/Поглед.инфо/ Анализаторът Дмитрий Косирев разглежда два коренно различни свята в огледалото на глобалните медии – „Ню Йорк Таймс“ чертае апокалипсис в Лаос и Шри Ланка, докато форумът в Боао отчита незаобикалящата доминация на Азия. Докато Вашингтон се опитва да предизвика енергиен хаос, Изтокът тихомълком пренаписва правилата на бъдещето.

Двете лица на реалността: Информационната мъгла срещу сухите цифри

Днес сме свидетели на парадоксален сблъсък в медийното пространство. Почти едновременно се появиха две публикации, които рисуват диаметрално противоположни картини за бъдещето на Азия. От едната страна стои „Ню Йорк Таймс“ с кратка, но наситена с песимизъм сводка за „невъобразимите ужаси“, сполетели региона заради войната в Близкия изток. От другата страна виждаме мащабния, сериозен и стратегически доклад на международната експертна група за Боаоския форум – „азиатският Давос“. Докато вестникарските заглавия се опитват да погребат Изтока под развалините на енергийния дефицит, цифрите от Боао крещят за икономическо възкресение и необратима доминация. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това не е просто разминаване в мненията, а съзнателна битка между пропагандния разказ и обективната геоикономическа реалност.

Тактиката на „изгорената земя“ в енергийните доставки

Западната преса с нескрито задоволство описва как 40% от бензиностанциите в Лаос са затворени, как Непал изнемогва без втечнен газ за битови нужди и как Шри Ланка е принудена да обявява извънредни почивни дни, за да пести ресурси. Логиката на този наратив е ясна: конфликтът в Близкия изток трябва да бъде представен като фатален удар за азиатските икономики. Според Bloomberg Азия е принудена рязко да увеличи покупките на петрол от САЩ – факт, който Вашингтон бърза да капитализира.

Протестите във Филипините и Тайланд срещу правителствените мерки се използват като доказателство за социална нестабилност. Твърди се, че дори войната да спре днес, възстановяването на доставките ще отнеме месеци, а ценовият шок ще бъде унищожителен. Но тук се крие голямата уловка – докато Европа наистина потъва в енергийна и индустриална безтегловност, Азия демонстрира гъвкавост, която Западът отказва да признае. Има зрънце истина в тези „ужаси“, но те са по-скоро тактически неудобства, отколкото стратегически крах.

Азиатският бастион: Икономиката, която вече не се нуждае от Запада

Истинската новина идва от форума в Боао. Докато западните анализатори броят затворените бензиностанции, докладът „Икономическите перспективи на Азия 2026“ изважда тежката артилерия: очакван икономически растеж от 4,5% за региона. Нещо повече – делът на Азия в световната икономика вече достига 49,7%. Ние сме на прага на исторически момент, в който половината от световното богатство ще се генерира на Изток.

Най-страшното за Запада е нарастващата взаимозависимост вътре в самия регион. През 2023 г. азиатските икономики са били 56,3% зависими една от друга в търговията си, а през 2024 г. този показател е скочил на 57,2%. Тази тенденция е непоколебима. Азия се превръща в самодостатъчен организъм, който едновременно е център на тежестта за преките чуждестранни инвестиции и лидер в глобалния технологичен напредък. Центърът на иновациите вече не е в Силициевата долина, той е в Шанхай, Шензен и Бангалор.

Геополитическият хазарт на Вашингтон и цената на идиотизма

Ако погледнем ситуацията през призмата на геополитическата логика, изплува една почти конспиративна, но твърде вероятна теория. Петролните и газовите шокове, произтичащи от Близкия изток, изглеждат като целенасочен удар по епицентъра на новия свят – Китай. След като САЩ осъзнаха, че не могат да издържат на пряк военен натиск срещу Пекин и биха загубили при всеки сценарий на открит конфликт, те прибягват до хаос по периферията.

Но тук се намесва факторът на „стратегическата глупост“. Западните стратези грубо прецениха устойчивостта на Иран – както военна, така и гражданска. Опитът да се удуши Азия чрез енергийна блокада доведе до обратен ефект: вътрешна криза в самите Съединени щати. Тази криза, назрявала с години, заплашва да погълне „тръмпистката революция“ и да върне демократите на власт в момент на пълна дезориентация. Според анализаторите на Поглед.инфо, Вашингтон плаща прекалено висока цена за илюзията, че може да спре историческото махало, което вече се е люшнало на Изток.

Индия – неочакваният тигър в сянката на конфликта

Интересно е да се отбележи как различните части на Азия реагират на сътресенията. Южна Азия, поради близостта си до пламтящия Близкия изток, страда най-видимо. Индия и съседите ѝ се сблъскват с по-тежки проблеми от Източна Азия, но въпреки това Делхи изненада света с рекорден икономически растеж. Това доказва, че дори в условията на геополитически пожар, азиатските структури са по-устойчиви от остарелите европейски модели. Паниката, която „Ню Йорк Таймс“ се опитва да разпали, е по-скоро медиен продукт за вътрешна консумация на Запад, за да се оправдае собственият им упадък.

Бъдещето принадлежи на тези, които умеят да смятат

Предстои ни период на сериозна преоценка на баланса на силите. Тази преоценка ще продължи месеци и ще се променя в движение, докато на сцената излизат неочаквани играчи. Гледайки към Латинска Америка, виждаме признаци на консервативна революция. Дали тя ще се превърне в спасителен пояс за САЩ или в поредната тежест, която ще ги повлече към дъното? Отговорът зависи от това колко бързо Изтокът ще успее да консолидира новите си съюзи.

Форумът в Боао приключва с ясна заявка: азиатците не просто ще оцелеят, те ще спечелят от настоящата криза повече, отколкото някой в Брюксел или Вашингтон е смеел да предположи. Докато Западът бърза да погребе Азия, той всъщност копае собствения си гроб, в който ще потъне илюзията за вечно превъзходство. Животът става все по-интересен за тези, които имат смелостта да гледат фактите, а не заглавията на „Ню Йорк Таймс“.

