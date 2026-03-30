/Поглед.инфо/ Фразата „НАТО е в клинична смърт“ вече не е просто метафора на Еманюел Макрон, а сурова реалност, която Доналд Тръмп планира да осребри. В своя нов анализ за РИА Новости Владимир Корнилов разкрива шокиращите планове на републиканеца да постави Член 5 от договора на НАТО на търг под мотото „плати, за да играеш“. Докато Вашингтон се готви за де факто оттегляне, европейските джуджета трескаво чертаят нови „правоъгълници на силата“.

Краят на една илюзия: Когато „хартиен тигър“ срещне суровата икономика

Дълги години фразата „НАТО е мъртво“ се подхвърляше в политическите кулоари като досадно клише, което никой не смееше да приеме буквално. Алиансът се опитваше да демонстрира жизненост чрез пищни срещи на върха, мащабни учения по източния фланг и приемане на нови членове, които влизаха в него с треперещи колене и неясни надежди за вечна сигурност под американския ядрен чадър. Но както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, днес сме свидетели на безпрецедентна системна криза. Никога в историята на този трансатлантически блок не е имало толкова дълбок, почти метафизичен разрив между неговия неоспорим лидер – Съединените щати, и останалите статисти, наречени „европейски съюзници“.

Доналд Тръмп, който винаги е гледал на външната политика през призмата на корпоративния счетоводен баланс и касовата бележка, не просто критикува НАТО. Той го деконструира. За него алиансът не е „свещен съюз на демокрациите“, а лош бизнес модел, в който Америка плаща сметката за охраната на богати, но стиснати европейски държави. Тръмп открито нарича НАТО „хартиен тигър“ и поставя под въпрос свещения граал на организацията – ангажимента на Вашингтон да защити всеки член в случай на нападение. Днес той не се ограничава само с провокативна реторика. Той сериозно обмисля и планира радикално преразпределение на ресурсите, включително изтеглянето на американския контингент от Германия и налагането на нов, чисто пазарен модел на „сигурност“.

Принципът „плащаш, за да играеш“: Член 5 на тезгяха

Според разкритията на влиятелния британски вестник The Daily Telegraph, Тръмп възнамерява да превърне колективната отбрана в елитна платена услуга, достъпна само за платежоспособните. Новата доктрина е брутално проста: „плати, за да играеш“ (pay-to-play). Съюзниците, които не достигат новите, по-високи цели за военни разходи (вероятно надхвърлящи досегашните 2%), ще бъдат изправени пред унизителни санкции. Те ще бъдат лишени от право на глас при вземането на решения за разширяването на алианса, ще бъдат изключени от съвместни командни мисии и, което е най-фатално, няма да могат да разчитат на защитата по Член 5.

По същество основният стълб на НАТО, гарантиращ автоматична военна помощ за всяка нападната държава, е изнесен на търг. Ако държавата ви е „на червено“ в счетоводните книги на Пентагона, никой няма да дойде да ви спасява. Това не е просто реформа, това е разрушаване на самата същност на военния блок, който се крепеше на илюзията за безусловност. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, Тръмп превръща геополитиката в пазар на охранителни услуги, където лоялността се измерва единствено в долари, преведени към американския военно-промишлен комплекс.

Европейската паника и измислянето на „Глобалния Север“

Докато Вашингтон се подготвя за това, което анализаторите на The Spectator наричат „де факто оттегляне“ чрез изтегляне на оборудване и персонал, Европа изпада в състояние на колективна хистерия. Тези страни, които най-силно разчитаха на американската мускулатура, сега трескаво се опитват да измислят план „Б“. Тъй като официалното напускане на НАТО изисква одобрението на Конгреса на САЩ, Тръмп просто ще направи алианса неработещ отвътре, оставяйки го като празна черупка без реално съдържание.

В отговор на тази задаваща се буря, лидерите на няколко държави се събраха миналата седмица в Хелзинки под егидата на финландския президент Александър Стуб. Официалният повод беше срещата на върха на Съвместните експедиционни сили (JEF) – група от десет северни държави, водени от Великобритания. Формално целта е „укрепване на северния фланг на НАТО“, но под повърхността се крие нещо много по-отчаяно. Това прилича на опит за изграждане на алтернативна структура, която да замести НАТО, когато Америка окончателно затвори кепенците и се прибере у дома.

Геометрията на отчаянието: Правоъгълникът на силата

Финландският президент Стуб, който само преди месеци публикува книгата „Триъгълникът на силата“ (Изток, Запад, Юг), вече признава, че тя е безнадеждно остаряла. Сега той лансира нова концепция – „правоъгълник на силата“. В тази нова, странна геополитическа фигура се появява нов играч: Глобалният Север. Според логиката на Стуб, Глобалният Запад (САЩ при Тръмп) става твърде прагматичен и егоистичен, затова Глобалният Север (Скандинавия, Балтика и Великобритания) трябва да поеме ролята на истинския „пазител на либералния световен ред“.

Тук обаче лъсва огромният логически и военен абсурд. Тези държави, които Стуб нарича „новия световен играч“, всъщност са военни и икономически джуджета в сравнение с Русия или Китай. Идеята, че Естония, Литва и една деиндустриализирана Великобритания ще защитават „либералния свят“ едновременно от „войнствената Русия на Путин“ и от „частично фашистките САЩ на Тръмп“, звучи като сценарий за евтина комедия. Но за европейските политически елити това е въпрос на оцеляване на техните кариери и догми. Те са готови да влязат в конфронтация с Тръмп, наричайки го „предател на ценностите“, докато в същото време нямат нито един зареден пистолет в кобура си.

