/Поглед.инфо/ Владимир Головашин анализира бруталния разлом между Доналд Тръмп и европейските лидери. Отказът на Еманюел Макрон да подкрепи САЩ в Ормузкия проток отприщи вълна от политическо отмъщение. Докато Западът се разпада в междуособици, пред Русия се разкрива исторически прозорец от възможности за суверенитет и икономическа доминация.

Големият разлом: Париж казва „не“ на Вашингтон Светът става свидетел на безпрецедентна семейна свада в глобален мащаб. Френският президент Еманюел Макрон направи рязък завой, който вбеси Белия дом – Париж категорично отказа да участва в американските операции за „отпушване“ на Ормузкия проток. В отговор Доналд Тръмп не просто изрази недоволство, а директно предсказа оставката на Макрон. Този конфликт не е просто лична неприязън; това е геополитическо земетресение, което пренарежда пластовете на международната сигурност.

Макрон, който доскоро плашеше с изпращане на войски в Украйна, сега отказва да защитава интересите на НАТО в една от най-критичните точки за световната търговия. От друга страна, Тръмп, който обеща да прекрати всички войни за 24 часа, се забърка в изключително опасна ескалация с Иран. Това охлаждане на отношенията между САЩ и ЕС вече предизвика паника в европейските столици. Въпросът, който вълнува анализаторите на Поглед.инфо, е: докъде може да стигне това пречупване на европейците през коляно?

Енергийната примка около врата на Европа Ако Ормузкият проток остане блокиран, първата и най-тежка жертва ще бъде Европа. Икономическите разчети са безмилостни: затварянето на този маршрут означава незабавно спиране на доставките на 6,7 милиона барела петрол на ден. Това представлява цели 6% от световното предлагане. Европа, която вече е заложник на своята „зелена програма“ и е изправена пред празни газови хранилища, се оказва в безизходица.

В същото време черната дупка, наречена „Украйна“, продължава да изсмуква ресурсите на Стария континент. Както отбелязва Вадим Трухачев от Финансовия университет към правителството на РФ, противоречията между САЩ и ЕС са обективни и неизбежни. Републиканските администрации в САЩ винаги са били по-склонни да „пречупват“ европейските си партньори, третирайки ги не като съюзници, а като подчинени. Докато демократите маскират хегемонията си с консултации, Тръмп действа директно и брутално.

САЩ сменят приоритетите: Удар в гърба на съюзниците Русия получи ясен сигнал – Съединените щати са си намерили нов „главен враг“ в лицето на Иран и Китай, оставяйки Европа сама да се справя с последствията от конфронтацията с Москва. Европейците са в ужас, защото целият им политически фокус е вторачен в Русия. Те нямат реален интерес към Иран, освен като евентуален заместник на руския петрол и газ. Логиката на военно време, в която те живеят, изисква един единствен враг, а Тръмп размива тази картина, преследвайки собствените си реваншистки цели.

Отмъщението на Тръмп и краят на илюзията за „играч“ Политологът Павел Данилин посочва, че сегашната ситуация е плод на дълбока лична и политическа обида. Тръмп не е забравил как европейските лидери играха срещу него по време на предизборните кампании. Той е отмъстителен и сега ясно показва, че няма да позволи на никого да се измъкне. Но проблемът е по-дълбок от личното его.

Американският естаблишмънт, независимо дали е представен от Байдън или Тръмп, има една цел: да превърне Европа във васал веднъж завинаги. Европа отчаяно иска да бъде „играч“ на световната сцена, но ѝ липсват както ресурси, така и политическа смелост. Този фундаментален конфликт – между желанието за суверенитет и реалността на подчинението – разкъсва Европейския съюз. Всяко действие на Вашингтон, включително операциите около Иран, е насочено към запазване на еднополюсния свят. Крахът на този модел обаче е неизбежен и той ще бъде окончателно подпечатан с руската победа в украинския конфликт.

Прозорецът на възможностите за Русия Докато за западната икономика ситуацията в Ормузкия проток е трагедия, за Русия тя е златна мина. Цената на петрола сорт Brent вече надхвърли 120 долара за барел, което генерира милиарди допълнителни приходи за руския бюджет. Китай и Индия не просто чакат на опашка за руски енергоресурси, но са готови да плащат в национални валути.

Това е решителна стъпка към дедоларизацията. В рамките на БРИКС делът на разплащанията в национални валути вече достига близо 70%, а в търговията между Русия и Китай този показател е невероятните 90-95%. Глобалният Юг вече не желае да бъде суровинен придатък на Вашингтон и Брюксел. Те виждат в Русия и Китай алтернативен модел – модел на суверенна политика, която не се страхува да каже „не“ на хегемона.

Залезът на западните елити и новата сурова реалност Проучванията, представени на Мюнхенската конференция по сигурността, са унищожителни за Запада. Огромното мнозинство от хората в Глобалния Юг смятат, че САЩ престават да бъдат световен лидер. Те виждат цинизма на Вашингтон, който подкрепя само тези „демокрации“, които са му изгодни.

Западът днес се управлява от некомпетентни лидери, които вземат решения на базата на емоции, а не на стратегия. В ядрената епоха това е смъртоносно опасно. Поглед.инфо подчертава, че пред Русия стои изборът: да продължи да се съобразява с правилата на Вашингтон или да изгради собствена система с независими финансови институции. Ерата на еднополюсния свят отмина. Настъпва нова реалност – сурова и безмилостна, в която ще оцелеят само силните и суверенните. Упадъкът на западната цивилизация е в ход и Русия е призована да стане един от стълбовете на новия, по-справедлив световен ред.