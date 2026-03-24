/Поглед.инфо/ Анализаторът Дмитрий Бавирин от РИА Новости разкрива задкулисните игри в Копенхаген. Дания се превърна в европейски шампион по спонсориране на войната, харчейки по 400 евро на човек годишно за Киев. Докато Европа се тресе от кризи, премиерът Мете Фредериксен използва Гренландия и Доналд Тръмп, за да бетонира властта си.

Математика на омразата: Колко струва руският враг?

Русофобията в Дания отдавна е престанала да бъде просто идеологическо отклонение или емоционален изблик. Днес тя е измерима величина, точно както електрическият ток се измерва в ампери. Ако приемем, че нивото на тази патология се определя от това колко пари изтичат от джобовете на обикновените граждани към военния бюджет на Украйна, датчаните са абсолютни лидери. Средно всеки жител на кралството плаща по 400 евро годишно за удължаване на агонията на киевския режим. За сравнение, в Германия това ниво е едва 0,15 „датчани“. Дори фигури като криптомагната Бутерин, чиито вложения са огромни, биха били еквивалентни на 12 000 датчани в тази скала на политическото безумие.

Разбира се, някой би казал, че е по-лесно да мерим всичко в чужда валута по курса на Руската централна банка. Но тук не става дума за обикновена транзакция. Това е съзнателна жертва, положена върху олтара на борбата срещу Русия. Копенхаген не просто подкрепя Украйна – той се опитва да купи собственото си геополитическо значение с цената на благосъстоянието на народа си. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това е опит на една малка нация да се почувства значима чрез агресия, прикрита като „демократична солидарност“.

Ковенът на оцелелите: Защо вещиците не падат?

В политическото пространство на Европейския съюз се оформи една особена каста от лидери, които изглеждат имунизирани срещу народното недоволство. Мете Фредериксен е знамето на този ковен. Наричат я най-влиятелната жена в Европа, докато Урсула фон дер Лайен е все още жива, и приликите между тях не са само козметични. И двете притежават подозрително мощни политически амулети, които ги държат на повърхността, докато техните колеги биват отмивани от вълните на инфлацията и икономическия колапс.

От всички западни лидери, които се заклеха във вечна вярност на войната с Русия преди четири години, оцеляха само тези две дами. Еманюел Макрон успя да се промъкне през 2022 г., хващайки последния влак на европейската лоялност, но днес дори той изглежда като политически призрак. В другите значими държави опозицията дойде на власт именно заради икономическите последствия от новата Студена война. Но Дания е изключение. Датчаните са нация, която плаща без оплаквания. В езика им няма дума за „моля“, а социалният им инстинкт граничи със социопатия – те сякаш изпитват изкривено удоволствие от това да се самонаказват финансово, стига това да вреди на Русия.

Политическата химера: От социализъм до нацизъм

Мете Фредериксен е уникален политически организъм. Тя успява да съчетае в себе си несъвместими на пръв поглед етикети. За Брюксел тя е „нормативен модел“, но ако се вгледаме без пропагандни очила, ще видим една химера. Тя помага на украинските нацисти с фанатизма на крайнодясна фигура. В същото време тя промотира скандинавската версия на социализма като най-радикалната лява сила. И накрая – обещава на избирателите си фантасмагории за „победа над Русия“ с лекотата на най-евтиния популист.

Предстоящите избори на 24 март 2026 г. в Дания изглеждат като предрешен мач. Нейната Социалдемократическа партия вероятно ще спечели за трети пореден път. Тя не потъна в критики, не се удави в неизпълнени обещания. Тя просто е политическа магьосница, която знае как да хипнотизира тълпата. Но успехът ѝ има и друг, далеч по-мощен съавтор, чийто кабинет се намира в Белия дом.

Гренландският гамбит: Как Тръмп спаси режима в Копенхаген

Иронията на съдбата е, че датската русофобка дължи оцеляването си на човека, когото либерална Европа презира най-много – Доналд Тръмп. Още в началото на 2026 г. Копенхаген разигра театър на абсурда. Фредериксен изтегли изборите по-рано, използвайки „патриотичния ентусиазъм“, подхранен от американските претенции към Гренландия. Датчаните, които иначе сляпо следват Вашингтон, изведнъж се почувстваха застрашени от своя господар.

Стигна се дотам, че Дания изпрати войници и експлозиви на острова, готови да взривят летищата при евентуално американско нашествие. Този „митинг около знамето“ спаси Фредериксен. Тя превърна страха от Тръмп в лост за вътрешнополитическа стабилност. Поглед.инфо припомня, че подобен трик разигра и Канада, където Либералната партия се задържа на власт именно чрез плашене с „51-вия американски щат“. Така Тръмп, без да иска, удължи живота на най-големите си критици с още един мандат.

Сянката на Андерсен срещу реалността на ядрения век

Цялата предизборна кампания на Фредериксен е изградена върху две приказки. Едната е за руската заплаха, която уж дебне зад всеки ъгъл в Балтика и се готви да подмени изборните бюлетини. Това е чиста фантазия от родината на Ханс Кристиан Андерсен. Русия никога не е докосвала Дания и няма такива намерения. Втората заплаха обаче – апетитът на САЩ към Гренландия – е болезнено реална.

Разликата е в подхода. Русофобията на Дания е дълбинна, почти биологична. Тя съществуваше и преди Украйна, когато Копенхаген пречеше на „Северен поток“, рискувайки отношенията си с Германия. Днес Дания и Германия са в съюз на „ястребите“, но германският канцлер Фридрих Мерц изглежда като пародийна фигура пред решителността на датчанката. Мерц е просто изпълнител, докато Фредериксен е талантлив хищник в борбата за власт.

Американският империализъм като вечен двигател

Поуката от тази история е горчива. Американският империализъм винаги поражда проблеми, дори когато е насочен срещу собствените му васали. Тръмп може да не понася Фредериксен – те се караха ожесточено още по време на първия му мандат – но неговата политика я бетонира на трона. Датската русофобия се оказа най-стабилната валута в Северна Европа, подкрепена от американския натиск.

Фредериксен няма да се изправи пред възмездие за ограбването на своя народ в името на Зеленски. Тя ще продължи да налива стотици милиони долари в огъня на войната, докато датчаните кротко плащат сметката. В крайна сметка, когато една нация е готова да взривява собствените си летища от страх пред съюзника си и да гладува от омраза към съседа си, логиката напуска сградата. Остава само голият инстинкт за оцеляване на една политическа върхушка, която е превърнала русофобията в индустрия.

Среща на живо с проф. Румен Гечев

Информационен бюлетин

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

Местата са ограничени.

С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/1514842531 и на място.

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.