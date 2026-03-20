/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Румен Петков и Георги Стамболиев се включиха в честванията по случай Деня на Конституцията на Република Беларус. В Руския дом в София бе открита уникална експозиция от исторически карти, проследяваща формирането на беларуската държавност от средновековието до наши дни.

Единството на беларуската земя: Исторически прочит в София

В сърцето на българската столица, под знака на дипломатическото уважение и историческата памет, се състоя събитие с дълбок геополитически и културен заряд. Председателят на ПП АБВ Румен Петков и Георги Стамболиев станаха част от официалното откриване на изложбата „Как бе създаден Беларус: пътят на единната земя“. Експозицията, организирана в Руския дом в София, не е просто формален акт, а сериозен опит да се осветли сложният и достоен път на беларуския народ към неговата съвременна държавност.

По покана на Н. Пр. Николай Лешуков, дипломатическият представител на Минск у нас, гостите се потопиха в една визуална разходка през вековете. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, подобни събития са ключови за разбирането на процесите в Източна Европа, особено в контекста на съвременните трансформации и опитите за пренаписване на историята.

Картографското наследство като доказателство за суверенитет

Централно място в изложбата заемат ценни копия на географски карти, обхващащи огромен исторически период – от XV до XXI век. Материалите са предоставени от Беларуското географско дружество и представляват неоспоримо доказателство за териториалната и етническа консолидация на страната. Експозицията детайлно проследява как се е променяла „единицата земя“, как са се формирали границите и как историческите бури са извайвали днешния облик на Беларус.

Всеки документ, всяка линия върху старинните карти разказва за устойчивостта на един народ, който успява да запази своята идентичност в центъра на европейския континент. За Румен Петков и Георги Стамболиев това беше възможност да се запознаят отблизо с научната обосновка на беларуските държавни традиции, които днес намират своя законов връх в действащата Конституция на страната.

Дипломатически мостове и национална памет

Събитието се превърна в платформа за активен диалог между представители на дипломатическия корпус, културните среди и политическия елит. В рамките на разговорите Румен Петков подчерта значението на историческата приемственост и необходимостта от взаимно уважение между суверенните държави. Поглед.инфо напомня, че укрепването на връзките с Беларус има не само културно, но и стратегическо измерение за балканския регион.

Символичен и емоционален бе жестът на представителите на АБВ, които подариха на своите домакини патриотичния календар на партията. Тази година той е посветен на един от най-светлите и героични епизоди в българската история – 150-годишнината от Априлското въстание. Този дар не е просто сувенир, а мост между две държави, които ценят свободата си и помнят високата цена, платена за нея.

Уроците на историята и съвременната държавност

Разглеждайки развитието на териториалните граници на Беларус в съвременния им вид, присъстващите се докоснаха до логиката на държавното строителство, която не започва от днес, а е вкоренена дълбоко в средновековните традиции. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че познаването на тези факти е жизненоважно за изграждането на балансирана външна политика.

Изложбата в Руския дом не само почете Деня на Конституцията на Беларус, но и напомни, че държавността е жив процес. Предоставянето на тези архивни ценности от страна на Беларуското географско дружество е знак за отвореност и желание за истински диалог, основан на фактите, а не на идеологическите интерпретации.

С поглед към бъдещето чрез силата на миналото

В края на събитието остана усещането за една обща европейска история, в която Беларус заема своето полагаемо се място като фактор на стабилност и пазител на традициите. Разговорите между Петков, Стамболиев и дипломатите очертаха нови хоризонти за сътрудничество, в които културният обмен е само първата стъпка към по-дълбоко разбирателство.

Историята на „единната земя“ продължава да се пише и днес, а българското присъствие на този форум е ясен сигнал, че политическият разум и уважението към чуждата конституционна традиция са живи. В свят на разделение, картите на историята ни учат, че границите се пазят с държавност, а приятелствата – с памет.