/Поглед.инфо/ САЩ остават силни, но вече не са безспорният център – Европа започва да изчислява, а Близкият изток действа самостоятелно, пренареждайки играта без разрешение отвън. Това е тиха, но дълбока промяна, при която съюзите се разхлабват, а светът постепенно излиза от контролирания ред.

Разпадането на центъра – когато империята започва да губи посоката си

Има един момент в историята, който почти никога не се разпознава в реално време. Той не идва с катастрофа, не се обявява официално, не се вижда в заглавията на вестниците. Това е моментът, в който една сила престава да бъде център, без да е престанала да бъде силна. Светът продължава да изглежда същият, картите не се променят, съюзите остават формално непокътнати, но нещо дълбоко вътре в системата вече се е разместило.

Днес Съединените щати се намират точно в такъв момент.

Не защото губят мощ. Военният им потенциал остава без аналог, финансовото им влияние продължава да структурира глобалната икономика, технологичното им превъзходство все още задава темпото на цели индустрии. И все пак, зад тази видима стабилност започва да се натрупва едно различно усещане – че способността да се задават правилата вече не е същата, че думите не се превръщат автоматично в действия, че съюзниците слушат, но вече не следват със същата готовност.

Това е много по-фин процес от загубата на влияние. Той прилича повече на износване на авторитет, отколкото на пряко поражение. И както винаги в историята, той започва не от периферията, а от начина, по който самият център започва да действа.

През последното десетилетие американската външна политика все по-често изглежда като серия от реакции, а не като последователна стратегия. Оттеглянето от Афганистан остави след себе си не само геополитически вакуум, но и усещане за внезапност и липса на контрол. Конфликтът в Украйна мобилизира Запада, но същевременно отвори въпроси, които не получават еднозначни отговори – за крайните цели, за цената, за хоризонта. В Близкия изток действията често изглеждат фрагментарни, сякаш различни линии на политика се движат паралелно, без да се събират в една ясна посока.

И когато в центъра се появи подобно колебание, периферията започва да го усеща първа.

Европа дълго време беше най-стабилният стълб на американската система. След края на Студената война континентът прие ролята си почти без съпротива – сигурността беше гарантирана отвън, икономическата интеграция вървеше по вътрешна логика, а стратегическите решения се вписваха в по-широкия трансатлантически контекст. Това създаде усещане за устойчивост, което продължи десетилетия.

Но именно тази устойчивост започна да се пропуква, когато цената на геополитическите решения започна да се усеща вътре в самата Европа. Енергийните шокове, индустриалното напрежение, пренареждането на търговските вериги – всичко това постепенно променя средата, в която европейските общества живеят. И когато икономиката започне да носи последствията от външни решения, политиката неизбежно започва да се оглежда за алтернативи.

Това не става рязко. Не се случва с декларации или с открити конфликти. Проявява се в малки промени – в нюанси на позициите, в различни акценти, в опити за балансиране. Появяват се гласове, които не отричат съюза със Съединените щати, но поставят въпроса за неговата форма, за неговата цена, за неговото бъдеще. И тези гласове вече не са изолирани.

Те се вписват в една по-широка тенденция, в която Европа започва да търси себе си не само като икономически, но и като стратегически субект. Това търсене е бавно, противоречиво, често колебливо, но самият факт, че съществува, променя динамиката. Защото означава, че автоматизмът на следването вече не е даденост.

Паралелно с това, в Близкия изток се развива процес, който на пръв поглед изглежда различен, но по същество носи същата логика. Регионът, който десетилетия наред беше арена на външни намеси и външни баланси, започва да придобива собствена инерция. Държавите в него действат все по-често според вътрешни изчисления, а не като елементи от чужда стратегия.

Иран продължава да устоява на натиска, адаптирайки се към санкционната среда по начин, който показва дългосрочно мислене. Саудитска Арабия постепенно разширява хоризонтите си, търсейки партньорства, които преди биха изглеждали немислими. Турция следва собствена линия, в която съюзите се променят според конкретния контекст, а не според фиксирана принадлежност. Израел действа с нарастваща автономност, често вземайки решения, които поставят дори най-близките му партньори пред необходимост да реагират постфактум.

