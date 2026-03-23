/Поглед.инфо/ Съгласно член 51 от Устава на ООН държавите имат „неотменимо право на индивидуална или колективна самоотбрана“, особено при въоръжено нападение. Съгласно морското право крайбрежните държави запазват суверенни права в териториалните води и могат да регулират свързаното със сигурността използване на тези води, дори когато чуждестранни кораби по принцип се ползват с право на транзитно преминаване.

В прав текст това означава, че държава, чиито острови и инфраструктура са под обстрел, не е длъжна да предоставя безопасен и безусловен транзитен проход през съседните проливи на силите, които я атакуват. Така, напълно обоснована, позицията на Иран е, че този правен текст се прилага в Персийския залив в същата степен, както и край бреговете на държавите от НАТО – не само когато охраняващият военен кораб е с американски флаг.

В момента цялото внимание е съсредоточено върху Ормузкия проток, докато от поглед се изпускат трите стратегически острова в близост до него – Абу Муса, Голям Тунб и Малък Тунб (обект на дългогодишен териториален спор между Иран и ОАЕ). А именно те са решаващи за налагане на иранския „ред, основан на правила“ и водещи в новата доктрина на Техеран за Ормуз, а именно управляван от Иран проход при условия, определени от Техеран.

На кръстопът на дълбоководните коридори, по които се транспортира огромна част от нефта и газа на планетата, тези три острова са мястото, където се пресичат правото, географията и войната. Който ги владее, не просто наблюдава трафика; той „седи на гърлото му“.

Source: Drishti The Vision

Абу Муса е символ на регионалното влияние на Иран. В Източен Персийски залив, островът осигурява стратегически достъп до Ормузкия проток и е ключова военна позиция („биещото сърце“ на Иран в региона от 1971 г., след изтеглянето на британските сили). Там Техеран поддържа силно военно присъствие, разполагайки ракети и бази, което го прави важен за контрола на корабоплаването в залива.

Другите два острова – Голям и Малък Тунб се считат за „ключ“ към сигурността на региона.

Ето защо, въпросът вече не е „Затворен ли е Ормуз?“, а „За кого е затворен и кой има правото да решава“. От края на февруари, трафикът на танкери се срина, а търговските плавания бяха пренасочени или спрени, поради оттеглянето на застраховката срещу военни рискове.

Това, което все още се движи, е тънък, внимателно подбран поток, включващ тонаж, свързан с Иран, шепа политически проверени кораби, които Техеран е съгласен да пропусне през собствения си коридор…

Един необичаен обход – на двата танкера под индийски флаг за превоз на газ – дава да се разбере, че „безопасно преминаване“ вече означава „маршрут, одобрен от Иран“. (Танкерите, които бяха засечени в средата на март в непосредствена близост до иранското крайбрежие, обикалайки остров Ларак във вътрешните ирански води по време на изходящия си курс).

Разбрахме и, че поне един неирански танкер е платил такса от два милиона долара за безопасно преминаване, – кето е ясно очертан политически тренд.

Иран е изградил по време на война селективен коридор през собствените си води – маршрут, който невраждебните държави могат да използват, ако приемат иранските условия за сигурност, а корабите, свързани с воюващите страни, влизат на свой риск. Проверка, предварително разкриване на собствеността и товара, тесен коридор в близост до острови, контролирани от Иран, визуално потвърждение от части на КСИР, които налагат инструкции за маршрута – всичко това се събира в рамка за морска сигурност, управлявана от регионалната сила.

Връщайки се в началото, напълно в съответствие с Международното право, нападната крайбрежна държава установява контрол над водите, които трябва да защитава, и отказва да гарантира безопасно преминаване именно на онези сили, които бомбардират нейната територия. САЩ облекоха този принцип в термина „ред, основан на правила“, когато го прилагаха в своя полза; Днес Иран го прилага на своя територия.

Цената за преминаване през Ормуз вече не се определя в Лондон! А от политическия риск и правото на вето на Иран. Съобщаваната „такса за одобрение“ в размер на няколко милиона долара не е просто еднократна такса. В настоящия контекст тя трябва да се разглежда като ранна проява на по-дълбока промяна от риск, ценообразуван от Запада, към власт, ценообразувана на регионално ниво.

С укрепването на Абу Муса, Големия и Малък Тунб със системи като мрежата за противовъздушна отбрана „Хордад-15“, интегрирани радарни системи и укрепени гарнизони, Иран не демонстрира просто сила, а интегрира военна позиция и правен аргумент. Тези острови са иранска територия; те са пряко атакувани и Техеран претендира за правото и задължението да контролира какво преминава под оръдията им.

По този начин наративът „Иран, превръщащ Ормуз в оръжие“ се превръща в проекция: Еднополюсната морска архитектура се разпада, в едно с военноморското господство на САЩ в Персийския залив, прикрито под маската „свобода на корабоплаването“ и западната секюритизация, опираща се на политическата фикция за „неутралност“.

И трите стълба се рушат едновременно. Американските военни кораби все още могат да изстрелват ракети и да прихващат дронове. Но вече не могат да възстановят нормалния трафик и определено не са успели да убедят собствениците, екипажите и застрахователите, че плаването през де факто зона на военни действия, обградена от ирански ракети, дронове и бързи лодки, е „безопасно“, само защото Пентагонът така казва.

Когато частните западни застрахователи се оттеглят и сигурността премине в ръцете на Държавите – както впрочем бе заявено от турски официални лица (че само правителствата могат да осигурят адекватна застрахователна защита, ставаме свидетели на радикална геополитическа тренсформация – възраждане и предстоящ триумф на политическата власт – над корпоративно(пиратската).

Среща на живо с проф. Румен Гечев

Информационен бюлетин

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

Местата са ограничени.

С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/1514842531

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.