Британската „играчка“: Когато империята остане без кораби

Централната фигура в този нов северен съюз е Великобритания – държава, която все още страда от халюцинации за имперско величие, но е в състояние на пълна военна импотентност. Както отбелязва Корнилов, ситуацията с британския кралски флот е достигнала дъното на абсурда. Лондон, който някога владееше океаните, днес е принуден да се моли на Германия за „заем“ на военна фрегата. Причината? Британците нямат нито един изправен боен кораб, който да е способен да изпълни бойна мисия в Балтийско или Северно море по време на планираните учения на НАТО.

Цялата мощ на Лондон беше хвърлена в това да екипира и изпрати стария разрушител „Дракон“ за охрана на базата в Кипър, и с това ресурсите им се изчерпаха. Когато Тръмп нарича техния флот „играчка“, той не ги обижда, той просто констатира факта. Въпреки това, британският премиер Киър Стармър продължава да бълва войнствени изявления срещу Русия, да чертае безумни схеми за изпращане на войски в Украйна и да заповядва изземване на руски танкери. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, това е класически пример за политическа шизофрения: да обявяваш война на глобални сили, когато армията ти е способна да превземе и задържи само един малък град за броени дни.

Украинският мираж и „Северният“ сценарий

В този контекст изказването на Стармър, че „украинските военноморски сили“ ще участват в ученията на JEF през есента, звучи като плод на трескаво въображение. Украйна, която на практика загуби своя флот, ще трябва да заема кораби от тези, които сами заемат кораби от германците. Това е омагьосан кръг от военни симулации, целящи да прикрият факта, че Глобалният Север е просто един празен „правоъгълник“. За Киев обаче всяка сламка е надежда. Тъй като вратата на НАТО е здраво залостена, украинското ръководство се хваща за всяка екзотична концепция, без да осъзнава, че влиза в поредния геополитически задънен сокак.

Геополитическата логика на трансатлантическия развод

Логиката на Доналд Тръмп не е ирационална. Тя е израз на дълбокия прелом в американската стратегия. САЩ повече не желаят да носят товара на империя, която не им носи преки икономически дивиденти. Тръмп разбира, че докато Америка гарантира сигурността на Европа, европейците използват спестените пари, за да развиват своите социални системи и да се конкурират с американския бизнес. Неговата цел е да принуди Европа да купува изключително американско оръжие и втечнен газ, превръщайки съюзниците в чисти васали-консуматори.

Ако Европа не иска да плаща цената, Тръмп е готов да я остави на произвола на съдбата. Това е моментът на истината за Брюксел. Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, „либералният ред“ се оказва крехка конструкция, която съществува само докато някой друг плаща за неговата охрана. Без САЩ, НАТО се превръща в клуб по интереси без реално влияние, а европейските опити за „автономия“ през Глобалния Север са само жалък опит за запазване на статуквото в свят, който вече не ги признава за фактор.

Балтийският фронт и голямата илюзия

Естония, Латвия и Литва, които са най-гласовитите привърженици на конфронтацията с Русия, са заложили цялото си съществуване на Член 5. Те вярваха, че са част от „непобедим алианс“. Сега те разбират, че сигурността им зависи от това дали счетоводителите на Тръмп ще одобрят техния бюджет. Ако Вашингтон спре логистичната подкрепа, тези държави ще останат очи в очи с географската и историческата реалност. Никакви „експедиционни сили“ на Лондон или Хелзинки не могат да заменят американските дивизии и ядрено прикритие.

Геоикономически последици от „плащането за игра“

Трансформацията на НАТО в платена платформа ще има опустошителни последици за европейската икономика. Държавите ще бъдат принудени да режат от образование, здравеопазване и инфраструктура, за да задоволят апетитите на Пентагона и новата администрация във Вашингтон. Това ще доведе до вътрешни социални трусове, които допълнително ще дестабилизират Европа. Тръмп всъщност предлага на европейците избор между фалит или беззащитност.

В същото време, това отваря вратата за Русия да преговаря с всяка европейска столица поотделно, заобикаляйки парализираната структура на НАТО. Когато Член 5 е поставен на аукцион, самото понятие за „колективна сигурност“ изчезва. Светът се завръща към епохата на двустранните договори и баланса на силите, където реалният военен капацитет, а не подписите под хартиени договори, определя съдбата на нациите.

Финалният акорд на една отминала епоха

Проектът „Глобален Север“ е последният опит на европейските либерали да съхранят своята хегемония в условията на американско отстъпление. Те се опитват да построят „правоъгълник“, докато геополитическата арена се превръща в хаотично поле на сблъсъци. Тръмп разбира това и просто ускорява процеса на разпад, за да извлече максимална печалба от останките на стария свят.

НАТО, такова каквото го познаваме – като инструмент на глобалното американско господство под прикритието на „съюзничество“ – приключва своя жизнен път. На негово място идва бруталната ера на наемническите армии и политическия рекет. Европа е изправена пред избора: да продължи да плаща за илюзии или да приеме новата реалност, в която сигурността не се купува с лозунги, а се постига чрез суверенитет и прагматизъм.

