/Поглед.инфо/ Уважаеми читатели, остават само две седмици до изборите в Унгария, които Виктор Орбан отново ще спечели.

Това се видя още на грандиозния Поход за мир в негова защита на 15 март, който беше по-голям от този на същата дата преди изборите през април 2022-а, както и от този на опозицията същия ден.

Вижда се и от еуфорията всяка вечер в обиколките му по площадите в страната. Вижда се и от изследването на престижната социологическа агенция “Незьопонт“, която дава 6% победа на Виктор - 46% на 40% и предвижда голямо негово преимущество в мажоритарния вот.

Точно такава прогноза с победа на Орбан - 43% на 37%, дава и известната американска агенция на Джон Маклафлин.

Победата на Орбан ще е тежък удар върху Сорос и Зеленски, които искат проукраинско правителство в Унгария за бързо приемане на Украйна в ЕС, на което Орбан пречи. Това ще е удар и върху тримата германци - Вебер, Урсула и Мерц, които реално издигнаха Петер Магяр, наричан от мнозина унгарци Петер Брюксел.

Победата на Виктор ше е триумф за Доналд Тръмп, който всяка седмица публично подкрепя Орбан, а преди два дни в Truth Social призова: “Унгарци, излезте и гласувайте за Орбан!“.

Тръмп иска възстановяване на Вишеградската четворка, което е почти сигурно след скорошното падане на Туск. Неслучайно, точно по време на форума на Републиканците CPAC в Будапеща бяха Матеуш Моравецки - лидер на "Право и справедливост ", и новият президент, подкрепен от Тръмп - Карол Навроцки.

Тръмп изрично посочи Унгария и Австрия като приоритетни страни в своята “Доктрина за национална сигурност“. Нов мандат на Орбан и очаквана разгромна победа на Кикл правят Австро-Унгарския съюз неизбежен.

Как ще реагират Сорос и Зеленски при победа на Орбан, в синхрон с Урсулата? Ами силно превъзбуден, Зеленски публично, на заседание на Министерския съвет на Украйна, призова да даде адреса на унгарския премиер и да го приключи. Но Унгария е член на НАТО, където беше вкарана на именно от Орбан по време на първия му мандат (1998-2002), което значи светкавична военна помощ от Тръмп по чл. 5 от договора на Алианса.

Военна намеса на Зеленски в Унгария изглежда нереалистична. Затова двама негови генерали, били в разузнаването, му казаха публично, че знаят всяка крачка на Орбан и къде са шестте му внучета.

За покушение срещу Орбан винаги е имало опасност, но ще се знае, че е украинско дело и окончателно ще дистанцира Тръмп от него. Още повече че Тръмп вчера писмено призна, че се запознава с разследването на Тулси Габард. Има вече доклад, че Зеленски е работил активно в полза на Байдън по време на предизборната кампания в Америка. Много, много милиони, получени от САЩ за развитие на инфраструктурата в Украйна, са върнати през финансови машинации на Националния комитет на Демократическата партия.

Затова се готви Майдан в Унгария след победата на Орбан още на 13 април, деня след изборите. Планът е вече публично известен в много от либералните медии по света и в самата Украйна. Той беше разкрит също и от ултралибералния американски журналист Майкъл Вайс в негов пост. Този план е вече в ход.

Социологическата агенция Median на ултраляво либерала Ендре Хан тиражира абсурдно проучване за победа на опозицията срещу Орбан с 56 % на 35%. Моментално то беше разпространено от медиите на Сорос в Унгария и цял свят.

Идеята е да се внуши повсеместно грандиозна загуба на Орбан, а след победата му да бъде обявено, че е откраднал изборите чрез изтърканата плоча за руска намеса. Само дето унгарските служби за сигурност заловиха 40 милион евро, 35 милиона долара и 9 кила злато в украински, а не в руски камиони.

Може ли изборите в Унгария да бъдат касирани при победа на Орбан от Конституционния съд, подобно на Румъния? Естествено, не! Унгарският Конституционен съд не е контролиран от Сорос и Брюксел както румънския. Цели 14 от 15 съдии са излъчени от Орбан, както и Главният прокурор и президентът на страната.

Юридически е невъзможно победата на Орбан да бъде анулирана. Затова се готви пуч, за което говорят украинските медии - хвърляне на огромни пари за блокиране на Будапеща и погром на институциите, съчетано с непризнаване на изборите от Урсулата, Мерц и Макрон. За целта, пак според украински източници, в Унгария вече са прехвърлени 4000 украински специалисти по пучове.

Реално ли е Унгария през 2026 г. да повтори 1956 г.? Според мен - да! Опит за държавен преврат срещу Орбан ще бъде направен, но той ще бъде неуспешен! Защото Виктор Орбан ще получи на изборите колосална подкрепа от 3 милиона унгарци, от които над милион са толкова обичащи фанатично Виктор, че ще излязат да го защитят. Унгарците се биха за своя суверенитет през 1956 г., ще го направят и през 2026 г. Дай Боже това да не се налага в тази най-сигурна за живеене страна в Европа...

Самият Орбан отказа да поведе хората в пуч срещу Дюрчани през 2006 г., но няма да откаже да защити Унгария от провокиран от Сорос, Зеленски и Брюксел държавен преврат! Армията е с него, тя е патриотична!

Ще допусне ли Тръмп да бъде направен уличен преврат с наемници от Украйна срещу победителя Орбан? Не! Затова навръх католическия Великден, само седмица преди изборите, в Будапеща пристига Джей Ди Ванс. Това е ясен сигнал към Сорос, Зеленски и Брюксел да внимават в картинката. Може ли Тръмп да прати някой и друг елитен тюлен да вразуми организаторите на преврата? Според мен - без да му мигне окото!

Да наблюдаваме Унгария ни призова един от партизаните на Сорос у нас - оня Наско от Делиормана. Ами ще наблюдаваме поредна победа на Орбан и неуспешен опит за преврат!

Среща на живо с проф. Румен Гечев

Информационен бюлетин

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

Местата са ограничени.

С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/1514842531 и на място.

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.