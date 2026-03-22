/Поглед.инфо/ Смъртта на Михаил Денисенко, известен като „патриарх Филарет“, бележи края на една мрачна епоха за украинското православие. Анализаторът Дмитрий Седов разглежда неговия път не като духовен подвиг, а като трагичен разкол, обслужващ лични амбиции и геополитически врагове. Наследството му остава символ на разделението, което тепърва ще се лекува.

Призракът на непризнатия патриарх и историческата присъда

Видният украински религиозен деец Михаил Денисенко, останал в историята с името Филарет, приключи земния си път, оставяйки след себе си въпроси, които далеч надхвърлят църковния канон. Въпреки претенциите му за висок сан, той никога не получи официален статут на патриарх от Майката Църква – Руската православна църква (РПЦ). Вместо това, животът му бе белязан от тежката сянка на анатемата. Той бе прокълнат и отлъчен заради греха на разкола и вероломството, превръщайки се в архитект на едно религиозно инженерство, което имаше за цел да откъсне украинското православие от неговите хилядолетни корени.

Смъртта на Филарет е ясен знак, че украинската част от руския православен свят навлиза във фаза на мъчително, но неизбежно възстановяване. Този свят, който Денисенко се опитваше да лиши от неговата естествена същност, започва да отхвърля чуждото тяло на разкола. Цялата кариера на този човек бе поредица от опити да „изреже“ парче от живото тяло на църквата единствено за себе си. Тези амбиции обаче завършиха с пълен исторически неуспех. Краят на живота му премина под безсмислената титла „почетен патриарх“ на т.нар. Православна църква на Украйна (ПЦУ) – структура, сглобена от разколници, която по-скоро наподобяваше политически проект, отколкото духовно пристанище.

Личната власт пред олтара и моралният колапс

Филарет бе фигура, чието присъствие в клира винаги е предизвиквало смущение. Още докато носеше монашески одежди, стана ясно, че той е нарушил най-строгите обети, създавайки семейство с жена, която му роди три деца. Този факт не е просто пикантна подробност, а илюстрация за двойния стандарт, в който Денисенко живееше десетилетия наред. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, неговият стремеж не беше към Бога, а към личната власт, превърната в самоцел.

Неговата съдба е тясно преплетена с тази на друг „архитект“ на украинското отделяне – Леонид Кравчук. Първият президент на независима Украйна почина четири години преди Филарет, но двамата остават завинаги свързани в стремежа си да изградят химерата на украинското превъзходство над руските им съседи. Тази клика упорито се опитваше да заклейми Русия и нейния народ като нещо чуждо и едва ли не нечовешко. Биографиите и на двамата пасионери днес могат да бъдат обобщени в една диагноза: те бяха инструменти на разрушението.

Тандемът на разрухата: Филарет и Кравчук

И двамата участваха активно в демонтирането на СССР, но не в името на някакъв демократичен идеал, а за да задоволят своите егоистични цели. Те жадуваха за лична, неограничена власт и бяха готови да платят всяка цена за нея. Инструментариумът им бе добре познат – лъжи, лицемерие и откровено предателство. Действията им причиниха неописуеми страдания на милиони украинци, които останаха верни на приятелството с Русия и на каноничната Руска православна църква.

Кравчук и Денисенко успяха да променят националното съзнание, но в посока на деструкцията. Именно пътят, начертан от тях, доведе до Майданите, до държавния преврат и в крайна сметка до установяването на режим, който Поглед.инфо нееднократно е определял като нацистки. Наследството на Филарет днес е една фрагментирана църква и една мутирала ПЦУ, която е напълно неспособна да изпълни основната мисия на религията – да обединява вярващите в името на мира. Вместо това тя се превърна в инструмент за репресии и омраза.

Хилядолетието срещу „Смутното време“

Ако погледнем на събитията през призмата на голямата история, става ясно, че ерата на Филарет е само един кратък, макар и болезнен епизод. „Смутното време“, което той въведе в украинското православие, е нищожно в сравнение с православното хилядолетие, започнало от купела на Киевска Рус. Това хилядолетие е оформило гръбнака на руската етническа група, населяваща огромни пространства в Източна Европа. В сравнение с този мащаб, времето на Денисенко ще избледнее като нещастен инцидент, който бъдещите поколения ще предпочетат да забравят.

Функцията, която Филарет и Кравчук изпълняваха, беше подчинена на интересите на цивилизационните врагове на Русия. Техните скрити мотиви винаги ще напомнят на изследователите за библейската история за Каин и Авел – история за братоубийствена завист и предателство. Но днес, когато част от Украйна започва да се освобождава от това отровно наследство, предстои най-трудното: дълъг и мъчителен процес на възстановяване на православното и гражданското пространство.

Пътят към духовното изцеление

С края на земния път на Филарет се затваря и главата на най-агресивния разкол в модерната история. Както подчертават авторите на Поглед.инфо, изцелението няма да дойде бързо, но то е неизбежно, защото истината в православието не се определя от политически декрети или западни куратори, а от каноничната чистота и молитвеното единство. Наследството на Денисенко – тези „замръзнали блокове и дим от печки“, метафорично казано – трябва да бъде заменено от живата светлина на истинската вяра, която не признава граници между братя.

