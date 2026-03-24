/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора с проф. Николай Витанов въпросите на публиката отприщиха най-тежките теми на деня – гражданска война в САЩ, ядрена ескалация в Близкия изток, залезът на Европа, възходът на Китай и безсилието на българския политически елит. Това е разговор, който не успокоява, а удря право в най-болезнената точка на времето, в което живеем.

Втората част от срещата на живо с проф. Николай Витанов в студиото на Поглед.инфо преминава в най-острата възможна форма – директни въпроси от публиката и още по-директни отговори. Без филтър и без политически коректни формули, разговорът навлиза в теми, които рядко се назовават толкова открито: възможна ли е гражданска война в САЩ, накъде върви конфликтът в Близкия изток, има ли реална заплаха от ядрена ескалация и защо Европа изглежда все по-безсилна пред процесите, които я разтърсват.

Проф. Витанов разглежда глобалната картина през призмата на математически модели, исторически цикли и реални геополитически зависимости, като прави ясни и често неудобни изводи за състоянието на световния ред. Специално внимание е отделено на мястото на България – малка държава със сериозен потенциал, но слабо организирана и затънала в политическа антиселекция, която блокира развитието ѝ.

В разговора се засягат още ролята на Китай като печеливш от глобалното напрежение, стратегическото поведение на САЩ, перспективите пред Русия, както и възможните сценарии за бъдещето на Европа. Обсъждат се и въпроси за управлението, силната ръка, демокрацията и границата, след която обществата преминават в съвсем различна фаза на развитие.

Това не е просто анализ, а сблъсък с реалността – такъв, какъвто рядко се допуска в публичното пространство. Видео, което не предлага утеха, а яснота.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=6_-_5geISWc&t=2s

Среща на живо с проф. Румен Гечев

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

