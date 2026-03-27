/Поглед.инфо/ Глобалният диалог „Китай през пролетта“, организиран от Китайската медийна група (КМГ), се проведе в Лаос, Камбоджа, Виетнам, Кения, Монголия, Южна Корея и редица други страни. Директорът на КМГ Шън Хайсюн взе участие чрез видеообръщение.

Шън Хайсюн заяви, че Китайската медийна група е готова да използва своите предимства като водеща международна мултимедийна платформа, както и възможностите си в интегрираната комуникация, технологичните иновации и медийните ресурси, за да насърчава по-доброто споделяне на резултатите от китайската модернизация със света. По този начин може да се споделят новите възможности от висококачественото развитие на Китай с глобалните партньори и съвместно да се изгражда иновационна платформа, в която технологиите служат за благото на човечеството.