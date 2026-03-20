Памет и дипломация: Делегация на АБВ с мащабна програма в Москва по повод 150 години от Априлското въстание

В сградата на посолството на Руската федерация в София се проведе официална среща между председателя на ПП АБВ Румен Петков, Георги Стамболиев и Нейно Превъзходителство посланик Елеонора Митрофанова. Разговорът бе фокусиран върху предстоящата активна програма на българските представители в руската столица, планирана за средата на месец април. Посещението е по специална покана на Руското историческо общество и носи както силен научен, така и подчертан политически характер.

Централно честване на Априлската епопея

Основен стълб на визитата е участието в международна конференция, посветена на един от най-значимите стълбове на българското национално-освободително движение – 150 години от Априлското въстание. Българската делегация ще представи специализиран доклад, който цели да осветли историческата истина и да подчертае значението на събитията от 1876 година в контекста на балканската и европейската история. По време на срещата с посланик Митрофанова бе споделено общото разбиране, че съхраняването на историческата памет е фундамент, върху който трябва да се градят и развиват съвременните културно-исторически връзки между двата народа.

Интензивен политически дневен ред в руската столица

Освен културната и академична част, програмата на Румен Петков и Георги Стамболиев в Москва предвижда серия от стратегически срещи в законодателните органи на Руската федерация. Предвидени са разговори в Държавната дума и Съвета на федерацията, както и работни срещи с лидери и представители на водещи политически партии. Тези разговори ще служат като платформа за обмен на мнения по актуалната геополитическа обстановка и възможностите за поддържане на диалог на партийно и парламентарно ниво.

Символика и национално самочувствие

В края на срещата в София бе разменен символичен жест с дълбок патриотичен смисъл. Румен Петков подари на посланик Митрофанова традиционния патриотичен календар на ПП АБВ. Изданието за тази година е тематично посветено на 150-годишния юбилей от Априлското въстание и по традиция започва от датата 3 март – Националният празник на България. Този акт затвърди основното послание на срещата: че уважението към общата история и националното достойнство са незаобиколим фактор в двустранните отношения.