Това създава една нова картина, в която регионът не е просто поле на влияние, а система със собствена логика. В тази система външният фактор продължава да има значение, но вече не е единственият определящ. И когато това се случи, балансите започват да се променят по начин, който не може да бъде контролиран отвън със същата лекота, както преди.

Всички тези процеси не се случват изолирано. Те са свързани помежду си чрез по-дълбока динамика – чрез начина, по който глобалната система започва да се пренарежда. В този процес Съединените щати не изчезват, не се сриват, не губят значението си. Но пространството около тях започва да се изплъзва от предишната структура.

Това изплъзване не е драматично. То не създава усещане за внезапен край, а по-скоро за постепенно отдалечаване. Съюзниците не скъсват връзките, но започват да ги разхлабват. Решенията не се отхвърлят открито, но започват да се интерпретират по различен начин. Политическите линии не се прекъсват, но започват да се разминават.

И точно в това разминаване се ражда новата реалност.

Тя е по-сложна, по-многопластова, по-трудна за управление. В нея няма един-единствен център, който да определя посоката. И може би най-важното – в нея все повече участници започват да действат така, сякаш този център вече не е безспорен.

Европа между лоялността и инстинкта за оцеляване – началото на тихия разлом

Има един момент, в който политическите съюзи престават да бъдат въпрос на ценности и започват да се превръщат във въпрос на оцеляване. Тогава думите остават същите, декларациите звучат познато, но зад тях започва да се движи една съвсем различна логика – логика, която не се изговаря, но се усеща във всяко решение.

Точно в този момент се намира днес Европа.

След началото на войната в Украйна континентът демонстрира степен на мобилизация, която дълго време изглеждаше невъзможна. Политическата воля беше бързо консолидирана, икономическите инструменти бяха задействани с безпрецедентна скорост, военната подкрепа беше поставена на траектория, която превърна Европа в активен участник в един конфликт, който първоначално изглеждаше като външен.

В първите месеци това изглеждаше като възстановяване на един стар рефлекс – на онзи трансатлантически инстинкт, който десетилетия наред определяше посоката на европейската политика. Но колкото повече времето напредваше, толкова по-ясно започна да се очертава една друга картина, в която ентусиазмът постепенно отстъпва място на сметка.

Сметка, която не се води в лозунги, а в цифри.

Енергийните цени, индустриалните разходи, конкурентоспособността на европейските икономики – това са параметрите, които започнаха да променят политическия климат отвътре. Решенията, които в началото изглеждаха като стратегически избор, постепенно започнаха да се възприемат като тежест, която трябва да бъде управлявана, а не просто поддържана.

В този процес се появи нещо, което дълго време беше немислимо – усещането, че интересите на Европа и интересите на Съединените щати не винаги съвпадат напълно. Това не се заявява директно, не се формулира в открити конфликти, но започва да присъства в начина, по който се водят разговорите, в начина, по който се формулират позициите, в начина, по който се търсят изходи.

Германия, която десетилетия наред беше моторът на европейската икономика, се оказа в ситуация, в която трябва да пренарежда основите на своя индустриален модел. Франция все по-често поставя въпроса за стратегическа автономия, опитвайки се да изгради пространство за действие, което не зависи изцяло от външни решения. Италия лавира между различни линии, търсейки баланс, който да съхрани вътрешната стабилност. Източна Европа остава по-тясно свързана с американската линия, но и там започват да се появяват нюанси, които преди отсъстваха.

Тази картина не е хаотична. Тя е сложна. В нея няма единен бунт, но има множество малки движения, които постепенно променят посоката. Европа не се откъсва, но започва да се оглежда. Не се противопоставя, но започва да изчислява.

И в това изчисление все по-ясно се очертава една дилема, която дълго време беше отлагана – докъде може да стигне лоялността, когато тя започне да влиза в противоречие с вътрешната устойчивост.

Този въпрос няма еднозначен отговор, но самото му поставяне вече променя играта.

Защото когато съюзът започне да се мисли като избор, а не като даденост, всяко решение придобива различна тежест. То вече не е част от автоматичен процес, а резултат от баланс, който трябва да бъде поддържан постоянно.

Именно тук започва да се проявява онзи тих разлом, който не се вижда на повърхността, но постепенно пренарежда основите. Той не разделя Европа на лагери, а по-скоро я поставя в състояние на вътрешно напрежение, в което различни логики съществуват едновременно.

