/Поглед.инфо/ Валентин Катасонов представя безмилостен анализ на събитията от началото на 2026 г., които пренаредиха световния ред. Ракетните удари на Иран срещу американските бази не са просто военен епизод, а надгробен камък за статута на Близкоизточните монархии като „сигурно убежище“ за световните капитали. Когато американският „щит“ се пропука, лъсна истината: просперитетът на ОАЕ, Катар и Саудитска Арабия е бил изграден върху подвижни пясъци. Светът вече не е същият, а петродоларовата ера приключва пред очите ни под звуците на балистични ракети.

Ударите на Иран по американските бази или краят на „безопасните убежища“ за глобалния капитал

На 28 февруари 2026 г. геополитическата карта на света беше преначертана не с дипломатическо мастило, а с огъня на иранските ракети. Техеран предприе мащабна ответна операция, наречена „Истинско обещание 4“, насочена директно срещу нервните центрове на американското военно присъствие в Близкия изток. Ударите поразиха обекти в Катар, Кувейт, ОАЕ и Бахрейн, използвайки сложна комбинация от балистични ракети и рояци от дронове. Резултатът е зашеметяващ: от 13-те ключови американски бази в непосредствена близост до иранските граници, мнозинството претърпяха критични щети и на практика излязоха от строя.

Това събитие обаче е много повече от военен успех за Иран. То е фундаментален икономически трус. Иранските удари не се ограничиха само до военни хангари; те методично поразиха гръбнака на глобалната енергетика – инсталации за добив на нефт и газ, терминали за втечнен природен газ (LNG) и нефтохимически заводи. Поразяването на Ras Laffan в Катар – най-големият завод за LNG в света – изпрати шокови вълни през световните борси. Когато една малка страна, отговорна за 20% от глобалното производство на LNG, пламне, последствията не са локални, те са планетарни.

Енергийната катастрофа и илюзията за бързо възстановяване

Изпълнителният директор на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол беше принуден да признае на 23 март, че поне 40 критични енергийни съоръжения в региона са тежко повредени. Прогнозите на Rystad Energy за нужни 25 милиарда долара инвестиции за възстановяване изглеждат почти наивни на фона на продължаващите военни действия. Bloomberg и други водещи финансови издания вече говорят за период от пет години, преди енергийният сектор на Залива да възвърне предишните си нива.

Но тук се крие по-дълбокият пласт на проблема. Монархиите от Персийския залив отдавна не са просто „бензиностанции“ на света. През последния половин век те се трансформираха в глобален финансов център, в „сигурно пристанище“ за капитала, подобно на Швейцария, но с по-добри данъчни условия. Този процес започна през 1973 г., когато Хенри Кисинджър сключи историческата сделка със Саудитска Арабия: петрол само срещу долари, а излишъците от тези петродолари – обратно в американските банки и ценни книжа. Така се роди симбиозата между арабските капитали и американската военна мощ.

Краят на „Близкоизточната Швейцария“

Дълги години светът вярваше, че ОАЕ, Катар и Саудитска Арабия са недосегаеми острови на стабилност сред бушуващия океан на близкоизточните конфликти. Докато Израел воюваше със своите съседи, в Дубай и Рияд цареше мир, подплатен с несметни богатства и гарантиран от американските военни бази. Тази сигурност привличаше инвеститори от Китай, Индия, Япония и Запада. ОАЕ дори създадоха „Министерство на щастието“, обещавайки земен рай за всеки, който донесе капитала си там.

Към началото на 2026 г. суверенните фондове на „петролната петица“ (PIF, QIA, ADIA, Mubadala и ADQ) управляваха активи за внушителните 3,5 трилиона долара – една четвърт от всички подобни активи в света. Общите чуждестранни активи на тези монархии надхвърлиха 6 трилиона долара. Тези пари не просто стояха в трезори; те движеха западните икономики, купувайки държавни облигации на САЩ (само Саудитска Арабия държи близо 150 млрд. долара), акции в технологични гиганти като Uber и футболни клубове като Нюкасъл Юнайтед.

Геополитическият блъф на Вашингтон

Когато Доналд Тръмп се завърна в Белия дом като 47-и президент, той заложи всичко на тази карта. Посещението му в региона през май 2025 г. беше рекламирано като триумф – сделки за трилиони долари, обещания за масивни инвестиции в американската икономика. ОАЕ се ангажираха да вложат 1,4 трилиона долара в САЩ през следващото десетилетие. Всичко това обаче се градеше на една-единствена предпоставка: че Америка може да защити тези страни.

На 28 февруари 2026 г. тази предпоставка рухна. Ударите по базите в Катар и ОАЕ показаха, че американският военен „чадър“ е прогнил. Вашингтон не успя да изпълни най-важния си ангажимент – сигурността. В момента, в който ракетите пробиха защитата на базите, цялата сграда на „новата арабска цивилизация“ се разкри като илюзия. Инвеститорите разбраха, че „синьото небе“ над Залива е само временно примирие, което може да бъде прекратено във всеки момент.

Необратимите последици: Бягство от потъващите пясъци

Дори ако оръжията замлъкнат утре, доверието е безвъзвратно загубено. Инвестиционният климат на Арабския полуостров претърпя катастрофален срив. Капиталът, който е най-плашливото същество на света, вече търси изход. Монархиите ще трябва да насочат огромна част от останалите си средства не към глобални експанзии, а към заздравяване на собствените си разкъсани икономики и търсене на алтернативни системи за сигурност, тъй като на САЩ вече не може да се разчита.

Тръмп може да забрави за своите „сделки за трилиони“. Парите, които трябваше да спасяват американската икономика, сега ще отидат за бетон, стомана и нови системи за ПВО, вероятно поръчани от други доставчици. Статутът на „безопасно пристанище“ за глобалния капитал е мъртъв. Арабските монархии никога няма да се завърнат към „добрите стари времена“. Те разбраха по трудния начин, че сигурност, купена от залязваща империя, не струва и хартията, на която е разписана. Това е краят на един ефимерен рай и началото на сурова, многополюсна реалност, в която единствената валута е реалната сила, а не виртуалните трилиони в банковите сметки.

