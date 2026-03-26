/Поглед.инфо/ Светът не се движи към война – той вече е в нея. Но този път няма фронтове, няма официални декларации и няма момент, в който някой ще каже „започна“. Икономиките се рушат отвътре, съюзите се разпадат под натиск, а решенията се вземат хаотично, без контрол и без стратегия. Най-страшното не е самият конфликт – а фактът, че вече няма център, който да го управлява или спре.

Войната вече е тук – просто не изглежда като война

Нещо се е разместило дълбоко в самата логика на света и вече не може да бъде върнато обратно. Не става дума за поредна криза, която ще бъде преодоляна с няколко решения и малко политическа воля. Става дума за промяна, която не пита дали е желана и не оставя време за адаптация. Доскоро икономиката беше територия на рационалното – пространство, в което дори най-острите конфликти се превеждаха на езика на интереса, сметката, взаимната изгода. Днес този език започва да се разпада.

По-скъпата енергия не е просто икономически факт, а резултат от сблъсък. Прекъснатите доставки не са логистичен проблем, а част от натиск. Финансовите ограничения не са регулация, а инструмент за принуда. Всичко, което доскоро изглеждаше като механизъм за баланс, постепенно се превръща в средство за натиск. И когато това се случи навсякъде едновременно, започва да се усеща не като поредица от проблеми, а като една и съща картина, повтаряща се в различни мащаби.

Светът започва да диша по друг начин.

Ритъмът се променя – не в новините, а в решенията, които стоят зад тях. Държавите вече не изчакват, не преценяват дълго, не търсят оптималното. Действията стават по-рязки, по-краткосрочни, по-насочени към моментно надмощие. В този ритъм няма търпение, няма устойчивост, няма усещане за утре. И когато утрешният ден изчезне като ориентир, започва движение, което няма стабилна посока.

Промяната не се усеща еднакво навсякъде. На едно място изглежда като инфлация, на друго като спад в производство, на трето като политическо напрежение. Но нишката, която ги свързва, е една и съща. Системата, която дълго време създаваше предвидимост, започва да губи способността си да поддържа равновесие. И когато равновесието изчезне, дори малки сътресения започват да имат големи последствия.

Дълго време взаимната зависимост се разглеждаше като гаранция срещу конфликт. Свързаността трябваше да направи разрушението твърде скъпо, за да бъде избрано. Вместо това тя се превърна в средство, чрез което натискът става по-прецизен и по-дълбок. Когато една икономика зависи от чужда енергия, чужди технологии или чужди пазари, тази зависимост лесно се превръща в уязвимост. И когато уязвимостта бъде използвана, ефектът не е шумен, а бавен и постоянен.

Точно тази бавност създава илюзия за контрол.

Нищо не се срива внезапно. Няма момент, в който всичко да спре. Има постепенна ерозия – на доверие, на сигурност, на възможност за планиране. Компаниите започват да се пренареждат не защото така е по-ефективно, а защото така е по-безопасно. Държавите променят приоритетите си не защото това носи растеж, а защото намалява риска. Икономиката започва да се движи не към по-добро, а към по-малко опасно.

Тази разлика изглежда малка, но променя всичко.

Когато сигурността измести ефективността, системата започва да губи скорост. Растежът се забавя. Разходите се увеличават. Възможностите се свиват. И в този процес се появява напрежение, което не може да бъде компенсирано с класически мерки. Лихви, стимули, регулации – всичко това работи в рамките на стабилна система. Когато самата система започне да се променя, инструментите губят точност.

Нещо подобно се случва и с доверието.

Доверието винаги е било невидимата основа на икономиката. Без него няма договори, няма инвестиции, няма дългосрочни решения. Когато то започне да се разклаща, процесите се променят отвътре. Не веднага, не драматично, но достатъчно, за да се усети в начина, по който се вземат решения. Все по-често се избира по-сигурното, дори когато е по-неизгодно. Все по-често се избягва рискът, дори когато носи потенциал.

В този климат няма стабилност.

Има постоянна адаптация.

И тази адаптация не е координирана. Всеки реагира според собствената си ситуация, според собствените си страхове, според собствените си възможности. Липсва обща посока. Липсва център, който да зададе рамка, в която различните действия да се подреждат в нещо цялостно. Вместо това се появява разпиляване.

Това разпиляване се усеща и в отношенията между държавите.

