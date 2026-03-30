/Поглед.инфо/ На 30 март Министерството на външните работи представи „Решение относно предприемането на контрамерки срещу японския депутат от Камарата на представителите Кейджи Фуруя“.

Съдържанието е следното: Японският депутат от Камарата на представителите Кейджи Фуруя многократно е посещавал Тайван, въпреки силното противопоставяне от китайска страна, тежко нарушавайки принципа за „един Китай“ и духа на четирите политически документа между Китай и Япония. Фуруя грубо се намесва във вътрешните работи на Китай и сериозно уврежда суверенитета и териториалната цялост на страната.

Китайската страна реши да замрази движимото, недвижимото и всички други видове имущество на Кейджи Фуруя в страната. Забранява на организации и физически лица в страната да извършват сделки, сътрудничество и други дейности с него. Забранява се издаването му на визи и влизането в страната (включително Хонконг и Макао).