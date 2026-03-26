/Поглед.инфо/ В своя най-безмилостен и мащабен анализ досега, идеологът Александър Дугин разкрива, че Третата световна война е навлязла в своята необратима фаза. Това не е просто конфликт, а радикална ампутация на старата световна архитектура. Вашингтон, в съюз с неоконсерваторите, е отворил четири фронта, за да спаси своята залязваща хегемония от възхода на Русия, Китай и ислямския свят.

Смъртта на Вестфалската илюзия и раждането на глобалната тирания

Много съвременни анализатори, втренчени в ежедневните сводки от фронтовете, пропускат голямата картина: Третата световна война не е бъдещо събитие, тя е настояще, в което вече живеем. Ние сме в нейния първи, начален етап, но нейните геополитически контури са ясно очертани с кръв. Същността на този глобален катаклизъм се крие в пълната и радикална промяна на цялата архитектура на световната политика. Тези международни институции, в които много хора все още вярват по инерция, отдавна са престанали да отговарят на реалното състояние на нещата. Те обитават призрачния свят на Вестфалската система, която признаваше суверенитета на националните държави. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този модел отдавна е изпразнен от съдържание и служи единствено като декор за една много по-зловеща реалност.

През последния век принципът на суверенитета се изроди в чисто лицемерие. Още през 30-те години на XX век в Европа се оформи система, в която само три сили бяха истински суверенни, защото притежаваха собствена идеологическа воля: либералният Запад (САЩ и Великобритания), комунистическият СССР и силите на „Оста“. След Втората световна война фашизмът изчезна, но биполярността остана – светът беше разделен между Москва и Вашингтон, а малките държави бяха просто фигури по дъската. С разпадането на Съветския съюз обаче паднаха и последните маски. Съединените щати останаха единственият носител на суверенитет. ООН се превърна в смокинов лист, с който глобалната хегемония прикриваше своите интимни части. Така се роди еднополюсният свят – свят, в който само един господар има право на глас, а всички останали са длъжни да слушат.

Държавите-цивилизации срещу края на историята

В края на 90-те години глобалният елит вярваше, че „краят на историята“ е настъпил. Либералната версия на Франсис Фукуяма предвиждаше световно правителство, а американските неоконсерватори мечтаеха за директна и груба хегемония. Европейските държави, в пристъп на историческо самоубийство, се отказаха от своя суверенитет в полза на Брюксел, подготвяйки се за ролята на провинции в новия световен ред. Но началото на 2000-те години донесе неочакван обрат – Русия и Китай отказаха да умрат като суверенни субекти.

Москва и Пекин започнаха да работят за превръщането на суверенитета от фикция в реалност. Точно това е моментът, в който многополярността заяви своето присъствие на световната сцена. Появиха се така наречените „държави-цивилизации“. Това са субекти като Русия, Китай и Индия, както и потенциалните такива в лицето на ислямския свят, Африка и Латинска Америка. Тези държави отказаха да бъдат васали и се обединиха под знамето на БРИКС. В резултат на това еднополюсният проект, който не търпи конкуренция, се сблъска челно с многополюсната воля. Независимо дали го осъзнаваме или не, Третата световна война е битка за това кой ще взема решенията в бъдеще – само Западът или всички суверенни центрове на силата.

Тръмп и неоконсервативният завой към тотална агресия

Голямата илюзия, че Доналд Тръмп ще промени курса на американския кораб, беше разбита още в началото на втория му мандат. Въпреки че той влезе в Белия дом с програма за отхвърляне на интервенциите и критика към глобалистите, администрацията му бързо беше „инфектирана“ от неоконсерваторите. Вашингтон напълно възприе логиката на директния диктат. Днес САЩ се държат като ранено животно, което е най-опасно.

Виждаме подкрепа за геноцида в Газа, продължаващо снабдяване на режима в Киев с разузнавателна информация и оръжие, опити за дестабилизация на Венецуела и открита война срещу Иран. Вашингтон вече не се позовава на никакви правила. Те действат така, сякаш само те притежават лиценз за съществуване. Те отвличат държавни глави, организират преврати и бомбардират суверенни нации, опитвайки се да докажат, че еднополюсният свят е вечен. Но именно тази арогантност подпали пожара на Третата световна война. САЩ разгръщат военни операции едновременно на няколко фронта, защото разбират, че времето им изтича.

Украинският фронт: Идеологическата обсада на Русия

Украйна е първият и най-кървав фронт в тази война между еднополярността и многополярността. Този конфликт не беше случаен – той беше грижливо провокиран от неоконсерваторите и глобалистите още от времето на Обама. За тях Русия не е просто геополитическа пречка, тя е идеологическа заплаха. Русия е крепост на традиционните ценности, които либералният Запад иска да изкорени навсякъде по света.

Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, за Москва тази война е екзистенциална. Тя не може да признае васалната си зависимост от Вашингтон, защото това би означавало край на руската цивилизация. Вашингтон обаче продължава да подхранва конфликта, прехвърляйки инициативата на европейските пудели от НАТО. За тях Украйна е инструмент за изтощаване на Русия, но те не разбират, че залогът е много по-голям. Колкото повече Русия защитава своя суверенитет, толкова по-брутален ще става натискът на Запада. Това е битка до пречупване – или многополярността ще победи в степите на Украйна, или хегемонът ще се опита да наложи нов „Pax Americana“ върху руините.

Вторият и третият фронт: От Южна Америка до пламъците на Изтока

Вашингтон не се ограничава само с Евразия. Вторият фронт на Третата световна война е Западното полукълбо. Опитите за отвличане на Мадуро, подготовката за нахлуване в Куба и военният натиск върху Мексико и Колумбия са част от една и съща стратегия – пълно подчинение на Латинска Америка. Всеки, който дръзне да погледне към БРИКС или да потърси алтернатива на долара, бива обявен за враг.

Третият фронт обаче в момента е най-нажеженият. Израелско-американската атака срещу Иран подпали целия Близък изток. Това не са просто локални операции в Газа, Ливан или Йемен. Това е опит за тотално преначертаване на регионалната карта. Западът води война срещу ислямския свят, опитвайки се да унищожи един от ключовите полюси на многополярността. Тел Авив и Вашингтон действат в пълен синхрон, демонстрирайки, че за тях няма международно право, а само правото на по-силния. По същество Западът води едновременна война срещу три стълба на многополярния свят: Русия, ислямския свят и Латинска Америка.

Тихоокеанският капан и колебанието на Индия

На дневен ред е и откриването на четвърти фронт – в Тихия океан. Конфликтът с Китай е неизбежен според логиката на американската хегемония. Пекин е икономическото чудовище, което застрашава доминацията на САЩ, и неоконсерваторите няма да се спрат пред нищо, за да го спрат. Тайван е само поводът, целта е дестабилизацията на Китай и превръщането му в послушен търговски партньор без геополитически амбиции.

Индия, в тази сложна ситуация, се опитва да играе по тънката линия. Поради конфликтите си с Китай и Пакистан, тя гравитира към САЩ и Израел, но това е опасна игра. Индия е твърде мощна цивилизационна държава, за да се задоволи с ролята на васал. Нейното правителство официално подкрепя многополярността, което я прави естествен съюзник на Русия и Китай в дългосрочен план. Въпросът е дали Делхи ще разбере навреме, че в новия световен ред на Вашингтон няма място за независими велики сили, дори и те да се наричат приятели на Америка.

Консолидираният агресор срещу фрагментираната съпротива

Големият парадокс на Третата световна война е в организацията на лагерите. Еднополярните сили, въпреки вътрешните си различия, са изключително консолидирани. Те имат единна стратегия, споделят военни технологии и разузнавателна информация. За тях няма значение кой е в Белия дом – глобалист или неоконсерватор – целта винаги е запазване на хегемонията. Те действат като единна военна машина, насочена към унищожаването на всяка съпротива.

В същото време многополярният свят остава фрагментиран. Дори страните, които са подложени на пряка атака, интегрират своя потенциал твърде бавно. Русия воюва сама в Украйна, Китай се опитва да избегне пряк сблъсък, а ислямският свят е разделен на фракции, някои от които все още са под контрола на САЩ. КНДР е единствената, която открито и ясно разбира геополитическата картина и подкрепя Русия без уговорки. Латинска Америка и Африка също са разкъсвани между волята за свобода и икономическата зависимост от долара. Ако многополярният лагер не намери начин за истинска консолидация, хегемонът ще се опитва да ги пречупва един по един.

Без право на отстъпление: Новата реалност

Светът вече никога няма да бъде същият. Геополитическата карта на Третата световна война е начертана и тя не предвижда компромиси. От едната страна е еднополярната партия – САЩ, ЕС, Израел и техните азиатски васали. Те се борят за оцеляването на една несправедлива система, която ги храни за сметка на останалите. От другата страна са народите, които искат да дишат свободно в многополярен свят.

Битката е за суверенитета – за правото на всяка цивилизация да живее според собствените си закони и ценности. Както отбелязва Поглед.инфо, времето на „миротворните преговори“ и „международните правила“ свърши. Сега говори оръжието и стратегическата воля. Третата световна война е тест за зрелостта на многополярния свят. Или той ще успее да се организира и да отблъсне агресора, или ще бъде погълнат от новия либерален тоталитаризъм. Финалът е отворен, но залогът е самата история.