Съюзите започват да се променят, не формално, а в поведението. Зад декларациите за единство започват да се появяват различни интереси, различни приоритети, различни страхове. Външно структурата остава същата, но отвътре започва да се разхлабва. Това създава напрежение, което не винаги е видимо, но винаги влияе на решенията.

В такава среда дори малки конфликти могат да се разраснат.

Не защото са големи сами по себе си, а защото попадат в система, която вече е нестабилна. Всяко ново напрежение добавя още натиск. Всяко ново решение създава нови последствия. И постепенно се оформя картина, в която няма ясно разграничение между отделните процеси. Всичко започва да се преплита.

Енергия, финанси, технологии, политика – границите между тях се размиват.

Това създава усещане за хаос, но всъщност става дума за нещо по-дълбоко. Старият модел, който разделяше тези сфери и позволяваше всяка от тях да се управлява относително самостоятелно, престава да функционира. Вместо него се появява среда, в която всяко действие има множество ефекти и всеки ефект води до ново действие.

Този процес няма ясен център.

Няма точка, от която може да бъде контролиран. Няма и механизъм, който да го спре бързо. Възможно е да бъде забавен, възможно е да бъде пренасочен, но не и да бъде върнат към предишното състояние. Причината не е в отделните решения, а в самата логика, която вече се е променила.

Промяната не е видима като събитие. Тя се усеща като фон, който постепенно измества всичко останало.

В този фон икономиката вече не изпълнява ролята на стабилизатор. Тя се превръща в поле, върху което се проявяват всички останали напрежения. Всяка политическа стъпка има икономически ефект. Всеки икономически ефект има политическо отражение. Връзката между двете става толкова силна, че вече не може да бъде разграничена.

И точно в тази точка се оформя новата реалност.

Не като рязък преход, а като постепенно потъване в среда, в която сигурността е временна, предвидимостта е ограничена, а всяко решение носи повече неизвестни, отколкото отговори.

В тази среда думата „война“ започва да придобива друг смисъл.

Не като събитие, което започва и свършва, а като състояние, в което различните форми на натиск се превръщат в постоянен фон. Без официално начало, без ясни граници, без момент, в който може да се каже, че всичко е приключило.

Това състояние вече е тук.

И се разгръща с всяко следващо решение, с всяка нова реакция, с всяко усилие да бъде овладяно нещо, което вече не се подчинява на познатата логика.

Когато икономиката започне да диктува поведението на държавите

Някъде по пътя икономиката престана да бъде инструмент и започна да се превръща в сила, която диктува решенията. Дълго време изглеждаше, че политиката управлява икономическите процеси, че държавите могат да насочват развитието чрез стратегии, регулации и контрол върху ключови ресурси. Постепенно се оказа, че зависимостите са по-дълбоки и много по-трудни за овладяване, отколкото изглеждаше на повърхността.

Всяка икономика е вплетена в мрежа, която не може да бъде разкъсана без последици. Тази мрежа беше изграждана десетилетия, слой по слой, връзка по връзка, докато се превърне в система, която обхваща почти всичко – от енергията и суровините до технологиите и финансовите потоци. В един момент тази система започна да се използва не само за развитие, но и за натиск. Връзките, които създаваха стабилност, се превърнаха в канали, през които може да се упражнява влияние.

Това промени самата логика на решенията.

Когато една държава знае, че достъпът до определен ресурс може да бъде ограничен, тя започва да мисли различно. Когато една индустрия разбира, че веригата ѝ на доставки може да бъде прекъсната, тя променя поведението си. Когато финансовите потоци могат да бъдат блокирани или насочени, цялата икономическа активност започва да се движи по нови правила.

Тези правила не са написани никъде. Те не са резултат от договор или споразумение. Те възникват от самата ситуация, от натрупването на действия, които постепенно променят средата. И когато средата се промени, всички участници започват да се адаптират към нея, независимо дали го осъзнават или не.

Адаптацията обаче има цена.

Преместването на производства, пренареждането на вериги, търсенето на алтернативни ресурси – всичко това изисква време и средства. В този процес ефективността отстъпва място на сигурността, а сигурността винаги е по-скъпа. Това означава по-високи разходи, по-ниска производителност и по-голямо напрежение върху цялата система.

Напрежението не се разпределя равномерно.

Има икономики, които могат да поемат удара по-лесно, и такива, които усещат всяка промяна много по-силно. Това създава нови линии на разделение, които не съвпадат с традиционните политически или военни блокове. Появяват се нови зависимости, нови центрове на тежест, нови конфигурации на влияние.

