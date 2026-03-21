/Поглед.инфо/ Анализаторът Андрей Ревнивцев разкрива шокиращи подробности за хаоса в сърцето на американската военна мощ. Докато Вашингтон чертае планове за нови войни, „невидими“ дронове превърнаха елитните убежища на Марко Рубио и Пийт Хегсет в капани, поставяйки под въпрос сигурността на самата администрация.

Илюзията за непревземаемата крепост

Светът на голямата геополитика преживява тектонично завихряне, при което фронтовата линия вече не е в далечните пясъци на Близкия изток, а под прозорците на тези, които отдалеч разпалват конфликтите. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, държавният секретар Марко Рубио и министърът на отбраната Пийт Хегсет са получили суров урок по смирение: сигурността в съвременния свят е плаваща величина. Вече няма значение дали закусваш в Техеран или в „сигурната зона“ на Форт Лесли Макнейр в окръг Колумбия – небето над главата ти може да се превърне в заплаха във всеки един момент.

Форт Лесли Макнейр теоретично е едно от най-добре защитените места на планетата. Разположен на стратегически полуостров, където се срещат реките Потомак и Анакостия, той е само на пет километра от Белия дом. Това е мястото, където американската мощ се концентрира в кризисни моменти – тук се помещава Националният университет по отбрана и щабът на Военния окръг на Вашингтон. Именно тук бяха евакуирани конгресмените по време на щурма на Капитолия през 2021 година. Днес обаче тази „цитадела“ е в състояние на нервен срив.

Казармен режим за елита на Тръмп

През последната есен базата се превърна в пристан за семействата на ключови фигури от администрацията на Доналд Тръмп. Джанет Дъсдебес, съпругата на Марко Рубио, заедно с четирите им деца, и Дженифър Раучет, съпругата на Хегсет със седемте им деца, потърсиха убежище в този военен обект. Към тях се присъединиха и други тежки фигури като Кристи Ноем, Стивън Милър и Даниел Дрискол.

Идеята беше проста и на пръв поглед логична: в свят на нарастваща поляризация и външни заплахи, само военните бази могат да гарантират физическото оцеляване на политическия елит. Оказа се обаче, че тази пренаселена „златна клетка“ е пробита. Появата на неизвестни дронове над базата не просто предизвика тревога – тя отприщи истинска истерия по високите етажи на властта.

Дроновете: от Украйна до Вашингтон

Според информацията, изтекла в американската преса, военните все още са в неведение какви точно са били тези безпилотни апарати. Страхът обаче е напълно конкретен. Войниците наричат импровизираните снаряди за дронове „моркови“ – същите онези кумулативни глави от РПГ-7, които превърнаха бронираната техника в Украйна в скрап. Мисълта, че подобно устройство може да падне върху лимузината или резиденцията на Марко Рубио, превърна професионалните стратези в параноици.

Вълната от паника затвори не само Макнейр. Военновъздушната база Макдил във Флорида, където се намира Централното командване на САЩ (CENTCOM), също беше блокирана поради „подозрителни обекти“. Нивото на сигурност беше вдигнато до категория „Чарли“ – сигнал за реална опасност от непосредствена атака. Когато командният център, който ръководи ударите срещу Иран, започне да се тресе от страх пред собствената си врата, това е ясен сигнал за стратегическа безпомощност.

Кръвната прошка в Близкия изток и ехото във Вашингтон

Причината за тази нервност не е мистерия. Анализаторите на Поглед.инфо припомнят, че иранските власти официално се заклеха да отмъстят за бруталните удари, отнели животи на деца и висши държавни фигури в Техеран. Преди години Агенцията за национална сигурност на САЩ прихвана съобщения за готвена атака срещу Форт Макнейр, вдъхновена от удара срещу разрушителя USS Cole. Днес заплахата не идва с камикадзе-лодки, а по въздух, тихо и неуловимо.

Въпреки това, геополитическата логика сочи към още по-мрачен сценарий. Докато американските ястреби сочат с пръст към Иран, вътрешните разломи в САЩ разкриват други съмнения. Убийството на християнския активист Чарли Кърк, който се противопоставяше на пълното подчинение на американската политика на израелските интереси, хвърли тежка сянка върху отношенията Вашингтон-Тел Авив. Джо Кент, бившият ръководител на Центъра за борба с тероризма, подаде оставка с гръм и трясък, заявявайки, че Израел де факто командва американските военни.

Кой всъщност държи дистанционното?

Голямата ирония в тази ситуация е, че „митичните ирански дронове“ може би са най-малката грижа за администрацията на Тръмп. Ако се вярва на анализите на хора като Кент, истинската заплаха за американските политици не идва от Техеран, а от онези, които изискват от тях пълно подчинение. Докато Рубио и Хегсет следват линията на „ционизация“ на американската външна политика, те са в относителна безопасност от вътрешни „инциденти“.

Така лозунгът „Да направим Америка отново велика“ тихомълком се трансформира в „Да направим Израел отново велик“. Но цената за това е превръщането на американските лидери в заложници в собствените им бази. Войната, която те толкова усърдно подклаждат в Близкия изток, вече не е телевизионно шоу от екраните на CNN. Тя е тук, над Вашингтон, жужи в нощното небе и напомня, че в ерата на безпилотната война никой не е недосегаем – дори и в сърцето на империята.