Едната е логиката на сигурността, която продължава да свързва континента с американската система. Другата е логиката на икономиката, която изисква адаптация към променящите се глобални условия. Между тях се движи политиката, която се опитва да съчетае несъчетаемото, да задържи баланса, без да предизвика разрив.

Това създава усещане за нестабилност, което не произтича от липса на ресурси, а от липса на яснота за посоката. Европа разполага с потенциал, с институции, с исторически опит. Но в момента тя се намира в процес, в който трябва да преосмисли собствената си роля в един свят, който вече не е еднополюсен.

И именно в този процес се отваря пространство за нови влияния.

Китай постепенно увеличава икономическото си присъствие, предлагайки алтернативни канали за сътрудничество. Русия, въпреки конфликта, остава фактор, който не може да бъде игнориран напълно, особено в контекста на енергията и сигурността. Държави от Глобалния юг започват да играят все по-активна роля, предлагайки различни формати на взаимодействие.

Това не означава, че Европа се обръща рязко в друга посока. Но означава, че тя започва да живее в среда, в която изборите вече не са бинарни. И когато изборите станат многопосочни, контролът неизбежно се размива.

Съединените щати продължават да бъдат ключов партньор, но вече не са единствената рамка, в която се мисли бъдещето. Това не се заявява открито, защото самата конструкция на съюза изисква определена реторика. Но в дълбочина започва да се оформя една нова логика, в която зависимостта постепенно се превръща във взаимозависимост, а взаимозависимостта – в поле за преговор.

И в това поле Европа започва да се движи по начин, който преди беше невъзможен.

Тя започва да прави малки стъпки, които сами по себе си изглеждат незначителни, но в своята съвкупност променят картината. Променят я не рязко, не драматично, а постепенно, почти незабележимо, така че в един момент се оказва, че системата вече не е същата, макар че никой не е обявил промяната.

Това е онзи тип исторически процес, който се разгръща без шум, но оставя след себе си трайни последици. И колкото по-дълго продължава, толкова по-трудно става да бъде върнат назад, защото той не е резултат от едно решение, а от множество натрупвания, които започват да се движат в една и съща посока.

В тази посока Европа не излиза от съюза, но започва да го променя отвътре. Не се отказва от партньорството, но започва да го преформулира. Не скъсва връзките, но започва да ги пренарежда.

И именно в това пренареждане се появява онова усещане, че континентът вече не е просто част от една система, а постепенно се превръща в пространство, което търси собствената си линия в един свят, където линиите вече не са предварително зададени.

Близкият изток излиза от сценария – регионът, който престана да чака инструкции

Ако Европа се променя бавно, с вътрешни колебания и внимателно премерени движения, Близкият изток се движи по съвсем различна траектория. Там процесите не се разгръщат като дебат, а като действие. Не като търсене на формула, а като налагане на факти. И точно в тази разлика започва да се вижда колко дълбоко се е променил светът.

Дълго време регионът беше разглеждан като шахматна дъска, върху която големите сили разиграват своите партии. Балансите се определяха отвън, конфликтите се управляваха чрез външни намеси, а местните играчи често бяха поставяни в рамки, които не изцяло съвпадаха с техните собствени интереси. Това създаде една сложна система на зависимости, в която външният фактор имаше последната дума.

Днес тази картина започва да избледнява.

Не защото външното влияние е изчезнало, а защото вътрешната динамика на региона се е засилила до степен, в която вече не може да бъде подчинена по същия начин. Държавите в Близкия изток започват да действат с усещането, че времето на изчакване е приключило, че решенията трябва да се вземат в реално време, без гаранция за одобрение отвън.

Иран е може би най-ясният пример за това. Подложен на дългогодишен натиск, санкции и опити за изолация, той не само не се разпада, но изгражда паралелни механизми на устойчивост. В икономиката, в сигурността, в регионалните си връзки – навсякъде се вижда стремеж към автономност, който не е временна реакция, а стратегическа линия. Това променя начина, по който останалите играчи възприемат възможностите си, защото показва, че системата може да бъде заобикаляна, а не само следвана.