В този процес започва да се оформя нещо, което трудно може да бъде дефинирано с една дума, но се усеща ясно в поведението на държавите.

Икономическата логика започва да доминира над политическата.

Не защото политиците са загубили влияние, а защото възможностите им за действие се ограничават от реалността на зависимостите. Решенията вече не се вземат в празно пространство. Те се вземат в рамките на система, която реагира на всяко действие и създава нови ограничения.

Това прави управлението много по-трудно.

Всяка стъпка трябва да бъде преценявана не само по отношение на непосредствения ефект, но и по отношение на верижните реакции, които може да предизвика. Един ход в енергетиката може да доведе до проблеми в индустрията. Промяна във финансовата политика може да се отрази на външната търговия. Решение в една сфера неизбежно се пренася в друга.

Тази взаимосвързаност създава усещане за сложност, която трудно може да бъде управлявана с традиционните инструменти.

И точно тук започва да се появява още един важен процес.

Държавите започват да търсят начини да намалят зависимостите си. Не чрез пълно изолиране, което е практически невъзможно, а чрез създаване на буфери, чрез диверсификация, чрез изграждане на алтернативни канали. Това води до постепенно пренареждане на икономическите връзки.

Търговията се пренасочва. Инвестициите се преразпределят. Производствата се местят.

Всичко това се случва едновременно и на различни нива.

Няма централен план, който да координира тези процеси. Няма и обща стратегия, която да ги обедини. Всеки действа според собствените си интереси, според собствените си възможности и според собственото си усещане за риск.

Резултатът е движение, което изглежда хаотично, но всъщност следва определена логика.

Логиката на оцеляването в среда на несигурност.

Когато тази логика стане водеща, системата започва да се променя по начин, който трудно може да бъде обърнат. Старите модели на взаимодействие започват да губят значение. Новите все още не са напълно оформени. Между тях се появява пространство, в което няма яснота и няма стабилност.

Това пространство е особено чувствително към всякакви сътресения.

Дори малки промени могат да имат големи последствия, защото попадат в среда, която вече е напрегната. Всеки нов фактор се добавя към вече съществуващите и увеличава общото натоварване. Това създава усещане за непрекъснато движение, което не може да бъде спряно.

В тази среда икономиката престава да бъде просто система от производства и обмен.

Тя се превръща в поле, в което се проявяват всички останали процеси – политически, социални, технологични. Всяко напрежение намира отражение в нея, всяка промяна се отразява в нейното функциониране.

Това я прави изключително чувствителна и едновременно с това изключително важна.

Защото чрез нея могат да се постигат цели, които преди изискваха много по-големи ресурси и много по-голямо време. Натискът може да бъде упражняван по-прецизно, по-гъвкаво и по-продължително.

И точно тук се оформя новият характер на конфликта.

Не като събитие, което има начало и край, а като процес, който се развива във времето и променя средата, в която всички действат. В този процес няма ясни линии, няма ясно разграничение между участници и наблюдатели. Всички са част от него, в различна степен и по различен начин.

Това прави ситуацията още по-сложна.

Защото когато всички са въвлечени, никой не може да остане напълно неутрален. Всяко действие или бездействие има значение. Всяка позиция води до последствия.

И постепенно се стига до точка, в която икономиката не просто отразява конфликта.

Тя го създава.

Тя го поддържа.

Тя го разширява.

Европа в средата на процеса, който не контролира

Движението, което разклаща световната икономика, не се усеща еднакво навсякъде. Има места, където то изглежда като възможност, има други, където се възприема като заплаха, но има и пространства, в които този процес преминава през самата структура на икономиката и започва да я променя отвътре. Там ефектът не е просто натиск, а постепенно изместване на основите, върху които е изградено всичко останало.

В такава позиция се намира Европа.

Не защото е слаба. Не защото няма ресурси. А защото моделът, върху който е изградена, се оказва особено чувствителен към промяната, която протича в момента. Този модел разчита на баланс – достъп до ресурси, стабилни пазари, предвидима среда. Когато тези елементи започнат да се разклащат едновременно, ефектът не е просто затруднение, а постепенно разместване на самата логика, по която функционира икономиката.

Енергията е първият слой, в който това става видимо.

