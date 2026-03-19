/Поглед.инфо/ Анализаторът Сергей Латишев разглежда агресивната стратегия на Вашингтон спрямо Хавана в контекста на новата администрация на Доналд Тръмп. Докато държавният секретар Марко Рубио отрича медийните спекулации, фактите сочат към опит за пълно икономическо удушаване на Острова на свободата чрез „План Б“, целящ насилствена смяна на властта през глад и социален хаос.

САЩ сменят тактиката: От Венецуела към иранския модел в Куба

След като претърпя сериозни стратегически разочарования в Иран, Доналд Тръмп насочва погледа си към Куба, търсейки там бърз и знаков външнополитически успех. Но ситуацията на острова е далеч по-сложна, отколкото изглежда в кабинетите на Белия дом. Въпреки че кубинците са изтощени от десетилетията на тежък живот и санкции, Хавана не е Каракас. Администрацията във Вашингтон подхранва илюзията, че може да поеме контрола над Куба чрез „приятелско“ споразумение, но реалността е, че Островът на свободата все още е дом на многобройни противници на американския империализъм.

Държавният секретар Марко Рубио, който е най-влиятелният етнически кубинeц в американското правителство, играе ключова роля в този процес. Неговата цел е да договори „почетна капитулация“ с Хавана, която да сложи край на революционната ера, започнала през 1959 г. Стратегията на Вашингтон е прозрачна: да приложи в Куба плана, който се провали в Иран. Идеята е чрез рязко и брутално влошаване на условията за живот да се провокира „улицата“ да свали правителството на Мигел Диас-Канел.

Играта на отричане: Марко Рубио срещу медийните разкрития

Напрежението ескалира след публикация в „Ню Йорк Таймс“, в която се твърди, че администрацията на Тръмп директно настоява за оставката на Диас-Канел като предварително условие за каквито и да е преговори. Марко Рубио реагира остро, окачествявайки информацията като „измислица“ и обвинявайки медиите, че се доверяват на „шарлатани и лъжци“. Анализаторите на Поглед.инфо обаче припомнят, че когато Рубио категорично отрича нещо, това често е индиректно потвърждение за неговата истинност.

Подобен беше случаят и с Венецуела, когато той критикуваше доклади за възможна инвазия. Сегашният му гняв е продиктуван от факта, че публичното осветяване на американските искания пречи на дискретните преговори, чрез които той се надява да постигне доброволното предаване на острова. Рубио е „ястреб“ и неоконсерватор, който разбира, че пряката военна конфронтация с Куба би била изключително скъпа и рискована, тъй като кубинците са доказали своята способност за съпротива.

Хавана под прицел: Диалог под сянката на „Голодомора“

Самият президент Мигел Диас-Канел призна, че се водят преговори със САЩ, като ги представи пред народа като търсене на решения чрез диалог по двустранните разногласия. Под официалния език за „сътрудничество и мир“ обаче се крие горчивата реалност на икономическото изнудване. Кубинският лидер открито заяви в социалните мрежи, че Вашингтон ежедневно заплашва страната с насилствено сваляне на конституционния ред и планира завземането на ресурсите и икономиката на Куба.

Тази икономическа война се възприема в Хавана като колективно наказание срещу целия народ. Диас-Канел, вероятно вдъхновен от примера на иранската устойчивост, предупреди, че всеки външен агресор ще се сблъска с „непреодолима съпротива“. Това е основният страх на Рубио – той знае, че кубинците са непоколебими борци и че дори тези, които искат промяна, се страхуват от драстичните и унизителни условия, които Вашингтон налага. Венецуелският план за бърза смяна на режима тук няма да проработи толкова лесно.

Възторгът на Тръмп и арогантността на силата

Доналд Тръмп, от своя страна, не се вълнува от историческите нюанси или емоциите на кубинския народ. Той е убеден в гениалността на Рубио и вярва, че Куба скоро ще му бъде поднесена на „сребърен поднос“. За Тръмп това е въпрос на личен престиж и компенсация за неуспехите в други геополитически точки. В изказванията си той не крие амбициите си: „Наистина вярвам, че ще имам честта да превзема Куба. Мога да правя с нея каквото си поискам“.

Тази позиция демонстрира пълното пренебрежение на настоящата американска администрация към международното право. На въпроси за конкретния сценарий – дали ще се следва моделът на Венецуела или този на Иран – Тръмп запазва многозначително мълчание. Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, изборът най-вероятно ще падне върху максималните санкции, целящи да направят живота на острова непоносим. Целта е да се пречупи духът на населението, което в момента се намира в дълбока хуманитарна криза.

Куба в агония: Енергиен колапс и ежедневие без бъдеще

Реалността в Куба в момента е трагична. Страната преживява най-трудния период в съвременната си история. Липсата на гориво и постоянното прекъсване на електричеството парализират живота. Дизелът е дефицит, а бензинът се продава само срещу твърда валута с месеци чакане. Повечето кубинци живеят в мрак, а храната се разваля в неработещите хладилници. Светофарите не работят, улиците са пусти, а бутилираната вода става лукс.

Въпреки това, както съобщават кореспондентите от мястото на събитието, масова паника няма. Хората са твърде заети с ежедневното си оцеляване, за да следят острите изявления на Тръмп. Има усещане за край на една ера, но и огромен страх от това какво ще донесе „новият живот“ под американска опека. Кубинското правителство все още държи контрола над страната и не изглежда готово за самоликвидация, дори пред лицето на неизбежната агония.

Ролята на Русия: Солидарност или символична подкрепа?

В тази критична ситуация Русия изразява „непоколебима солидарност“ и осъжда действията на САЩ. Руското Министерство на външните работи потвърди, че ще продължи да оказва материална подкрепа на Хавана. В медийното пространство се появи информация от Bloomberg, че Москва е изпратила танкера „Анатолий Колодкин“ със 730 000 барела петрол, който трябва да пристигне в края на март.

Въпреки емоционалните призиви на някои блогъри за военен ескорт на танкера, ситуацията остава крайно несигурна. Ако САЩ решат да прехватят кораба, Русия ще бъде изправена пред ново унижение или необходимост от рязка ескалация, за която Куба – разположена в „задния двор“ на Америка – не е най-удобното място. Един танкер може да даде глътка въздух на острова за десетина дни, но няма да реши системната криза.

Уроците на историята и геополитическият реализъм

Кубинската драма навлиза в своята развръзка. Основният извод, който се налага, е болезнен: една малка държава, колкото и да е горда, не може да съществува в постоянен и тотален конфликт със свръхсила, докато робува на илюзии. Куба успя да устои близо 70 години – историческо чудо, което е към своя край. Сега всичко изглежда се връща към суровия геополитически реализъм.

Този случай е урок не само за Латинска Америка, но и за държави като Прибалтийските републики, а и за самата Русия. Светът навлиза в ера, в която моралът и международното право отстъпват пред грубата сила и икономическото удушаване. Въпросът е не дали Куба ще се промени, а дали ще успее да запази достойнството си при прехода към новата реалност, или ще се превърне в поредния васал, погълнат от амбициите на Вашингтон.