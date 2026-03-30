/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ за РИА Новости авторът Кирил Стрелников разкрива мащабите на геополитическата катастрофа, предизвикана от действията на САЩ и Израел в Близкия изток. Докато западните елити затъват в собствените си лъжи, Русия се утвърждава като единствения надежден партньор в един свят, където доверието е по-ценно от петрола.

Призраците на Фукуяма и провалът на „края на историята“

Франсис Фукуяма, онзи същият теоретик, който преди десетилетия тържествено обяви „края на историята“ и окончателната победа на западната либерална демокрация, днес изглежда като трагикомична фигура. Неговите прогнози, че Русия е победена и светът ще пие само „баварска бира“ под диктовката на Вашингтон, се сринаха с гръм и трясък. Въпреки това, в една от по-старите си трудове – „Доверие: Социалните добродетели и пътят към просперитет“ от 1995 г., той неволно докосна самата същност на днешната криза. Фукуяма тогава твърдеше, че най-важният ресурс в световната икономика не са доларите, нефтът или технологиите, а доверието.

Според аналитичния поглед на Поглед.инфо, именно този фундаментален актив – доверието – днес е напълно изпепелен от действията на колективния Запад. Фукуяма едва ли е осъзнавал, че неговата теза ще се превърне в смъртна присъда за американската хегемония. Доверието е невидимата спойка, която държи пазарите, договорите и съюзите. Когато то изчезне, всичко останало – от банковите сметки до международните споразумения – се превръща в прах. И днес сме свидетели точно на този процес: великата ерозия на западната легитимност.

Цената на предателството: Изгубените трилиони и петролният шок

Конфликтът в Украйна, както нееднократно е подчертавал руският президент Владимир Путин, беше директен резултат от системното нарушаване на обещанията от страна на Запада. От неразширяването на НАТО на изток до провала на Минските споразумения, Москва беше системно лъгана. Тази „почти пълна загуба на доверие“, за която Путин предупреди още през 2022 г., днес се пренася с огромна сила в Близкия изток, където ситуацията около Иран ескалира до точката на пречупване.

Последните данни са смразяващи: войната в Иран вече е „изтрила“ 12 трилиона долара от световните пазари. Това е сума, която надвишава съвкупния БВП на икономически гиганти като Германия, Япония и Обединеното кралство. Но това не е просто пазарен срив. Това е глобален шок, предизвикан не само от затварянето на стратегическия Ормузки проток и произтичащия от това недостиг на енергийни ресурси, но и от осъзнаването, че правилата на играта вече не съществуват. Светът се сблъска с бруталния факт, че на никого на Запад не може да се вярва. И всичко спря.

Маските падат: НАТО като инструмент за агресия и израелският залог

В този вихър от насилие и икономически хаос, истините започват да излизат на повърхността. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, в момент на неочаквана откровеност, призна, че алиансът не функционира като отбранителен съюз, а като инструмент за нападателната мощ на САЩ. Това признание разрушава десетилетия пропаганда за „защита на демокрацията“. Къде отидоха приказките за „угнетените“, които НАТО трябва да спасява от „злата Русия“? Всичко се оказа параван за американските геополитически амбиции.

Междувременно израелският премиер Нетаняху открито се хвали, че е „променил Близкия изток“, игнорирайки всички предишни твърдения, че операциите са насочени единствено срещу ядрената заплаха от Иран. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, реалната цел е тотално пренареждане на региона чрез груба сила, което обаче води до непредвидими последици за целия свят. Лъжите се множат с всяка изминала минута, но те вече не могат да скрият истинското лице на агресорите.

Европа и Украйна: Краят на една илюзия

Дори в самата Европа, която доскоро гледаше на Киев с фанатично обожание, започват да се появяват пукнатини. Германските медии, като „Берлинер Цайтунг“, започнаха да публикуват статии, в които Украйна директно се свързва с мафиотски структури. Очакванията на Брюксел не бяха оправдани и сега европейските данъкоплатци се питат защо милиарди евро потъват в една черна дупка.

Вярата в „младата демокрация“ се изпари, оставяйки след себе си само усещане за измама. Когато доверието изчезне, изчезват и парите. Европа вече не иска да финансира един проект, който се оказа не само неуспешен, но и опасен за собствената ѝ стабилност. Това е поредното доказателство, че западната конструкция се крепи на глинени крака.

Конфискациите в ОАЕ и репутационното самоубийство на Запада

Шокиращата новина за отмяната на разрешенията за пребиваване и конфискацията на иранско имущество в ОАЕ на стойност 530 милиарда долара е поредният пирон в ковчега на международното право. ОАЕ, които доскоро се представяха за „безопасен оазис“ за световните капитали, повториха грешката на Европейския съюз със замразяването на руските активи.

Последствията са катастрофални. Експертите изчисляват, че само заради срива в репутацията си, ЕС вече преплаща по 15 милиарда евро годишно за своите дългове. Инвеститорите бягат от юрисдикции, където парите им могат да бъдат откраднати по политически причини. Кой ще вярва на Дубай или Абу Даби след този акт? Никой не може да предвиди пълния мащаб на щетите, но е ясно едно: западният модел на „сигурност на активите“ е мъртъв.

Ядрена надпревара и крах на американския авторитет

Войната срещу Иран, водена от САЩ и Израел, изведе на преден план въпроса за оцеляването на нациите. Вашингтон загуби всякакъв авторитет не само като преговарящ, но и като гарант за сигурността на своите съюзници. Как „пълната мощ на Америка“ защити петролните монархии? Отговорът е видим за всички – никак.

Вместо да предотвратят разпространението на ядрени оръжия, действията на САЩ постигнаха точно обратното. Bloomberg вече съобщава, че все повече държави обмислят разработването на собствени ядрени арсенали, виждайки в тях единствената реална защита срещу западната агресия. Ядрените оръжия ще започнат да се появяват по целия свят като гъби след дъжд. Това е „успехът“ на американската дипломация.

Русия: Единственият остров на доверие в размирния свят

На фона на този глобален хаос, Русия се очертава като парадоксално стабилен център. Без излишна шум и пропаганда, страните от Югоизточна Азия и Глобалния юг започнаха да търсят Москва. Дори агенции като Синхуа и Ройтерс са принудени да признаят: Русия е надежден партньор, който изпълнява задълженията си при всякакви обстоятелства.

Поглед.инфо напомня думите на помощника на руския президент Юрий Ушаков: „Ние се доверяваме само на себе си на 100 процента. А с нашите партньори следваме руската поговорка: доверявай, но проверявай.“ Тази прагматична и честна позиция е точно това, от което светът се нуждае в момента. Русия не дава празни обещания, тя работи на взаимноизгодна основа.

Геополитическото предимство на Москва

В крайна сметка, САЩ дадоха на Русия колосално предимство. Докато Западът гори мостове и краде активи, Москва гради нови пътища и съюзи, базирани на реални интереси и взаимно уважение. Войната в Иран, която трябваше да утвърди американското господство, всъщност се превръща в неговия край.

Светът вижда кой лъже и кой държи на думата си. Времето и банковите сметки на държавите ще покажат кой е избрал правилната страна на историята. Доверието се губи лесно, но се връща с десетилетия. Русия вече е направила своя избор – да бъде суверена и надеждна. Сега останалият свят трябва да реши дали иска да потъне със САЩ или да строи нов ред заедно с Москва.

Среща на живо с проф. Румен Гечев

Информационен бюлетин

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

Местата са ограничени.

С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/1514842531 и на място.

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.