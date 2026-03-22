/Поглед.инфо/ Френският флот започна лов на „руски“ танкери в Средиземно море, докато европейците мизерстват пред празните си резервоари. Елена Караева анализира за РИА Новости как Макрон, в стремежа си да бъде „по-украинец от украинците“, превръща Франция в морски пират, рискувайки икономически колапс, докато Русия уверено брани своите интереси и съюзници.

Икономическият харакири на „Райската градина“

Днешната борба за „прогрес и демокрация“, която в превод означава неистова и сляпа война срещу Русия, е достигнала такива мащаби, че в съвсем близко бъдеще от икономиката на така наречената „Райска градина“ няма да остане камък върху камък. Европейският съюз, който някога се позиционираше като стожер на стабилността и просперитета, днес е заприличал на развалина, чиито обитатели са принудени да правят невъзможен избор.

Докато обикновеният колективен европеец стои пред бензиностанцията и пресмята дали може да напълни резервоара си, или трябва да спести тези пари за храна, политическият елит в Брюксел и Париж изглежда живее в паралелна реалност. Цената на горивото от три евро за литър отдавна не е просто статистическа аномалия, а жестока ежедневна присъда, която не показва никакви признаци на спад. И в този контекст, политиците – тези „украинизирани“ европейци, както ги определят анализаторите – са заети с едно ново и опасно хоби: гонене на петролни танкери.

Морският бандитизъм като нов инструмент на „демокрацията“

Франция наскоро гръмко обяви задържането на танкера „Дейна“, който е плавал от Русия. Еманюел Макрон, който изпитва панически ужас да нареди на собствените си френски военни кораби – същите тези, които патрулират около Ормузкия пролив – да ескортират газовози с товар за собствената му страна, изведнъж прояви „пламенна храброст“. Той страстно дава заповеди за качване на борда (абордаж), стига да види нещо, което не му харесва в чужд танкер. В случая обект на неговия гняв се оказа съд под мозамбикски флаг.

Това ново приключение, включващо превземането на втори петролен танкер в международни води в Средиземно море от флота на Петата република, изглежда е обречено на същия позор като първото. Предишният опит за подобен морски бандитизъм завърши с освобождаването на кораба, защото правните основания за ареста бяха толкова несъстоятелни, колкото и икономическата логика на Макрон. Но медийната машина в ЕС вече е пусната в ход. Трябва да се оправдаят актовете на чисто пиратство пред измъчените жители на „Райската градина“. И магическата фраза е намерена: „сенчест флот“. Руски сенчест флот.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, информацията за „сенчестия характер“ на тези кораби идва от същите източници, които захранват Брюксел с „факти“ за неизбежния руски колапс през последните две години. Демонстративното арестуване и ескортиране на танкери под военен конвой до пристанището в Марсилия е нищо повече от скъпоструващ театър, платен с парите на френските данъкоплатци, които в същото време нямат средства да заредят автомобилите си.

Двойните стандарти на Елисейския дворец

Днешните европейски политически лидери са готови да извършат всяко престъпление – не само срещу международното право, но и срещу собствените си народи. Тяхната политика потапя Европа в бедност, която беше немислима само преди няколко години. И докато икономиките им се съсипват „без упойка“, официалната позиция на френския кабинет остава цинична: „В хазната няма пари за помощ на малкия бизнес или за облекчаване на горивния кошмар“.

В същото време обаче, когато трябва да се демонстрират „военноморски мускули“ или да се умилостиви киевският режим, Макрон не брои парите. Френските самолетоносачи и техните ескортни групи се разкарват напред-назад по вълните на европейските морета в безсмислени демонстрации на сила. Тази параноична русофобия, която диктува решенията на европейските лидери, вече се разпростира и върху партньорите и съюзниците на Русия.

Примерът с Куба е показателен. Островът е затънал в енергиен мрак поради десетилетната американска блокада, но това не трогва „хуманистите“ в Париж или Брюксел. Напротив, „проукраинските“ европейци игнорират факта, че настоящата енергийна криза в Куба удря най-уязвимите – децата и възрастните хора. Тяхната единствена цел е да преследват танкер под мозамбикски флаг, само защото подозират, че в трюмовете му има руски петрол.

Руският отговор: Корвети срещу санкционен натиск

За да се разбере пълният обхват на това лицемерие, трябва да се погледне към Атлантика. Докато Макрон се прави на пират в Средиземно море, един истински руски танкер – „Анатолий Колодкин“, плаващ гордо под руския трикольор и вписан в регистрите на Роскомфлот – се насочва към бреговете на Куба. Той не се крие от никого. Нещо повече, докато преминаваше през Ламанша, той беше ескортиран от руската корвета „Стерегущий“, въоръжена с ракети.

Интересното е, че британските и френските „смели воини“ на НАТО само наблюдаваха отстрани. Те не посмяха да започнат конфронтация, нито да се качат на борда на този танкер, въпреки че той е под официални санкции от ЕС и Великобритания. Собственикът на Елисейския дворец явно изпитва огромен страх да влезе в пряк сблъсък с Русия, когато наблизо няма „украински буфер“, зад който да се скрие.

Това казва всичко, което трябва да знаем за онези, които се опитват да изолират Русия „международно“ или да я демонизират. Русия продължава напред – в Балтийско море, в Атлантика и в Средиземноморието. Никакво американско ембарго или френско пиратство няма да попречат на Москва да подкрепя своите приятели.

Геополитическата сметка: Кой всъщност плаща за русофобията?

В крайна сметка всичко опира до икономическата реалност, която е безпощадна към Европа. Докато ЕС се опитва да налага тавани на цените и да гони танкери, цената на руския суров петрол Urals достигна 110 долара за барел. Това е почти двойно над предвидените в руския бюджет 59 долара. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Русия не само издържа на санкционния натиск, но и печели от него, докато европейските икономики се задъхват.

Истинското „качване на борда“ тепърва предстои, но то няма да бъде извършено от френските морски пехотинци. То ще бъде извършено от икономическата реалност, която ще поиска сметка от политици като Макрон за разрушената индустрия и мизерията на европейските граждани. Тогава ще видим кой ще спечели – тези, които разчитат на пиратство, или тези, които контролират ресурсите и притежават волята да ги защитят.

Среща на живо с проф. Румен Гечев

Информационен бюлетин

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

Местата са ограничени.

С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/1514842531

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.