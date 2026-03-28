/Поглед.инфо/ На 27 март Политбюро на ЦК на ККП проведе заседание, на което обсъди „Правилника за работата на местните комитети на ККП“. Заседанието беше председателствано от генералния секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин.

На заседанието беше отбелязано, че местните партийни комитети трябва решително да защитават авторитета и централизираното и единно ръководство на ЦК на ККП с централна роля на генералния секретар Си Дзинпин, да поставят на първо място изпълнението на решенията и разпорежданията на ЦК на ККП, да следят строго за изпълнението на решенията, взети от ЦК на ККП, като същевременно ги съчетават тясно с реалностите в своя регион и повишават инициативността и творчеството в работата си.