Саудитска Арабия, която дълго време беше един от най-стабилните стълбове на американското влияние в региона, започва да води политика, в която балансът става водещ принцип. Отварянето към Китай, опитите за нормализация с Иран, активното участие в нови формати на сътрудничество – всичко това говори за стремеж към позиция, която не е фиксирана, а гъвкава. Това е различен тип поведение, в което съюзът не е изоставен, но вече не е единствената ос на ориентация.

Турция, със своята специфична геополитическа позиция, отдавна следва линия, която трудно се вписва в традиционните категории. Член на НАТО, но в постоянен диалог с Русия. Партньор на Запада, но със собствени амбиции в региона. Това двойно движение не е знак за колебание, а за опит да се използва променящата се среда, за да се разшири пространството за действие. И колкото повече тази стратегия дава резултати, толкова по-вероятно е тя да се превърне в модел за други държави.

Израел, от своя страна, действа с нарастваща самостоятелност, особено в условията на нарастващо напрежение. Решенията се вземат с усещането, че времето за координация е ограничено, че реакцията трябва да бъде бърза и решителна. Това създава ситуации, в които дори най-близките партньори се оказват поставени пред свършен факт, принудени да адаптират позициите си в движение.

Тези процеси не се развиват в изолация. Те се преплитат, усилват се взаимно, създават една среда, в която предвидимостта намалява, а възможностите се увеличават. В такава среда контролът става все по-труден, защото не може да бъде упражняван чрез единна линия, а изисква постоянно приспособяване към множество паралелни динамики.

И тук се появява един нов елемент, който допълнително усложнява картината.

Китай, който дълго време присъстваше в региона предимно икономически, започва да се утвърждава и като политически фактор. Посредничеството между Саудитска Арабия и Иран беше ясен сигнал, че нови формати на влияние са възможни. Това не означава, че Китай замества Съединените щати, но означава, че се появява алтернатива, която дава на местните играчи допълнителни опции.

Русия, въпреки ограниченията, свързани с конфликта в Украйна, продължава да бъде активна в региона, използвайки военни, дипломатически и енергийни инструменти. Нейното присъствие не е доминиращо, но е достатъчно значимо, за да влияе върху балансите, особено в ситуации, където бързината на реакцията е от решаващо значение.

Така Близкият изток се превръща в пространство, в което няколко линии на влияние се пресичат, без нито една от тях да има пълно превъзходство. Това създава една многопластова среда, в която решенията се вземат не чрез подчинение, а чрез непрекъснато преговаряне.

В тази среда Съединените щати продължават да имат сериозно присъствие, но начинът, по който това присъствие се възприема, се променя. То вече не е безспорен гарант на реда, а един от факторите, които трябва да бъдат съобразявани. Това променя не само поведението на държавите, но и самата логика на взаимодействие.

Регионът започва да функционира като система със собствена инерция, в която външните сили не диктуват, а участват. Това участие може да бъде решаващо в определени моменти, но не определя изцяло посоката. Посоката се формира в самия регион, в сложната мрежа от интереси, конфликти и временни съюзи.

И когато тази мрежа стане достатъчно плътна, тя започва да създава собствена устойчивост.

Устойчивост, която не се основава на стабилност в класическия смисъл, а на способност за адаптация. На способност да се реагира бързо, да се променят позициите, да се изграждат нови връзки. Това е различен тип ред, в който контролът не е централен, а разпределен.

В този ред ролята на външния център неизбежно се променя.

Той остава важен, но вече не е достатъчен. Той може да влияе, но не може да определя. Той може да насочва, но не може да гарантира резултата. И точно в тази промяна започва да се усеща онова разместване, което променя не само региона, но и цялата глобална картина.

Близкият изток престава да бъде място, където се изпълняват сценарии, написани другаде. Той започва да пише свои собствени сценарии, в които външните сили са участници, но не и режисьори. И колкото повече тези сценарии се реализират, толкова по-трудно става да се върне предишният модел, в който посоката идваше отвън.

Светът, който вече не се подчинява

Има периоди в историята, в които промените могат да бъдат обяснени с решения – с едно споразумение, с една война, с една криза. Но има и други моменти, в които промяната не може да бъде сведена до събитие, защото тя вече е проникнала в самата тъкан на системата. Днес светът се намира точно в такъв момент.

