/Поглед.инфо/ Държавната администрация за интелектуална собственост на Китай приключи първия по рода си национален преглед на над 1,3 милиона патента, притежавани от университети и научни институции. В резултат са идентифицирани около 680 000 изобретения с висок потенциал за комерсиализация, които вече са свързани с 460 000 компании, с цел по-бързото им внедряване в реалната икономика.

Инициативата е част от приетия през 2023 г. план на Държавния съвет за трансформация и използване на патенти. През последните три години около 80 000 патента от над 2700 университета и изследователски организации са намерили приложение на пазара.

До края на 2025 г. индустриализацията на патентите достига 10,1% за университетите и 17,2% за научните институти, значително повече спрямо едва 3,9% през 2022 г. Това показва осезаем напредък, макар нивото да остава сравнително ниско.

Според заместник-ръководителя на Националната администрация за интелектуална собственост Ху Уънхуей, програмата насърчава и развитието на ключови технологии в бъдещи сектори като квантови технологии, биопроизводство, мозък-компютър интерфейси и 6G комуникации.

Китай вече е първата държава с над 5 милиона валидни вътрешни патента за изобретения и води в света по международни патентни заявки вече шеста поредна година. Въпреки това, според администрацията, слабата връзка между научните разработки и пазара остава предизвикателство.

Сред основните причини за ниската комерсиализация се посочват липсата на бизнес ориентация сред учените, дългите и рискови процеси по трансфер на технологии, недостигът на специалисти и неефективната екосистема.

За преодоляване на тези проблеми през последните години са въведени редица мерки като предварителна оценка на изобретенията, стимули за реална пазарна реализация вместо само за регистрация на патенти, създаване на специализирани платформи и нови политики, включително участие в технологии чрез дялове.

Министерството на образованието също разработва системи с изкуствен интелект и големи данни за оценка на потенциала на университетските патенти.