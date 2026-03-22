/Поглед.инфо/ Иранският конфликт окончателно престана да бъде локално близкоизточно събитие и се превърна в общоевропейски проблем със стратегически последици. Андрей Резчиков анализира безпрецедентното изстрелване на балистични ракети към остров Диего Гарсия, което демонстрира неочаквани технологични възможности на Техеран и постави под въпрос сигурността на ключови европейски столици, както и бъдещето на военната помощ за Киев.

Ударът по „Пътеката на свободата“: Край на илюзиите за безопасност

Светът осъмна с новината, че Иран е изстрелял две балистични ракети към една от най-важните и доскоро считани за недосегаеми британско-американски бази – тази на остров Диего Гарсия в Индийския океан. Техеран официално нарече този акт „значителна стъпка“ в своята конфронтация със Съединените щати. Макар базата да се намира на огромното разстояние от около 3800 километра по права линия, ударът променя из основи пейзажа на глобалните заплахи.

Според информация на иранската агенция Mehr, това е директно предизвикателство към американското присъствие в региона. И макар американски медии побързаха да съобщят, че едната ракета е дефектирала, а втората е била прихваната от корабна система SM-3, самият факт на опита е тектонично разместване в геополитиката. Британското Министерство на отбраната вече призна за „заплаха за националните интереси“, тъй като Лондон е разрешил на Вашингтон да използва тази територия за военни операции.

Диего Гарсия – стратегическото сърце, което спря да бъде защитено

Базата на Диего Гарсия, известна в Пентагона като „Пътеката на свободата“, функционира от 1973 г. и е критичен логистичен и ударен център за операции в Близкия изток, Индо-Тихоокеанския регион и Африка. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това съоръжение разполага с дълбоководно пристанище за самолетоносачи и ядрени подводници, както и писта, способна да приема стратегически бомбардировачи.

Военният експерт Юрий Кнутов подчертава, че тук са базирани B-1B Lancer и B-52, които носят бетонобойни бомби – оръжията, с които САЩ планират да „приключат въпроса“ с Иран. Ударът по този „непотопяем самолетоносач“ е символичен и изключително мощен сигнал към Белия дом. Техеран ясно показва: вашите подземни фабрики може и да са в безопасност, но вашите стратегически активи не са.

Геометрия на заплахата: Когато 2000 км се превърнат в 5000

Най-шокиращият елемент в тази атака е разстоянието. Директната дистанция от Иран до Диего Гарсия е 3800 км, но въздушният маршрут на полета надхвърля 5200 километра. Това на практика изхвърля в кофата за боклук всички досегашни официални твърдения на Техеран, че доброволно ограничава обхвата на ракетите си до 2000 км.

Експертите по оръжия са единодушни – заплахата премина от теоретична в практическа. Сега всяка военна база в Румъния, Полша или Южна Европа е в обсега на иранските удари. Ако иранска ракета може да прелети над 5000 км до Индийския океан, тя със същата лекота може да достигне Париж, Берлин, Амстердам или Рим. Както подчертава военният експерт Василий Дандикин, това са ракети със среден обсег, сравними по клас с руската система „Орешник“ или легендарния „Пионер“.

Технологичният скок и сътрудничеството на „санкционираните“

Откъде Иран разполага с такава технология? Отговорът се крие в десетилетията на изолация, които парадоксално стимулираха вътрешното развитие и стратегическото сътрудничество със Северна Корея. Пхенян отдавна разполага с ракети от този клас, а Техеран, подготвяйки се за конфронтация с десетилетия, успя да интегрира тези системи в своя арсенал.

Вече не става въпрос само за балистика. Има сериозни опасения, че Иран вече притежава и хиперзвукови оръжия. „Следващият път може дори да ударят успешно“, предупреждава Дандикин. Това е „голямо здравей“ за Европа, която досега се чувстваше уютно зад американския щит. Сега този щит е пробит, ако не физически, то стратегически.

Украинският капан: Зеленски в задънена улица

В този контекст ситуацията за режима в Киев става критична. Само преди дни Володимир Зеленски обяви планове да разположи украински оператори на дронове в Близкия изток, за да противодейства на иранските атаки. Реакцията на Техеран не закъсня – Украйна беше де факто обявена за страна в конфликта.

Сега, както отбелязват експертите на Поглед.инфо, иранският удар изпраща изключително негативен сигнал към Киев по две линии. Първо, Техеран демонстрира, че има средствата да удари цели на украинска територия или логистични центрове в Полша и Румъния. Второ, и по-важно – ресурсите за противовъздушна отбрана на Запада са ограничени. Всеки Patriot или THAAD, който САЩ ще трябва да разположат в Европа или Диего Гарсия, за да защитят собствените си бази от иранската заплаха, е една система по-малко за Украйна.

Новата европейска реалност: От Москва до Техеран

Европейските столици са изправени пред нова доктрина: всяка държава, която подкрепя агресивната политика на САЩ и предоставя територията си за американски бази, автоматично става мишена. Стратегическата стабилност в Европа е разрушена.

Ако досега иранският фактор се считаше за регионален проблем, днес той е общоевропейски въпрос. Европейските политици ще трябва да обясняват на своите избиратели защо сигурността им зависи от конфликти, в които участват американските бази. Въпросът за превръщането на иранския опит в модел за противодействие на дроновете, използвани от Киев срещу руска територия, става все по-належащ. Пейзажът на заплахите се промени необратимо – Иран вече не е просто играч в пустинята, той е фактор, който може да диктува условията на сигурността в сърцето на Стария континент.