Не защото някой е победил и някой е загубил, а защото самият начин, по който се разпределя влиянието, се е променил. Това, което дълго време изглеждаше като стабилен ред, започва да се държи като среда в движение – без ясна ос, без фиксирана йерархия, без един-единствен център, около който всичко се подрежда.

Съединените щати продължават да бъдат най-силният играч в тази среда, но силата вече не означава автоматичен контрол. Тя се превръща в един от факторите, които трябва да бъдат съобразявани, а не в рамката, която определя всичко останало. Това е съществена разлика, която не се вижда в декларациите, но се усеща във всяко действие, във всяко колебание, във всяко решение, което не следва очаквания сценарий.

Европа не се отдалечава демонстративно, но започва да се движи по начин, който все по-често се определя от вътрешни съображения, а не от външна линия. Това движение не е равномерно, не е координирано, понякога изглежда противоречиво, но в него се усеща стремеж към нещо, което дълго време беше отлагано – към възможността да се мисли и действа извън готови рамки.

В Близкия изток този процес е още по-видим, защото там времето тече по-бързо, а решенията се вземат под натиск. Регионът вече не чака баланса да бъде наложен отвън, а го създава в движение, чрез действия, които често изпреварват реакциите на външните сили. Това създава една среда, в която събитията не се вписват в предварително зададени сценарии, а ги променят в реално време.

На този фон се появява и нещо, което дълго време оставаше в периферията на вниманието – усещането, че светът вече не може да бъде подреден по единна логика. Че различните региони започват да живеят в различни ритми, да следват различни приоритети, да изграждат различни форми на взаимодействие. И че тези различия не са временно отклонение, а част от новата нормалност.

Това променя не само политиката, но и самото разбиране за сигурност, за икономика, за бъдеще. В свят, в който няма един център, стабилността не може да бъде гарантирана отвън. Тя трябва да бъде изграждана отвътре, чрез способността да се реагира, да се адаптира, да се променя посоката, когато обстоятелствата го изискват.

Именно тук започва да се усеща най-дълбокият ефект от разместването, което наблюдаваме.

Съюзите остават, но вече не са това, което бяха. Те не изчезват, но губят онази твърдост, която ги правеше предвидими. В тях се появява пространство за маневриране, за договаряне, за търсене на баланс. Това пространство не винаги е удобно, не винаги е стабилно, но е неизбежно в среда, в която различните интереси не могат да бъдат сведени до една линия.

В такава среда всяка държава започва да мисли по различен начин за мястото си. Не като за фиксирана позиция, а като за процес, който трябва да бъде управляван постоянно. Това създава нов тип политика, в която решенията не са окончателни, а временни, в която всяка стъпка отваря нови възможности, но и нови рискове.

И колкото повече този тип политика се утвърждава, толкова по-ясно става, че светът е преминал в ново състояние.

Състояние, в което контролът не изчезва, но се разпределя. В което силата не губи значение, но престава да бъде достатъчна сама по себе си. В което влиянието не се упражнява чрез заповеди, а чрез присъствие, чрез участие, чрез способността да бъдеш част от процеси, които не можеш напълно да предвидиш.

Това е свят, който не може да бъде върнат назад, защото не е резултат от една грешка, а от натрупване на промени, които са се превърнали в нова среда. В тази среда старите категории продължават да съществуват, но вече не дават пълната картина. Те описват част от реалността, но не я обясняват изцяло.

И именно тук се появява онова усещане, което все по-често присъства, макар и рядко да се назовава директно – че светът вече не се подчинява по същия начин, както преди.

Не защото няма сила, която да го направи, а защото самата структура на системата вече не позволява еднопосочно движение. Тя е станала по-разклонена, по-гъвкава, по-трудна за контрол. В нея има повече играчи, повече линии на влияние, повече възможности за избор.

И в този свят всяко действие има по-голямо значение, защото не се вписва в готова рамка, а създава нова.

Това е новата реалност, в която съюзите не изчезват, но се променят, в която центровете не се сриват, но се размиват, в която редът не се налага, а се изгражда в движение.

Реалност, в която въпросът вече не е кой управлява света, а как се управлява свят, който не иска да бъде управляван по стария начин.