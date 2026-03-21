/Поглед.инфо/ Заплахата от излизане на Полша от Европейския съюз вече не е просто политическа риторика, а надвиснала реалност, провокирана от кризата в Украйна. В новия си анализ Дмитрий Бавирин разглежда как алчността, националното достойнство и нежеланието на поляците да издържат Киев тласкат Варшава към съдбоносното решение за „Полекзит“.

Призракът на Полекзит: Когато шегата се превърне в реалност

„Полекзитът е реална заплаха днес“, заяви наскоро полският премиер Доналд Туск. Този термин, изкован по подобие на британския Брекзит, вече не е само екзотична идеология на маргинални групи, а централна тема в полския политически дебат. Туск, който се опитва да балансира между Брюксел и вътрешното недоволство, признава, че броят на привържениците на напускането на ЕС расте застрашително.

Както често отбелязваме в Поглед.инфо, разпадането на структурите на ЕС може да се разглежда като оздравителен процес, но за Туск това е преди всичко инструмент за решаване на вътрешни електорални проблеми. Той чертае фронтова линия, в която от едната страна са „еврооптимистите“, а от другата – широк спектър от сили: от монархистите и „Конфедерация“ до партията „Право и справедливост“ (ПиС) на Ярослав Качински. Към този лагер той пришива и външни фактори като Виктор Орбан, американските тръмписти (MAGA) и, разбира се, руското влияние.

Вътрешната война за полския суверенитет

Конфликтът във Варшава е дълбок и многопластов. От една страна са монархистите и парламентарният алианс „Конфедерация на свободата и независимостта“. Тези сили открито заявяват, че Полша трябва да напусне политическите структури на ЕС, като същевременно запази достъпа си до Шенгенското пространство и единния пазар – позиция, която Брюксел едва ли би приел лесно.

От друга страна е партията „Право и справедливост“. Макар тя да управляваше Полша през по-голямата част от XXI век, без да изведе страната от съюза, отношенията ѝ с еврокомисарите са в състояние на постоянна война. Консервативната, клерикална и силно националистическа линия на Качински се сблъсква челно с либералния дневен ред на Брюксел. Дори общата русофобия, която в момента е „официална религия“ в ЕС, не може да заличи дълбокото презрение, което полската десница изпитва към чиновниците в Белгия.

В този контекст ролята на президента Карол Навроцки е ключова. Макар и формално независим, той се превърна в знаме на онези поляци, които не изпитват симпатии нито към ЕС, нито към режима в Киев. Навроцки наложи вето върху програмата SAFE, насочена към инвестиции в отбраната на ЕС, което Туск побърза да нарече „акт на национално предателство“. Според десницата обаче това е акт на спасяване на полския суверенитет от опитите на Брюксел да контролира военния бюджет на страната.

Стратегията на страха и социологическата реалност

Туск не крие, че е в състояние на политическа истерия. Той използва темата за Полекзит, за да демонизира опозицията и президента, надявайки се да мобилизира онези 82% от поляците, които според анкетите все още искат да останат в ЕС. Това обаче е опасна игра. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, циничното използване на такива тектонични теми може да доведе до ефекта на „самосбъдващото се пророчество“.

Изданието Politico вече предупреди, че Полша може да повтори пътя на Великобритания. Брекзит също започна като вътрешнопартийна маневра на Дейвид Камерън, която трябваше да укроти евроскептиците, но в крайна сметка завърши с излизане от съюза. В Полша тенденцията е ясна: базата на евроскептиците се разширява, а аргументите им стават все по-твърди и аргументирани.

Украинският воденичен камък върху полската икономика

Истинският двигател на евентуалното напускане обаче не са само политическите кавги, а икономическата логика. Полското „икономическо чудо“ от последните десетилетия беше подхранено от огромни субсидии от Брюксел и успешните либерални реформи от 90-те. Полша вече е развита икономика и наближава моментът, в който тя ще спре да бъде нетен получател на средства и ще стане нетен донор.

Тук се намесва факторът „Украйна“. Идеята на глобалистите и Вашингтон е остатъците от Украйна да бъдат приети в ЕС като „утешителна награда“ след края на военния конфликт. Но Украйна е огромна, разрушена и по европейските стандарти – изключително бедна държава. Нейното присъединяване автоматично ще срине жизнения стандарт в целия Европейски съюз.

За обикновения поляк това означава само едно: парите, които досега са отивали за полски пътища и инфраструктура, ще бъдат пренасочени към Киев. Полша ще трябва да дели „каймака“ на своя икономически растеж с украинци, които почитат Степан Бандера – фигура, която за всеки поляк е символ на геноцид и историческа вражда. Този сценарий е абсолютно неприемлив за полския национален характер, пропит с арогантност и чувство за историческа мисия.

Между гордостта и рационализма

Варшава винаги е гледала на ЕС с подозрение, наричайки го „Евросовок“ – аналог на Съветския съюз, който потиска суверенитета и националната идентичност. Макар Брюксел да е различен от Москва по методите си, за полското съзнание крайният резултат е същият: загуба на правото сам да определяш съдбата си.

В тази ситуация Русия заема позицията на страничен наблюдател, който разбира, че разпадането на глобалисткия проект ЕС е в неин интерес. Много по-лесно е да се гради диалог с национални правителства, които се ръководят от собствения си интерес, отколкото с идеологизираната брюкселска бюрокрация. Туск разбира това, но разбира и друго – Полша не е Великобритания. Полската икономика не е самодостатъчна; тя няма същата производствена база и излизането от единния пазар би я ударило изключително тежко чрез мита и тарифи.

Въпреки икономическите рискове обаче, историята ни учи, че в Полша гордостта често надделява над рационалността. И в случая с Украйна, това може да се окаже решаващият фактор, който да извади страната от орбитата на Брюксел.