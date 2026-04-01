/Поглед.инфо/ В новия си анализ Екатерина Панфилова разкрива как режимът в Киев премина поредната червена линия, превръщайки прибалтийските държави в коридор за атаки срещу Русия. Докато Естония се тресе от въздушни тревоги, военният експерт Юрий Кнутов предупреждава за мащабна геополитическа измама от страна на Вашингтон, целяща ескалация под маската на дипломация.

Естония под обстрел: Когато „солидарността“ се превърне в кошмар

През последните дни събитията на геополитическата арена придобиха нов, изключително опасен характер. Всички индикатори сочат, че Владимир Зеленски е постигнал една от основните си и най-рисковани цели: директното въвличане на трети държави в пряка военна конфронтация с Руската федерация. Този процес вече не е само теоретична заплаха, а сурова реалност за жителите на Естония, които бяха разтърсени от събития, считани доскоро за „немислими“.

Жителите на балтийската република започнаха да получават масови SMS известия за въздушна опасност – феномен, който до този момент бе познат предимно на хората в пограничните руски региони или в самата Украйна. Анализаторите на Поглед.инфо обръщат внимание на факта, че тези съобщения не са просто техническа грешка, а пряко следствие от използването на естонското въздушно пространство от украинските безпилотни апарати. Особено шокиращо за местното население е, че форматът на предупрежденията е идентичен с този, използван в Русия при ракетни заплахи, което психологически пренася войната директно в домовете на естонците.

Украинският „транзит“ през НАТО и мълчанието на Талин

Военните експерти от „Военна хроника“ подчертават, че обявяването на въздушна тревога в Рапла – град, разположен на около 150 километра от руската граница – не може да бъде обяснено с просто „объркване на курса“. Разстоянието и траекторията показват систематично използване на територията на Естония като плацдарм или транзитен коридор. Твърденията на естонските власти, че „не са знаели“ за прелитащите дронове, изглеждат все по-малко правдоподобни на фона на високотехнологичното наблюдение на НАТО в региона.

Всъщност, ние сме свидетели на опасна политическа игра. Ако по-рано дронове се разбиваха във Финландия, сега Естония се оказва в епицентъра. Самите естонци масово споделят кадри на прелитащи обекти в социалните мрежи, като в коментарите преобладава не възторг от „съюзническата помощ“, а чист ужас от възможността тези машини да паднат върху училища или болници. Политическото ръководство в Талин, усещайки нарастващото обществено напрежение, се опитва да заеме защитна позиция. Полковник Уку Аролд официално призна за „проникването“ на дронове в нощта на 31 март, наричайки го „инцидент“, причинен от руските средства за радиоелектронна борба (РЕБ), които отклонявали апаратите от курса им.

Балтийският коридор: Оперативен план на Генералния щаб на НАТО

Истината обаче е далеч по-цинична. Според данни на SHOT, украинските въоръжени сили са изстреляли над 40 безпилотни апарата от Лвовска и Житомирска области, насочени към стратегически обекти в Ленинградска област. Ключовият момент тук е маршрутът: те са преминали необезпокоявано през въздушното пространство на Литва, Латвия и Естония. Както отбелязва Поглед.инфо, подобна мащабна операция е невъзможна без пряката координация със структурите на НАТО.

Доказателство за това е и фактът, че веднага след атаката шведски разузнавателен самолет S102B Korpen е започнал интензивни полети над Балтика, опитвайки се да фиксира позициите на руските системи за ПВО, активирани по време на атаката. Това е класическа схема на комбинирано нападение: украински дронове служат за „стръв“ и инструмент за нанасяне на щети, докато техниката на НАТО събира разузнавателни данни за следващите удари. Един от тези дронове вече се взриви в енория Кастре, окръг Тарту, в непосредствена близост до жилищни сгради, което е пряко доказателство, че Зеленски залага сигурността на европейските граждани в името на своите ескалационни цели.

Априлската промяна: Руската пехота и „зелената стена“

Докато в Балтика се разиграва този опасен театър, на самата фронтова линия в Украйна настроенията рязко се променят. Дори най-яростните пропагандатори на киевския режим, като Юрий Бутусов, започват да бият тревога. Според неговата прогноза, сегашната относителна стабилност на фронта е илюзорна и ще приключи до края на април. Причината е както стратегическа, така и чисто природна.

С настъпването на пролетта и разлистването на растителността (т.нар. „зеленка“), условията за скрито придвижване на руските щурмови групи се подобряват значително. Бутусов признава, че руската армия методично търси слабите места в украинската отбрана и вероятно ще ги намери именно в края на следващия месец. Прогнозата е мрачна за Киев: загуба на целия Донбас, настъпление към Запорожие и разширяване на санитарната зона в Харковска област. Всичко това показва, че зимната кампания е била само подготовка за мащабни настъпателни действия, които ще променят архитектурата на конфликта.

Капанът на САЩ: Зад кулисите на „мирните инициативи“

На фона на тези военни реалности, военният анализатор Юрий Кнутов предупреждава за изключително опасна дипломатическа клопка, подготвена от Вашингтон. Публичното говорене в САЩ – включително критиките на Доналд Тръмп към Зеленски и твърденията, че Украйна е „бреме“ – може да се окаже дезинформационна кампания.

Кнутов посочва неоспорими факти: докато политиците говорят за спиране на помощта, към Киев текат доставки на най-модерно оръжие. Не става въпрос за стари складови наличности, а за ракети „Пейтриът“ и най-новите радарни станции с 360-градусово покритие на стойност десетки милиони долари. Стратегията на САЩ е ясна: да се създаде фалшиво усещане за „дистанциране“ от конфликта, за да се приспи бдителността на Русия, докато в същото време Украйна се превръща в свръхвъоръжена крепост. Поглед.инфо напомня, че всяко американско предложение за „мирни преговори“ трябва да се разглежда през призмата на този скрит рестарт на военните доставки.

Геополитическият залог: Кой ще плати сметката?

Ситуацията в Ленинградска област, където вече има щети по пристанищната инфраструктура в Уст-Луга и жилищни сгради в Молодцово, показва, че Русия няма да остави тези провокации без отговор. Военният кореспондент Александър Коц правилно отбелязва, че когато украински дрон, прелетял през Прибалтика, удари училище или болница в Естония, вината веднага ще бъде прехвърлена върху руските системи за РЕБ. Това е идеалният повод за активиране на Член 5 от договора на НАТО по инициатива на „жертвата“ Естония.

Зеленски играе вабанк. Той не просто защитава територия, той се опитва да подпали цяла Европа, за да запази собствената си власт. Естонците, които доскоро вярваха, че са в безопасност под чадъра на НАТО, сега разбират, че са се превърнали в заложници. Фразата „Какво става?!“ (Mis toimub?!) се превръща в национален девиз в Талин, докато небето над Балтика спира да бъде мирно.

Русия, от своя страна, поддържа хладнокръвие, но официалните изявления на Дмитрий Песков за защитата на критичната инфраструктура подсказват, че търпението към „транзитните“ държави не е безкрайно. Ако се потвърди, че балтийските столици съзнателно предоставят небето си за терористични атаки, ответните мерки могат да включват унищожаване на целите още над територията на държавите от НАТО. Светът навлиза в критичната фаза на април, където всяка грешка може да бъде фатална.