Тя дълго време беше невидим фактор – нещо, което присъства, но не се поставя под въпрос. Сега се превръща в променлива, която влияе върху всяко решение. Цената ѝ вече не е просто икономически параметър, а фактор, който определя дали дадено производство има смисъл. Това променя не само отделни сектори, а цялата структура на индустрията.

След това идва вторият слой – пазарите.

Отвореността, която дълго време беше предимство, започва да носи риск. Когато достъпът до определени пазари стане несигурен или политически обусловен, стратегиите се променят. Компаниите започват да мислят не само къде могат да продават, но и къде ще могат да продължат да продават след време. Това води до решения, които не са оптимални в краткосрочен план, но изглеждат по-сигурни в дългосрочен.

Третият слой е технологичният.

Зависимостите в тази сфера са още по-дълбоки и по-трудни за компенсиране. Когато достъпът до технологии бъде ограничен или поставен под условие, това не се отразява веднага, но започва да влияе върху развитието. Процеси, които изискват години, се оказват зависими от решения, които могат да бъдат променени за дни.

Всички тези слоеве се наслагват.

И когато се наслагват, започват да създават напрежение, което не може да бъде разтоварено лесно. Защото няма една причина и няма едно решение. Има множество фактори, които действат едновременно и се усилват взаимно.

В тази среда се появява усещането за липса на контрол.

Не като политическа слабост, а като резултат от сложността на самата ситуация. Дори когато се вземат решения, те често имат ограничен ефект или водят до нови проблеми. Това създава цикъл, в който всяка следваща стъпка е реакция на предходната, а не част от ясна стратегия.

Този цикъл се усеща и в обществата.

Несигурността започва да се превръща в част от ежедневието. Промените в цените, колебанията в пазара на труда, напрежението в политиката – всичко това създава фон, който влияе върху поведението на хората. Когато този фон стане постоянен, започва да се променя и начинът, по който се възприема бъдещето.

Хоризонтът се скъсява.

Решенията стават по-предпазливи.

Очакванията се променят.

Това има пряко отражение върху икономиката.

Потреблението се колебае. Инвестициите се отлагат. Рискът се избягва. Всичко това създава допълнително напрежение, което се връща обратно в системата и я прави още по-чувствителна към външни фактори.

В този процес започва да се оформя още една особеност.

Европа не просто реагира на външни процеси. Тя започва да се променя под тяхно влияние. Не чрез рязък преход, а чрез постепенно пренареждане на приоритетите, на връзките, на самото разбиране за това как трябва да функционира икономиката.

Това пренареждане не е завършено.

И точно в това се крие напрежението.

Старият модел вече не работи по същия начин. Новият още не е оформен. Между тях има пространство, в което решенията се вземат в движение, без ясна рамка, без стабилна опора.

В това пространство всяка външна намеса има по-голям ефект.

Защото попада в система, която вече е в процес на промяна. Това означава, че дори действия, които сами по себе си не са решаващи, могат да доведат до сериозни последствия, ако съвпаднат с вътрешните напрежения.

И така постепенно Европа се оказва в позиция, в която не определя посоката, а се адаптира към нея.

Тази адаптация е неизбежна.

Но тя не е неутрална.

Тя води до промени, които ще имат дългосрочен ефект върху икономиката, върху индустрията, върху самото място на Европа в глобалната система. И тези промени няма да бъдат резултат от един избор, а от множество решения, взети под натиск, в условия на несигурност.

В такъв процес няма ясни победители и губещи в краткосрочен план.

Има пренареждане.

И това пренареждане вече е в ход.

Движение без център и решения, които се раждат под натиск

В един по-стабилен свят всяко по-голямо напрежение намираше точка, в която се събираше и от която можеше да бъде управлявано. Имаше усещане за център – не винаги справедлив, не винаги ефективен, но достатъчно силен, за да задава рамка, в която останалите се ориентират. Днес тази рамка не изчезва напълно, но престава да бъде достатъчна. Тя вече не обхваща всичко, което се случва, и това създава пространство, в което решенията започват да се вземат извън познатата логика.

Това пространство не е празно. В него има интереси, има сили, има посоки, но липсва координация, която да ги подреди в нещо устойчиво. Всяко действие започва да се вписва в собствен контекст, да следва собствена динамика, без да се съобразява с обща линия. И когато множество такива действия се случват едновременно, се получава движение, което не може да бъде проследено по една единствена траектория.

Това движение се усеща най-силно в начина, по който се вземат решенията.

