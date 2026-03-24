Според доклада „Технологичен обзор за 2025 г.", публикуван на 24 март от Европейското патентно ведомство, през 2025 г. институцията е получила 22 031 патентни заявки от Китай, което представлява ръст от 9,7% в сравнение с предходната година. За първи път Китай се изкачва на трето място по брой на подадените заявки и отчита най-бързия растеж сред десетте водещи страни.

През 2025 г. Европейското патентно ведомство е получило общо 201 974 патентни заявки от цял свят, което само по себе си също представлява ръст от 1,4% в сравнение с предходната година и достига рекордно високо ниво. Първите пет държави по брой на патентните заявки са съответно САЩ, Германия, Китай, Япония и Южна Корея.

Според доклада заявките за патенти от Китай съставляват 10,9% от общия брой заявки. Сред тях цифровите комуникации са областта с най-много патентни заявки от Китай. В същото време транспортът и полупроводниците са секторите с най-бърз растеж, като годишното увеличение и в двата случая надхвърля 30%.