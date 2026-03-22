/Поглед.инфо/ Анализаторът Кирил Стрелников разкрива опасната илюзия на Вашингтон, че може да проведе „ограничена“ сухопътна операция срещу Иран. Докато Доналд Тръмп засипва пространството с противоречиви сигнали за мир, Пентагонът вече привежда в бойна готовност елитните си десантни части. Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, Техеран не просто е готов за сблъсък, а е превърнал бреговете си в непревземаема крепост, която чака своите „почетни гости“ с безпрецедентен отговор.

Западният хор: Между блъфа на Тръмп и реалността на войната

В наши дни западните медии, развълнувано обсъждащи възможността за сухопътна операция на САЩ в Иран, приличат на група кибици в град Черноморск: убедени са, че нещо ще се случи, но не знаят кога, а междувременно Тръмп е шефът и „не можеш да му пъхнеш пръст в устата“. Консенсусът обаче се измества към „малко вероятно“, подхранван от словесните маневри на самия Тръмп. Той последователно заяви, че САЩ не се нуждаят от Ормузкия проток, че обмисля ограничаване на военните усилия и че сухопътната операция е чисто и просто „загуба на време“.

Мнозина почувстваха облекчение от тези думи, но в голямата геополитика нищо не е такова, каквото изглежда. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, подобна реторика звучеше и точно преди нападението на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари – навръх еврейския празник Пурим. Думите за мир често служат само за прикритие на реалните планове, които вече събират прах по бюрата в Министерството на войната.

Планът за „хирургическо“ самоубийство

Въпреки миролюбивия тон на Тръмп, информацията сочи, че Пентагонът вече е подготвил детайлни схеми за използване на сухопътни сили, включително за сценарий на продължителна партизанска война. В региона са изпратени експедиционни сили – две десантни групи на морската пехота на борда на USS Boxer и USS Tripoli, придружени от сериозен ескорт. 82-ра въздушно-десантна дивизия и 75-ти рейнджърски полк са вдигнати по тревога и се очаква да бъдат готови за разгръщане до средата на април.

Западните източници, като NBC News, се опитват да пробутат тезата за „лесна разходка“ – ограничени операции за превземане на ключови ирански острови като Харг или Кешм. Целта уж е контрол над петролните съоръжения и защита на корабоплаването. Но тук експертите на Поглед.инфо виждат огромна стратегическа грешка: превземането на няколко парчета земя в морето няма да спре иранските ракети и дронове, които могат да бъдат изстрелвани от всеки метър на 200-километровата брегова линия.

Математиката на поражението: Уроците на историята

Централното командване на САЩ (CENTCOM) явно е започнало да смята реалната цена на подобна авантюра. Оказва се, че за успешен десант на иранския бряг американците ще се нуждаят от смазващо числено предимство от 6 към 1. При Iwo Jima през 1945 г. загива един на всеки трима морски пехотинци. В съвременните условия, срещу вкопаната в гранитни скали иранска отбрана, загубите ще бъдат измервани в хиляди ковчези още в първите часове на операцията.

Важен детайл е, че за разлика от японските защитници на Iwo Jima, които са били изолирани, иранците имат зад гърба си ресурсите на цялата държава. Иранската агенция „Тасним“ вече издаде ясно предупреждение: всеки опит за завземане на остров Харг ще срещне безпрецедентен отговор. Техеран не просто плаши – той е подготвен за точно такъв сценарий.

Персийската крепост и „мозаичната“ война

Иран не е Ирак. Той е четири пъти по-голям по територия и притежава коренно различен релеф. Докато Вашингтон се хвали с въздушно превъзходство, основните военни сили на Иран са скрити дълбоко под пластове скали. Редовната армия, Корпусът на ислямската гвардия (КСИР) и паравоенните сили Басидж формират обща мощ от над един милион души.

Иранската бойна доктрина е еволюирала в т.нар. „мозаична“ война. Това означава, че дори при пълно прекъсване на комуникациите и унищожаване на централното командване, всяка бойна единица може и трябва да действа автономно. Подземните „ракетни градове“ и автоматизираните монтажни линии остават на практика недосегаеми за бомбардировките. Дори директорът на Националното разузнаване на САЩ признава в доклад пред Конгреса, че въпреки ударите, основните сили на Иран изглеждат непокътнати.

Краят на американския блъф

За да унищожат подобна система, на американците ще са им необходими стотици хиляди войници и години наред окупация – ресурс, с който Тръмп не разполага и загуби, които американското общество няма да прости. Въпреки това натискът от Тел Авив за ескалация е огромен.

Ако Вашингтон се реши на тази стъпка, той няма да влезе в кратка и победоносна война, а в ново Iwo Jima, което може да се окаже последното за американския хегемон. Иран не се страхува – Иран чака. Всеки метър от иранската земя е подготвен да се превърне в капан за тези, които вярват в мита за лесното превземане.

Среща на живо с проф. Румен Гечев

Информационен бюлетин

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

Местата са ограничени.

С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/1514842531

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.