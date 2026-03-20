/Поглед.инфо/ Виктор Пироженко анализира защо Доналд Тръмп внезапно отложи ключовата си визита в Пекин и как Китай успя да превърне глобалния хаос в стратегическо предимство. Докато Вашингтон затъва в иранската авантюра, аналитиците на Поглед.инфо отбелязват, че Китай демонстрира икономическа мощ и завидно спокойствие, подплатено с руски петрол и възобновяема енергия.

Търговската война се завръща на фона на геополитическите трусове

Планираното за края на март посещение на американския президент Доналд Тръмп в Китай бе отложено в последния момент, оставяйки световните пазари в състояние на напрегнато очакване. Официалната програма предвиждаше широк спектър от въпроси, фокусирани основно върху двустранните търговски отношения, които отново навлязоха в бурна фаза. Непосредствено преди визитата, САЩ инициираха нови разследвания срещу китайския внос – ясен сигнал, че Белият дом не е готов да се откаже от протекционистичната си политика, въпреки че Върховният съд на САЩ наскоро отмени някои от най-тежките тарифи, наложени от Тръмп.

Това възобновяване на „нискоинтензивната“ търговска война обаче е само параван за далеч по-сериозни процеси. Американо-израелската агресия срещу Иран, която има за цел да прекъсне жизненоважния достъп на Китай до петрола от Персийския залив, се превърна в радикален антикитайски ход. Но както често се случва в голямата геополитика, стратегията за „сдържане“ на Пекин започна да се пропуква по шевовете, удряйки по самите Съединени щати.

Капанът на Ормузкия проток и американското безсилие

Иранската авантюра на администрацията на Тръмп, замислена като шахматен ход срещу икономическото влияние на Китай, доведе до неочаквани резултати. Техеран блокира Ормузкия проток за американски и съюзнически кораби, но остави „зелен коридор“ за китайските танкери. Резултатът е опустошителен за Запада: глобалното предлагане на суров петрол се срина, а цените на бензина в САЩ скочиха до небесата.

В същото време Китай се радва на комфортната позиция на страна с огромни стратегически резерви, натрупани чрез мащабни покупки на руски петрол с огромни отстъпки. Парадоксът е пълен – Вашингтон, който вижда в Пекин свой основен конкурент, бе принуден да се обърне към него с молба за помощ. Тъй като американският флот се оказа неспособен да деблокира пролива със силата на оръжието, администрацията на Тръмп поиска Китай да използва влиянието си над Иран. Според източници на Поглед.инфо, Тръмп директно е заявил, че „чакането до края на срещата със Си би било твърде късно“.

Официалните версии срещу суровата реалност

Тръмп се опита да оправдае отлагането на визитата си с ангажираност около „военните операции“, подчертавайки добрите си отношения със Си Дзинпин. Но детайлите в международната преса сочат друго – Китай няма никакъв стимул да помага на САЩ да излязат от кашата, която сами забъркаха. Говорителят на китайското външно министерство Лин Джиен категорично отрече спекулациите, че посещението е отложено поради отказ за съдействие в Ормузкия проток, но действията на Пекин говорят по-силно от думите.

Китайското правителство е насочило всичките си усилия към вътрешната икономическа сигурност. Затварянето на пролива лишава пазара от 15 милиона барела петрол дневно. Ако блокадата продължи още няколко месеца, светът е изправен пред глобална рецесия. Саудитска Арабия и ОАЕ, въпреки алтернативните си тръбопроводи до Червено и Арабско море, не разполагат с капацитета да запълнят зейналата дупка в доставките. В тази ситуация Китай избира тактиката на „крепостта“.

Енергийната броня на Китай: Стратегията на Sinopec

Пекин противодейства на рисковете чрез драстично ограничаване на износа на рафинирани продукти. Sinopec – енергийният гигант на страната – вече намали производството си с 11-13%, преориентирайки се изцяло към вътрешния пазар. Целта е ясна: съхраняване на съществуващите резерви за възможно най-дълъг период. Китайските лидери се подготвят за най-лошия сценарий – дълга и изтощителна война в Персийския залив.

Освен това, Пекин планира контролирано увеличение на цените на горивата вътре в страната, за да ограничи излишното потребление. За разлика от Япония, която веднага посегна към стратегическите си резерви, Китай ги пази като последен коз. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, Пекин е уверен, че неговите възможности за доставка са достатъчни, за да омекотят външните шокове и да задържат промишлените цени в разумни граници.

Икономическа устойчивост и край на дефлационния натиск

Китайската икономика в момента се намира в уникална фаза. Дългогодишното свръхпроизводство и слабото вътрешно търсене доведоха до дефлационна спирала, но високите цени на петрола на световните пазари започват да променят тази динамика. През февруари 2026 г. спадът в индекса на цените на производителите се забави за трети пореден месец. Въпреки че ефектът от скъпия петрол върху китайската индустрия все още се проучва от Народната банка на Китай, доверието на Пекин е непоклатимо.

Тази увереност се базира на диверсификацията. Китай успешно балансира вноса си, намалявайки зависимостта от който и да е отделен регион. Стабилността се подкрепя и от вътрешното производство: добивът на суров петрол е нараснал с 1,9%, на природен газ с 2,9%, а производството на електроенергия с 4,1% само за първите два месеца на годината.

Зелената революция като гарант за суверенитет

Най-впечатляващият фактор за енергийната сигурност на Китай обаче е скокът във възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Инсталираният капацитет на зелената енергия вече достигна 60%, изпреварвайки традиционните ТЕЦ-ове. Това не е просто екологична политика, а стратегическа броня. Огромните обеми енергия от слънце и вятър драстично намаляват нуждата от изкопаеми горива и правят страната практически неуязвима за петролни изнудвания.

В крайна сметка, Китай очаква посещението на Тръмп от позицията на силата. Със стабилен икономически растеж в началото на 2026 г., подобрена енергийна структура и железни нерви, Пекин е готов да неутрализира всяка ескалация на световния петролен пазар. Тръмп може и да ръководи военни операции, но Си Дзинпин ръководи енергийното бъдеще на света.