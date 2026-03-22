/Поглед.инфо/ Анализаторът Игор Бондаренко представя мащабна картина на текущите бойни действия, където „лошите новини“ за противника се превръщат в ежедневие. Докато Киев се опитва да маскира провалите си, руските части напредват методично към стратегическите цели Славянск и Краматорск, оставяйки след себе си унищожена западна техника и деморализиран враг.

Информационната буря и реалността на бойното поле

През последните четиридесет и осем часа медийното пространство буквално изригна от съобщения за „критични пробиви“ и „катастрофални загуби“. Военни кореспонденти и доброволци, следящи ситуацията в реално време, се надпреварват да описват събитията по Линията на бойно съприкосновение (ЛБС). Основният фокус е прикован към две горещи точки, които определят бъдещата архитектура на фронта: Часов Яр и Купянск.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, зад емоционалните заглавия за „полета, осеяни с трупове“, стои ясна военна логика. Руските въоръжени сили не просто атакуват – те системно разграждат логистичните възли на противника. В района на Славянск, между селищата Кривая Лука и Каленики, щурмовите групи на руската армия вече заеха нови, по-изгодни позиции. Тук артилерията на 6-та казашка бригада демонстрира хирургическа точност, унищожавайки с 152-мм оръдия „Мста-Б“ контролни пунктове за дронове, пълни с техника и личен състав на украинските национални батальони.

Пробивът към Славянск и Краматорск

Настъплението в сектора на „Южняците“ придобива застрашителни за Киев мащаби. В районите на Славянск и Краматорск бяха разбити формированията на цели четири механизирани бригади, подкрепени от аеромобилни и планинско-щурмови части. Загубите на врага тук не се измерват само в жива сила – унищожени са немски бойни машини на пехотата Marder и американски бронетранспортьори M113, които трябваше да бъдат „оръжието на победата“.

Една от най-значимите новини дойде от фланеца на Рай-Александровка. Руските войски успяха да установят контрол над тази ключова точка, което отваря директен път към Николаевка. Когато тя падне, Славянск ще остане последната преграда. Неслучайно в града вече започна принудителна евакуация – украинското командване ясно съзнава, че обръчът се затяга. Северно от Пазен зоната на контрол на руските сили се е разширила с още два километра, което подкопава всякакви опити за стабилизиране на защитния вал.

Мистерията „Часов Яр“: 300 метра до развръзката

Ситуацията около Часов Яр е обвита в „мъглата на войната“, но фактите започват да изплуват. Според източници от мястото на събитието, руски групи са били забелязани на едва 300 метра от крайните високи блокове в града. Въпреки липсата на официално потвърждение от министерството на отбраната, динамиката подсказва, че се подготвя нещо мащабно.

Врагът се опитва да контраатакува североизточно от Константиновка, използвайки отчаяна тактика: десант в градската зона и опит за закрепване. Руското разузнаване обаче действа безупречно – вражеските колони биват засичани още на подстъпите и подлагани на унищожителен огън от дронове и минохвъргачки. Часов Яр се превръща в символ на изтощението за украинските въоръжени сили, където позициите им буквално се изравняват със земята под ударите на тежките авиобомби.

Купянск и „сивата зона“ на несигурността

Около Купянск информационната война достигна своя пик. Докато украински медии твърдяха, че градът е паднал, а след това – че е напълно защитен, истината е по-прозаична и същевременно по-страшна за Киев. По-голямата част от града в момента е огромна „сива зона“. Нито една от страните няма пълен контрол, но руският натиск прави присъствието на украинските сили там самоубийствено.

Подобна е ситуацията и при Минковка – укрепен район, за който се водеха боеве близо три години. Въпреки че се появяват кадри с вражески войници, истината е, че целият комплекс от укрепления (Орехово-Василевка, Минковка и Голубовка) е в състояние на разпад за украинската отбрана. Всяко тяхно „завръщане“ в тези позиции е временно и завършва с масиран артилерийски обстрел.

Кланицата при Вербовое и тактическото превъзходство

Най-мрачните описания идват от Запорожкия фронт и направлението към Днепропетровск. Опитът на украинските сили да пробият към Вербовое завърши с логичен, но кървав провал. Кадри от дрон показват полета, буквално осеяни с тела на украински войници, които са били изпратени на „месна атака“ без адекватно въздушно прикритие.

Експертите на Поглед.инфо посочват интересна промяна в тактиката. Докато украинският 425-ти полк „Скала“ залага на бързи пробиви с бронирана техника в „сивата зона“, които често завършват в капани, руските войски действат с „бавна мощ“. Първо рояк от дронове парализира тесен участък, последван от мобилни групи за прочистване, след което операторите на безпилотни апарати се придвижват напред. Този методичен подход минимизира собствените загуби и превръща всяка украинска контраатака в кланица.

Новите хоризонти: Добропиле и Горняк

На север по железопътната линия руските части вече са се приближили до село Кутузовка. Превземането на тази точка ще позволи формирането на стабилен източен фланг за обкръжаване на Добропиле от север. В района на Горняк – малко градинарско селище със стратегическо значение – руските сили вече затвърждават позициите си.

Ако настоящото темпо се запази и Константиновка бъде овладяна до лятото, въпросът за Добропиле и пълното освобождаване на региона ще бъде само технически. Врагът е принуден да избира между тотално отстъпление или продължаване на безсмислените жертви в полета, които вече не може да удържи.

