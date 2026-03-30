/Поглед.инфо/ На 30 март китайският председател Си Дзинпин изпрати поздравително писмо по повод създаването на Световната организация за данни (WDO).

В него той посочва, че съвременният свят ускорено навлиза в ерата на интелигентните технологии, в която ролята на данните като основен ресурс и двигател на иновациите става все по-осезаема. Световната организация за данни, чиято мисия е „преодоляване на дигиталната пропаст, разгръщане на потенциала на данните и стимулиране на цифровата икономика“, предоставя полезна платформа за задълбочаване на международното сътрудничество и усъвършенстване на глобалното управление в тази сфера.

Учредителната конференция на Световната организация за данни се проведе същия ден в Пекин под надслов „Съвместно изграждане на платформа за сътрудничество в областта на данните, споделяне на възможностите за цифрово развитие“.