/Поглед.инфо/ Вчера в Пекин се състоя семинар по повод издаването на книгата „Победата на борбата с бедността, ръководена от генералния секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин“. На събитието присъстваха Ли Шулей, член на Политбюро и началник на Отдела за публичност на ЦК на ККП, и Чън Си, директор на Партийната школа на ЦК на ККП.

Участниците ясно изявиха, че през новата ера Китайската комунистическа партия успя да свърши трудната мисия за премахване на абсолютната бедност. Това донесе много ползи за китайския народ и привлече вниманието на целия свят.

Книгата пресъздава историческата картина на това как ЦК на ККП, начело със Си Дзинпин, ръководи целия китайски народ в целенасочената борба с бедността, като живо представя постигнатите исторически постижения и духа на борбата.