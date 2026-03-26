/Поглед.инфо/ Изглеждаше невъзможно тъмна котка да мине път на „специалните отношения“ между Вашингтон и Лондон, но днес разривът е факт. Владимир Малишев анализира безмилостния сблъсък между Доналд Тръмп и Киър Стармър, в който обвиненията варират от „груба глупост“ до „нихилистичен култ към смъртта“. Геополитическият разлом между „близнаците“ вече не може да бъде скрит.

Когато приятелството се превръща в брутален скеч

Доскоро се смяташе, че Великобритания и Съединените щати са най-близките партньори в глобалната архитектура на сигурността. Едната държава е родила другата, говорят един език и споделят обща англосаксонска кръв. Но както отбелязва авторът, напоследък между „братята“ прехвърчат искри, които заплашват да подпалят вековния съюз. Последното доказателство за този дълбок разрез дойде от страниците на New York Times, където Майкъл Шиър разкрива как Доналд Тръмп публично се подиграва с британския премиер.

Тръмп сподели в социалните мрежи брутален скеч от британска версия на предаването „Saturday Night Live“, в който Киър Стармър е изобразен като жалка фигура – уплашен и прекалено отстъпчив чиновник, който трепери от мисълта, че американският президент може да му се развика. Този акт не е просто проява на лош вкус, а ясен политически сигнал. Доскоро Тръмп наричаше Стармър „свой приятел“, но днес тонът е коренно различен. Анализаторите на Поглед.инфо посочват, че причината за този обрат е стратегическа: Лондон отказа да се включи безпрекословно във военните планове на Вашингтон срещу Техеран.

Иранският възел и отказът на британските бази

Кристално ясно е какво мисли Белият дом за Даунинг стрийт 10. Тръмп безмилостно осмива Стармър, наричайки го „страхливец“ и „безгръбначен“. Основният пункт на раздора е нежеланието на британския премиер да позволи на американските военновъздушни сили да използват базите на Острова за нанасяне на преки удари срещу Иран. Тръмп стигна дотам да заяви публично, че Стармър „не е Уинстън Чърчил“, а на 7 март написа в характерния си стил: „Нямаме нужда от хора, които се присъединяват към войни, след като вече сме спечелили!“.

За Стармър този публичен разпад на отношенията е катастрофален. Той прекара повече от година в опити да се наложи като мост между Европа и Тръмп, надявайки се да играе ролята на влиятелен посредник. Вместо това, той се оказа в изолация. В момент, в който Украйна отчаяно се нуждае от американска подкрепа – ключов приоритет за британската дипломация – Стармър е принуден да се обяснява пред парламента защо е загубил благоволението на Вашингтон. Личните разговори между двамата, включително 20-минутен телефонен разговор в неделя, не дават резултат. Магията на „специалните отношения“ изчезва пред очите ни.

Сянката на Ирак и страхът от нови авантюри

Защо обаче Лондон, който традиционно действа като лоялен сателит на Вашингтон, изведнъж реши да покаже характер? Отговорът се крие в историческата травма от 2003 г. Британското общество все още не е превъзмогнало последствията от участието си във войната в Ирак, която се основаваше на фалшиви разузнавателни данни. Стармър, който е бивш адвокат, сега поставя под въпрос дори законността на американско-израелските атаки срещу Иран. Той се опасява, че Великобритания отново може да бъде въвлечена в „война по избор“ на Америка, която няма нищо общо с британските национални интереси.

Опасенията на Лондон се засилиха, след като Иран демонстрира военните си възможности. Миналата седмица Техеран изстреля две ракети по съвместната база Диего Гарсия в Индийския океан. Макар ракетите да не достигнаха целта си, самият факт, че Иран може да удари обект на 2500 мили разстояние, предизвика шок в британското министерство на отбраната. Джон Хийли потвърди инцидента, а Стармър, надувайки бузи пред парламентарната комисия, заяви, че ще се фокусира единствено върху националния интерес, въпреки „външния натиск“.

Предателството „Диего Гарсия“ и гневът на Тръмп

В началото на мандата на Тръмп Стармър правеше всичко възможно да ласкае егото му. Той дори организира покана от крал Чарлз за държавно посещение в Уиндзор. Но всичко се срина, когато на масата се появи въпросът за архипелага Чагос. Прехвърлянето на контрола над тези острови на Мавриций, макар и с договор за наем на базата Диего Гарсия за 99 години, вбеси Тръмп. Той нарече това решение „акт на възхитителна глупост“.

От този момент нататък отношенията станаха чисто формални. Стармър се опитва да спаси положението, твърдейки, че „специалните отношения“ са между правителствата, а не между личностите, но реалността е друга. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, личната неприязън на Тръмп често се превръща в официална държавна политика.

Медийната война: „Нихилистичният култ към смъртта“

Докато политиците се опитват да запазят добрия тон, британските медии преминаха в открита контраатака. Влиятелният „Гардиън“ публикува унищожителна статия, в която обвини американския държавен секретар по военните въпроси Пийт Хегсет в насърчаване на „нихилистичен култ към смъртта“. Авторът Ян-Вернер Мюлер твърди, че администрацията на Тръмп не просто води война, а прославя убийството като във видеоигра, подхранвана от „ярост“ и „жажда за отмъщение“.

Британското издание стигна дотам да сравни режима на Тръмп с фашистките движения от 20-ти век. Лозунгът на Мусолини „Да живее смъртта!“ бе използван като паралел с настоящата пропагандна машина на Белия дом. Според „Гардиън“ Тръмп използва репатрирането на падналите американски войници само за да промотира своята марка MAGA и да събира пари.

Лицемерието на Лондон и реалността на енергийния колапс

Всички тези морални обвинения от страна на британските медии обаче миришат на лицемерие. Великобритания беше най-верният съюзник на САЩ при варварското унищожаване на Ирак, където загинаха десетки хиляди цивилни. Истинската причина за сегашната „смелост“ на Стармър не е хуманизмът, а страхът. Страх от колапс на енергийния сектор при ескалация с Иран и страх от мощното мюсюлманско лоби в самата Англия, което е твърдо против агресията в Близкия изток.

Стармър, чиято популярност е на дъното, просто не може да си позволи нова непопулярна война. Той е принуден да лавира, докато неговият „задграничен покровител“ открито го презира. „Атлантическата солидарност“ остава само куха фраза на хартия, докато в действителност англосаксонският свят се раздира от вътрешни противоречия и лични вражди.

