/Поглед.инфо/ Тазгодишният Азиатски форум „Боао“ има особено значение, тъй като се провежда в началото на китайската Петнадесета петилетка (2026-2030), съвпада със стотния ден от въвеждането на специалния митнически режим на остров Хайнан и с 25-ата годишнина от основаването на самия форум. Наслагването на тези ключови събития логично доведе до висок международен интерес, като в Боао се събраха около 2000 представители от над 60 държави и региона.

В момент, когато глобалната ситуация е изпълнена с несигурност, геополитическите конфликти се изострят, търговският протекционизъм е във възход, а световният икономически растеж е слаб, темата на годишната среща – „Изграждане на общо бъдеще: нова ситуация, нови възможности, ново сътрудничество“ – напълно отговаря на очакванията на международната общност.

По въпроса как да се гради това общо бъдеще, Китай предложи четири основни насоки: отхвърляне на конфликтите в името на мирното бъдеще; отказ от затвореността в името на взаимноизгодното сътрудничество; отказ от политиката на силата в името на справедливостта и преодоляване на подозрителността в името на взаимното доверие.

Тези предложения предизвикаха силен отзвук сред присъстващите, като много от тях подчертаха, че от решенията, представени в Боао, до поредицата от глобални инициативи на Китай, ясно се очертава една ключова концепция – отвореността.

Тазгодишният форум не само предложи интелектуална платформа за обмен на идеи, но и се превърна в поле за реално практическо сътрудничество. През ноември Китай ще бъде домакин на 33-тата неформална среща на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън, което ще даде допълнителен тласък на изграждането на „Азиатско-тихоокеанска общност“. От Боао до Шънджън, Китай за пореден път доказва с действията си, че споделянето на възможности и съвместното градене на бъдещето със света остават негов постоянен и непоколебим ангажимент.