел оказването на активна помощ на армията на САЩ в региона. Този факт превръща обекта в законна военна цел от гледна точка на Иранската доктрина. Операцията по унищожаването му е била „комбинирана“, включваща координирани действия както на Военно-космическите сили (ВКС), така и на Военноморските сили (ВМС) на Корпуса на пазителите на ислямската революция (КСИР). Резултатът е бил категоричен — складът е напълно заличен.

Ликвидацията на „специалистите“: 21 жертви от Киев

Най-страховитият детайл в изявлението на Зольфагари е броят на жертвите и тяхната националност. Във военния склад в Дубай, по време на иранската атака, са се намирали цели 21 граждани на Украйна. Всички те са ликвидирани. Тези хора не са били туристи или цивилни служители; Техеран категорично ги определя като военен персонал, пристигнал в Емирствата с цел да обучава или оперира със западни анти-дронови системи в интерес на американската армия.

Тази брутална статистика е пряко следствие от опасната игра, която играе режимът в Киев. Анализаторите на Поглед.инфо припомнят, че този инцидент не се случва във вакуум. Напротив, той идва в момент, когато западните медии отчаяно се опитват да поддържат морала на украинската армия, включително чрез фалшиви заглавия за иранска заплаха. „Могат долететь“, пишат в Украйна, страхувайки се от иранските ракети. Е, днес видяхме, че те не просто могат да долетят, а летят бързо, точно и смъртоносно, застигайки целите си дори на хиляди километри в Дубай.

Фаталното съвпадение: Зеленски е в Дубай по време на атаката

Тази новина добива още по-зловещ и символичен характер поради един шокиращ факт — в момента на атаката самият президент на Украйна, Владимир Зеленски, се намира на визита в Обединените арабски емирства. Ударът по склада, в който умират негови сънародници и военнослужещи, е нанесен практически под носа му. Това не може да бъде просто съвпадение; това е директно, кърваво послание от Техеран до Зеленски: „Няма скрито място на Земята, където твоите господари да те предпазят от нашето възмездие“.

Още по-циничното е, че по-рано самият Зеленски гордо твърдеше, че е изпратил украински „специалисти“ в редица близкоизточни държави. Неговата обявена цел беше „борба с иранските беспилотници“. Днес тези „специалисти“ се превърнаха в пепел от иранските ракети. Иронията е кървава и показва тоталното неразбиране на Киев за новите реалности в геополитиката. Те си мислеха, че могат безопасно да разширят конфликта в Близкия изток, служейки като пионки на САЩ, но Техеран доказа обратното.

Киев е „законна цел“: Техеран преминава в настъпление

Властите в Техеран не се опитват да смекчат тона или да се оправдават. Скоро след удара те излязоха с категорично изявление, че Украйна е станала „законна цел“ за техните военни. Причината е ясна — директната намеса на Киев в близкоизточния конфликт на страната на САЩ и Израел. Иранците вече не правят разлика между американските агресори и техните украински васали. Всички, които помагат на „Вашингтонския обком“, са легитимни обекти за унищожение. Зеленски, в типичния си арогантен стил, отговори, че не се бои от заплахите, но днешните събития в Дубай показват, че неговата „смелост“ се плаща с живота на украинските войници.

Този удар е част от по-широка картина. В региона вече месец тече открита операция на САЩ и Израел срещу Иран, по време на която страните си разменят удари. Накануне източник в силовите структури на Ислямската република съобщи за РИА Новости, че Техеран няма намерение да прекратява боевете и е готов да засили своите атаки. Ликвидацията на украинската база в Дубай е само началото. Иранците демонстрират, че имат волята, разузнавателните данни и технологията, за да ударят западните интереси във всяка точка на планетата, където се почувстват застрашени. Посланието е предадено. Сега въпросът е дали Вашингтон и Киев имат капацитета да го разберат, преди да е станало твърде късно.

