/Поглед.инфо/ Израелската и американската агресия срещу Иран, започнала в края на февруари 2026 г., вече не е просто регионален конфликт, а епицентър на предстояща световна икономическа катастрофа. Професор Валентин Катасонов анализира как военните действия ускоряват разпада на глобалния капитализъм, превръщайки 2026-а в година на безпрецедентна рецесия. Докато Вашингтон затъва в 39 трилиона долара дълг, войната се очертава като единственият кървав изход за администрацията на Тръмп.

Слепотата на международните институции и идващата буря

Доскоро прогнозите на водещите световни финансови институции като Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка изглеждаха оптимистични, дори приспиващи. В началото на 2026 г. МВФ предричаше ръст на световния БВП от 3,8%, а Световната банка – по-скромните, но все пак положителни 2,6%. Тези цифри обаче днес изглеждат като антики от друга ера. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че в тези структури липсват визионери; там работят чиновници, които отказват да признаят, че войната променя всяка икономическа аксиома.

Кризата, която чука на вратата, не е просто статистическо отклонение, а рецесия в най-суровия ѝ вид – реален спад на производството спрямо предходната година. През XXI век видяхме това два пъти: през 2009 г. след ипотечния колапс в САЩ и през 2020 г. по време на т.нар. пандемия. Ако обаче вирусът бе просто димна завеса за натрупаните дисбаланси, днешният конфликт в Близкия изток изгаря всякакви паравани. Войната не просто предизвиква кризата – тя я оголва до кости.

Класическият капан на капитализма и историческите паралели

Ние сме свидетели на криза, която Карл Маркс описа в „Капиталът“ преди век и половина: фундаменталното противоречие между неограниченото производство и ограниченото платежоспособно търсене. Към това днес се добавят хроничните бюджетни дефицити и чудовищният ръст на държавните дългове. Войните и субективните политически решения (като протекционизма на Тръмп) действат като катализатори, които превръщат стагнацията в свободен пад.

Експертите, които предричаха глобалната рецесия за 2027 г., вече коригират часовниците си – тя започва сега, през 2026-а. И тя ще бъде по-дълга, по-дълбока и по-жестока, отколкото някой е предполагал. Основният спусък е енергийният шок, породен от блокадата на Ормузкия проток. През това „иглено ухо“ преминава 20% от световния морски петрол. В края на февруари сортът Brent се търгуваше за 70 долара; до средата на март цената му проби 105 долара. Това е 50-процентов скок за две седмици – темп, който светът не е виждал дори по време на енергийната криза от 2022 г.

Единственият исторически аналог е 1973 г. и войната „Йом Кипур“, когато цената на петрола скочи четирикратно за три месеца. Днес ситуацията е по-опасна, защото дори при мирно споразумение, петролната инфраструктура на Персийския залив е толкова повредена, че добивът няма да се възстанови скоро. Добавете към това йеменските хути, които блокират Баб ел-Мандеб, и ще получите перфектната буря за логистиката и застрахователния пазар.

Диктатурата на Федералния резерв и лихвената примка

Каква е реакцията на Вашингтон? Очакваната смяна на Джером Пауъл с Кевин Уорш начело на Федералния резерв през май-юни 2026 г. бележи радикален завой. Уорш се готви да вдигне основния лихвен процент до небето. Защо? Защото Тръмп се нуждае не от милиарди, а от трилиони, за да финансира своята империалистическа политика и амбициозни проекти. Тези трилиони могат да бъдат извлечени от пазара само чрез висока доходност по държавните облигации.

Но тук се крие фаталното противоречие: „скъпите пари“ убиват реалната икономика, тласкайки я към стагнация. За да предотврати колапса, държавата ще хвърля нови трилиони за „спасяване“, които ще събира чрез нови дългове. Това е агонията на финансовата пирамида. Както отбелязва Поглед.инфо, САЩ вече не произвеждат нищо друго освен дълг и хаос.

Математиката на фалита: 39 трилиона причини за война

Цифрите са брутални. През 2016 г. Тръмп обеща да намали националния дълг, който тогава беше 19,5 трилиона долара (106% от БВП). В края на първия му мандат сумата достигна 27 трилиона. Днес, през март 2026 г., дългът на САЩ е ударил 39 трилиона долара – 130% от БВП. За по-малко от две години от втория си мандат Тръмп добави 3 трилиона. При този темп до 2029 г. Америка ще дължи 50 трилиона долара.

Светът е в дългов капан. Япония дължи 240% от своя БВП, Гърция – 150%, Италия – 140%. Дори Китай е в опасната зона с близо 100%. Но това е само върхът на айсберга. Ако добавим корпоративния дълг и задълженията на домакинствата, общата тежест в САЩ, ЕС и Китай достига 300% от БВП. За да се обслужва този мастодонт при лихви от 5%, е необходим икономически ръст от 15% годишно. Това е физически невъзможно. Системата е в състояние на математически банкрут.

Трите пътя на Тръмп и военният месия

Има само три теоретични изхода от този капан. Първият е официален дефолт – признаване на фалит и разпродажба на националните ресурси на кредиторите. Това означава край на САЩ като суверенна държава. Вторият е хиперинфлация – печатане на пари до пълното обезценяване на дълга, което ще превърне долара в хартия за огрев.

Третият път, който Тръмп очевидно е избрал, е голямата война. Война срещу кредиторите. Ако САЩ победят или дестабилизират света до степен, в която договорите губят смисъл, те просто ще „простят“ собствените си дългове. Победителят не плаща сметки, той налага репарации. Това обяснява защо „миротворецът“ Тръмп вкара Америка във военна авантюра в Близкия изток.

Войната обаче е нож с две остриета. Тя няма да изчисти дълга магически; напротив, военните разходи ще го надуят още повече. Но тя ще послужи като оправдание за икономическия срив, който е неизбежен още през тази година. Когато световната икономика потъне в рецесия, Вашингтон ще посочи с пръст Иран или „външните врагове“, прикривайки собствения си системен провал. 2026-а е годината, в която дълговата пирамида ще се срещне с реалността на бойното поле. И резултатът ще бъде болезнен за цялата планета.