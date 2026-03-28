/Поглед.инфо/ Вчера в Пекин се проведе симпозиум на лауреатите на Шестата китайска държавна награда за издателска дейност.

Участниците в него подчертаха, че през последното десетилетие Китайската комунистическа партия и държавата отделят приоритетно внимание на издателската дейност, работейки за решаването на нейните фундаментални и дългосрочни въпроси и формирайки основна рамка за по-нататъшното ѝ развитие.

По време на дискусия в рамките на симпозиума бе изтъкната необходимостта от задълбочено изучаване и прилагане на идеите на Си Дзинпин в областта на културата. Акцент беше поставен върху адекватното посрещане на новите предизвикателства и възможности, както и върху необходимостта от висококачествено развитие на издателския сектор. Според участниците това е ключов фактор за укрепването на културната мощ на Китай и изграждането на силна национална идентичност.