/Поглед.инфо/ На 26 март министърът на търговията на Китай Уан Уънтао се срещна с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър в Яунде, Камерун, в рамките на 14-ата министерска конференция на Световната търговска организация. Двете страни проведоха задълбочен обмен на мнения по въпроси като китайско-американските търговско-икономически отношения, както и многостранното и регионалното икономическо сътрудничество.

Уан Уънтао заяви, че двете страни трябва съвместно да прилагат консенсуса, постигнат от държавните им глави по време на срещата в Пусан. Той подчерта необходимостта от балансирано управление на отношенията между конкуренцията и сътрудничеството, както и между миналото и бъдещето. По думите му е важно да се засили взаимноизгодното сътрудничество, да се избягва злонамерената конкуренция и да се поддържа тясна комуникация. Целта е да се насърчи здравословното, стабилно и устойчиво развитие на двустранните търговско-икономически отношения.

Китайският търговски министър още подчерта, че китайската страна е готова да засили многостранното и регионалното икономическо сътрудничество със САЩ, съвместно да насърчава реформата на Световната търговска организация, да съдейства за постигането на прагматични резултати от 14-ата министерска конференция на организацията, както и да подкрепя постигането на положителни резултати на срещите на АТИС и Г-20.