Преди имаше време за преценка, за съгласуване, за изграждане на позиция, която да отчита различни фактори. Сега времето се свива. Натискът идва отвън и отвътре едновременно и изисква реакция, която често изпреварва анализа. Решенията започват да се раждат в условия, в които несигурността е по-голяма от информацията, а последствията се разгръщат след самото действие, а не преди него.

Това променя не само резултатите, но и самия процес.

Когато реакцията изпревари разбирането, се създава поредица от стъпки, които трудно могат да бъдат върнати назад. Всяка следваща стъпка се опира на предходната, дори когато тя не е напълно обмислена. Така постепенно се оформя линия на поведение, която не е резултат от стратегия, а от натрупване на реакции.

В тази линия има вътрешна логика, но тя не е ясна от самото начало.

Тя се проявява във времето, когато отделните решения започнат да се свързват и да създават общ ефект. Този ефект често изненадва дори тези, които са взели решенията, защото възниква от взаимодействието между множество фактори, които не могат да бъдат напълно предвидени.

Именно тук се появява усещането, че процесите излизат извън контрол.

Не защото няма силни играчи, а защото силата вече не е достатъчна, за да обхване сложността. Всяка сила действа в своята зона, но зоните се припокриват, пресичат се и взаимно си влияят. Това създава среда, в която никой не може да наложи напълно собствената си логика върху останалите.

Вместо това се получава взаимодействие на логики.

Те не са равни, не са симетрични, но съществуват едновременно и се променят в движение. В една ситуация една логика изглежда доминираща, в друга се появява друга, която пренарежда условията. Това постоянно преместване прави всяка стабилност временна и всяка сигурност условна.

В такъв контекст икономиката започва да играе още по-централна роля.

Не защото е по-важна сама по себе си, а защото през нея минават всички останали процеси. Всяко политическо решение има икономически ефект, всяка икономическа промяна води до политическо отражение. Връзката между двете става толкова силна, че започва да определя ритъма на събитията.

Този ритъм не е равномерен.

Има моменти на ускорение, когато напрежението се натрупва бързо и води до резки промени. Има и моменти на привидно затишие, в които процесите продължават да се развиват, но без да привличат вниманието. Тази променливост създава усещане за нестабилност, което трудно може да бъде компенсирано.

Особено когато липсва ясна посока.

Посоката не е просто цел, тя е ориентир, който позволява на различните действия да се подредят в нещо смислено. Когато този ориентир отсъства или е неясен, всяко действие започва да се оценява само по непосредствения си ефект. Това прави хоризонта още по-къс и засилва зависимостта от текущата ситуация.

В този процес се появява и друго усещане.

Че събитията не се развиват последователно, а се наслагват. Едно не изчаква друго да приключи, за да започне. Всичко се случва едновременно, в различни сфери, на различни нива. Това създава плътност на процесите, която затруднява разбирането и още повече затруднява управлението.

Когато управлението стане трудно, започва да се търси опростяване.

Но реалността не позволява лесни опростявания.

Всеки опит да се редуцира сложността води до пропускане на фактори, които по-късно се връщат под формата на нови проблеми. Така се създава цикъл, в който решенията, взети за да намалят напрежението, го преместват или дори го усилват в друга част на системата.

Този цикъл не е затворен.

Той се разширява.

С всяка нова стъпка обхваща повече сфери, повече участници, повече връзки. И колкото повече се разширява, толкова по-трудно става да бъде обхванат в цялост. Това не означава, че липсват опити за координация. Напротив, те се правят постоянно. Но се сблъскват с реалност, която се променя по-бързо, отколкото могат да я обхванат.

Тук започва да се очертава нещо, което променя цялостната картина.

Не става дума за временен период на нестабилност, който ще бъде преодолян с нов баланс. Става дума за среда, в която нестабилността се превръща в постоянен елемент. Не като изключение, а като част от нормалното функциониране.

В такава среда решенията никога не са окончателни.

Те винаги остават отворени за преразглеждане, за корекция, за адаптация. Това създава динамика, която може да бъде гъвкава, но и крехка. Защото липсва моментът, в който нещо може да бъде стабилизирано и оставено да действа без постоянна намеса.

И когато този момент липсва, системата остава в движение.

Движение, което не води към ясно определена цел, а към състояние, в което различните сили продължават да взаимодействат без да се неутрализират напълно. В това състояние напрежението не изчезва, а се преразпределя.

Понякога се концентрира в една точка, понякога се разсейва в множество малки процеси, които трудно могат да бъдат свързани веднага. Но винаги остава част от средата.

