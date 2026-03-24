/Поглед.инфо/ На 23 март иранското Външно министерство заяви, че не съществува диалог с американската страна. Заявлението на американския президент цели да намали цените на енергията и да спечели време за реализиране на военните им планове.

Високопоставен ирански служител по въпросите на сигурността заяви същия ден, че в момента не се водят преговори със САЩ и такива няма да има. Според него изказванията на Тръмп в социалните медии вероятно са част от „психологическа война“. Същият служител добави, че Иран ще продължи да се защитава и да отговаря на военните действия на САЩ и Израел.

По-рано същия ден Доналд Тръмп заяви в социалните медии, че „през изминалите 2 дни САЩ и Иран са провели благоприятен и ефективен диалог относно окончателно разрешаване на конфликти в Близкия изток.“