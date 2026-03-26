/Поглед.инфо/ Политическа партия АБВ излезе с остра декларация, която разтърсва политическата сцена, припомняйки мрачните годишнини от бомбардировките над Югославия и чертаейки опасни паралели с днешната външна политика. В документа се прави безмилостен анализ на повтарящите се грешки в българската дипломация, които застрашават националния ни суверенитет и икономическите ни интереси в Близкия изток.

ДЕКЛАРАЦИЯ

от политическа партия АБВ

/Алтернатива за българско възраждане/

На 24 март 2026 г. се навършиха 27 години от началото на бомбардировките над Югославия, извършени от САЩ и техните съюзници в НАТО — най-мащабната военна атака срещу европейска държава след Втората световна война. В хода на военната операция бяха поразени не само военни обекти, но и редица жилищни и обществени сгради. Стотици цивилни загубиха живота си в столицата Белград и в други големи градове.

В този тежък момент България, управлявана от правителството на премиера Иван Костов и с външен министър Надежда Михайлова, загърби традиционните добросъседски отношения и предостави българското въздушно пространство на военната коалиция. Акт, който и до днес остава болезнен спомен за сръбския народ — с думите: „Прощаваме, но не забравяме.“

Днес, близо три десетилетия по-късно, външнополитическото ръководство на страната отново се свързва с името на Надежда Нейнски, а България отново е поставена в ситуация на съюзническо участие в напрежение и военни действия срещу суверенна държава — този път Иран. България е най-големият търговски партньор на Иран сред източноевропейските държави — членки на ЕС. През 2025 г. двустранният стокообмен достига 172,2 млн. евро, като българският износ е за 102 млн. евро, а вносът от Ислямската република — 70,2 млн. евро, което ни поставя на четвърто място по обем на вноса. Присъствието на военни самолети на САЩ на българска територия не остава незабелязано както от иранските власти, така и от редица други държави.

ПП АБВ твърдо се противопоставя на участието на България под каквато и да е форма в действия, които водят до ескалация на конфликти и подкопават международното право и моралните принципи на мирното съжителство между народите.

Ние вярваме, че мирът като цел и дипломацията като средство са единствените доказани в историята пътища за решаване на международни спорове. Политиката на безусловно подчинение и предоставяне на суверенно пространство — земя и въздух — в името на война и разрушения е пагубна за всяка държава. Особено за държава с над 1300-годишна история, каквато е България.