И точно тази среда започва да определя рамката, в която се развива всичко останало.

Състояние, в което няма връщане към познатото

В един по-подреден свят дори най-тежките сътресения оставяха след себе си усещане за граница, която е била премината, но и за посока, в която може да се върви оттук нататък. Имаше момент, в който разрушението спираше да се разгръща и започваше да се подрежда в нова структура. Тази последователност даваше надежда, че каквото и да се случва, то има край и след този край ще има ново равновесие, различно, но все пак стабилно.

Днес тази последователност започва да се размива.

Не защото събитията са по-драматични от преди, а защото начинът, по който се развиват, не води към ясно очертана точка, в която напрежението да бъде събрано и преработено в нов ред. Вместо това се появява усещане за продължаващ процес, в който отделните кризи не се затварят, а се преливат една в друга, създавайки среда, която не позволява пълно възстановяване.

В тази среда икономиката не намира момент на стабилизация.

Тя продължава да се движи, но движението ѝ не е насочено към връщане към предишното състояние. Всяка промяна, която настъпва, се вписва в новия контекст и започва да влияе върху следващите решения. Така постепенно се натрупва нова реалност, която не може да бъде разглеждана като отклонение, а като нова основа.

Тази основа е различна по своя характер.

Тя не предлага сигурност в класическия смисъл, а по-скоро изисква постоянно приспособяване. Дългосрочните стратегии започват да губят ясните си очертания, защото условията, върху които са изградени, се променят по-бързо, отколкото могат да бъдат фиксирани. Това не означава, че планирането изчезва, но го прави по-гъвкаво и по-малко категорично.

В този процес се променя и начинът, по който се възприема стабилността.

Тя вече не е състояние, което се постига и задържа, а моментно равновесие, което трябва непрекъснато да бъде поддържано. Това създава усещане за постоянна работа с реалността, без възможност тя да бъде окончателно подредена.

Оттук произтича и друг важен ефект.

Когато няма ясно усещане за край на процесите, се променя и отношението към риска. Той престава да бъде нещо, което може да бъде избегнато чрез правилни решения, и започва да се възприема като част от средата. Това води до поведение, което не търси елиминиране на риска, а управление на неговите проявления.

Тази промяна се отразява както на държавите, така и на икономическите участници.

Решенията започват да се вземат с по-голямо внимание към възможните отклонения, отколкото към оптималния резултат. Това създава нова динамика, в която ефективността се балансира с устойчивостта, а растежът с устойчивостта на системата.

В същото време се появява и нещо, което трудно се формулира, но ясно се усеща.

Изчезването на очакването, че някой ще възстанови реда.

Дълго време съществуваше убеждението, че при достатъчно силно напрежение ще се появи сила или комбинация от сили, които ще успеят да наложат нова рамка и да стабилизират ситуацията. Това убеждение постепенно отслабва, защото реалността показва, че дори най-силните участници действат в рамки, които не могат да контролират напълно.

Това не означава липса на влияние.

Означава ограничена способност за цялостно управление.

И когато тази ограниченост стане очевидна, се променя и очакването към бъдещето. То престава да бъде свързано с възстановяване на познатото и започва да се свързва с адаптация към непознатото.

В тази перспектива икономическата война не изглежда като фаза, която ще приключи с определено събитие.

Тя изглежда като състояние, което ще продължи да се променя, да се пренарежда, да приема нови форми, без да губи основната си характеристика – постоянно напрежение, което преминава през различни сфери и влияе върху начина, по който функционира системата.

Това състояние изисква нов начин на мислене.

Не такъв, който търси окончателни решения, а такъв, който може да работи в условия на непрекъсната промяна. Не такъв, който разчита на стабилни рамки, а такъв, който може да се ориентира в среда, където рамките се променят.

Този преход не е лесен.

Той изисква време, натрупване на опит, промяна в навиците. И докато този процес протича, напрежението ще продължи да бъде част от ежедневието, от решенията, от самото усещане за това как функционира светът.

Някъде в този процес ще се появят нови структури, нови баланси, нови начини на взаимодействие.

Но те няма да бъдат копие на старото.

Ще бъдат резултат от всичко, което се случва сега.

И докато този резултат се оформя, светът ще продължи да се движи в състояние, в което икономиката вече не е просто система за развитие, а пространство, в което се проявяват най-дълбоките напрежения на нашето време.

