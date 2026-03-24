/Поглед.инфо/ В своя аналитичен обзор за РИА Новости, авторът Кирил Стрелников разглежда парадоксалната геополитическа реалност, в която се намират САЩ, Израел и Иран. Докато Доналд Тръмп рисува картини на дипломатически триумф, обективната реалност в Близкия изток сочи към мащабна ескалация, която, иронично или не, се превръща в най-големия икономически подарък за Руската федерация.

Мултивселената на Тръмп срещу реалността на Ормузкия проток

Ако покойният Стивън Хокинг, известният обитател на острова на Епщайн и автор на теорията за мултивселените, беше жив днес, той щеше да е единственият човек, способен да обясни как съжителстват две коренно различни реалности. В първата реалност – тази на Доналд Тръмп – Иран е победен, сломен и буквално се моли за сделка. В тази версия на събитията иранците, смъртоносно уплашени от американския ултиматум, са се обадили лично на Тръмп. Резултатът? „Успешни преговори“, заради които ударите по иранската енергийна инфраструктура се отлагат с пет дни, а Ормузкият проток ще се превърне в зона, контролирана съвместно от Тръмп и „следващия аятолах“.

В тази идилична картинка американците просто ще отидат и ще спрат обогатяването на уран в Иран, сякаш отиват на пикник. Но има и една друга, обективна реалност. В нея позицията на коалицията от агресори става все по-нестабилна, а целите на операция „Стенещият чакал“ се провалят една след друга. Иранското външно министерство беше лаконично: преговори не е имало, няма и да има при тези условия. Техеран призова Тръмп да не гледа в телефона си, а към небето, където го очакват нови „изненади“. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, разривът между думите на Белия дом и действията на терен никога не е бил по-зловещ.

Военната логистика не лъже: Подготовка за голямата кръв

Докато Тръмп говори за „реки от мляко и мед“, военната логистика крещи съвсем друга истина. Политиците могат да лъжат, но тежките транспортни самолети на САЩ – не. В момента се наблюдава трескава активност на американската стратегическа авиация, която се насочва към Близкия изток. Тези самолети не носят копия от мирни договори. Те носят логистиката на една война, която мнозина международни експерти смятат за неизбежна.

Изявленията на Тръмп за „забавяне“ на ударите всъщност са класическа маневра за купуване на време. САЩ и Израел имат нужда от тези дни, за да разположат допълнителни сили и да успокоят паникьосаните фондови борси. И тук идва най-интересното – израелците, които уж трябва да са в синхрон с Тръмп, нагло развалят неговата медийна игра. Докато президентът говори за дипломация, Тел Авив обявява, че прозорецът на възможностите е затворен. Израелските медии открито подкрепят ултиматума на Тръмп, настоявайки за мащабни удари по иранската енергийна мрежа. Оказва се, че Мосад или е „забравил“ да информира Тръмп за реалните си намерения, или съзнателно го тласка към пропастта.

Провалът на Мосад и миражът за „иранската пролет“

Според публикации в „Ню Йорк Таймс“, настоящата ескалация е резултат от колосален провал на израелското разузнаване. Мосад е заложил всичко на картата на вътрешно иранско въстание. Израелските стратези са убедили Тръмп, че иранците, уморени от „терора на аятоласите“, само чакат първата искра, за да свалят режима. Нетаняху е обещавал на Вашингтон бърза, лесна и хирургически точна операция.

Планът обаче се провали с гръм и трясък. Въстание няма, а Иран е по-консолидиран от всякога пред лицето на външната заплаха. Сега Тръмп и Нетаняху са притиснати до стената. За единия признаването на поражението означава край на политическата кариера и вероятен импийчмънт, а за другия – директен път към съдебната зала и затвора. Единственият им изход е да „бият“ докрай, надявайки се Техеран да мигне пръв. Но Иран не мига. Иран се готви за отбрана.

Остров Харг: Конвейерът на смъртта

Подготовката за сухопътно нахлуване вече не е тайна. Основната цел изглежда е остров Харг – критичната точка, откъдето минава по-голямата част от иранския петролен износ. Планът е прост: превземане на острова и икономическо удушаване на Иран. Военните експерти обаче са категорични – това ще бъде „конвейер на смъртта“. Островът е превърнат в крепост, а удържането на плацдарм там под постоянен огън и без надеждни линии за снабдяване ще доведе до масови жертви сред американските войници.

В същото време ударите по иранската енергийна система ще предизвикат незабавен и симетричен отговор. Техеран няма да удари Вашингтон; той ще удари Катар, ОАЕ, Бахрейн и Кувейт. Израелските енергийни обекти, които са на една ръка разстояние от прокситата на Иран, ще бъдат първите мишени. Резултатът ще бъде „библейски египетски мрак“ за Израел и тотален колапс на доставките от Персийския залив. Екипът на Поглед.инфо припомня, че в една такава война няма победители сред участниците, но има един огромен печеливш в сянка.

Руският джакпот: Когато петролът стане по-скъп от златото

Тук стигаме до най-големия парадокс. Израел, който често се позиционира като противник на руските интереси в региона, всъщност прави всичко възможно, за да напълни руската хазна. Всяка ракета, изстреляна към иранска рафинерия, добавя нули към бюджета на Москва. Александър Новак вече обяви, че светът е изправен пред най-голямата енергийна криза от 40 години насам. Goldman Sachs потвърждават: това е най-големият шок в доставките в историята на световния пазар.

Докато Западът потъва в енергиен хаос, Русия преструктурира веригите за доставки в своя полза. Тайланд, Шри Ланка и Филипините вече са на опашка за руски ресурси. Пакистан започва преговори за втечнен природен газ и петрол, а индийският премиер Моди вече стяга куфарите за Москва. Дори конфликтът да приключи утре, цените никога няма да се върнат на старите нива. Възстановяването на разрушените съоръжения в Залива ще отнеме години, а недостигът ще започне да се усеща остро още през април.

Агентът Нетаняху и „кошерната“ награда

Мнозина твърдяха, че Тел Авив е враг на Москва. Но фактите говорят друго. Действията на израелското ръководство се оказаха най-ефективният инструмент за икономическото възраждане на Русия. Благодарение на „ястребите“ в Ерусалим, руският бюджет днес се изправя като Атлас, подпиращ световната енергийна сигурност.

Едва ли някога ще разберем подробностите от закритата церемония по награждаването, но едно е сигурно – ако Нетаняху беше руски агент, той нямаше да може да свърши работата по-добре. Геополитическата логика е неумолима: докато американските самолетоносачи горят ресурси в безсмислени авантюри, Русия затвърждава статуса си на незаменим енергиен хегемон. Вечерята в Москва след края на тази криза със сигурност ще бъде кошерна, а сметката ще я платят европейските и американските потребители.

