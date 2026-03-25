/Поглед.инфо/ В своя нов и безкомпромисен анализ за РИА Новости, Виктория Никифорова разглежда геополитическия шах, в който Вашингтон се оказа в патова ситуация след иранския ултиматум. Американската военна машина се сблъска с реалност, в която прехвалените технологии се оказват безполезни пред решителния отпор на Техеран.

Ултиматумът, който разтърси основите на Хегемона

Незабавно изтегляне, ликвидиране на всички военни бази в региона, пълна компенсация за нанесените щети, отмяна на санкционния режим и твърди гаранции за мир. Това не са просто точки от документ, а бруталният ултиматум, който Иран стовари върху бюрото на американската администрация след неуспешната американо-израелска инвазия. На пръв поглед изглежда прекалено смело, дори нагло. Мнозина биха попитали: ще се съгласи ли Хегемонът на такова унижение? Но ако се вгледаме в реалната картина на бойното поле, ще разберем, че изборът пред Вашингтон вече не е между победа и преговори, а между позорно бягство и пълна капитулация.

Загубите на САЩ в този сблъсък вече надхвърлиха всякакви „допустими“ граници. Когато разходите за преки бойни операции набъбват до над един милиард долара на денонощие, икономическата тежест започва да пречупва гръбнака на американската хазна. Но по-страшното за Пентагона е нещо друго – пълният провал на технологичния мит. Цялото прехвалено, свръхскъпо и „безаналогово“ американско оборудване се оказа непълноценно в условията на реална, високоефективна съвременна война. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, епохата, в която САЩ можеха да плашат света само с демонстрация на техника, безвъзвратно приключи в небето над Иран.

Прахът на „невидимите“ и краят на въздушното превъзходство

Стратегията на агресора се провали още в самото начало. Американците така и не успяха да постигнат пълно въздушно превъзходство – абсолютна предпоставка за всяка тяхна операция. Иранската противовъздушна отбрана не просто оцеля, тя започна методично да „приземява“ американската гордост. В рамките на първите няколко дни три изтребителя F-16 бяха принудени да напуснат строя по най-бруталния начин.

Но истинският шок дойде по-късно. Иранските сили успяха да свалят самолет-цистерна, ликвидирайки целия му екипаж, което парализира логистиката на въздушните удари. Черешката на тортата обаче беше свалянето на най-новия F-35. Машината, рекламирана като „невидима“ и струваща стотици милиони, се оказа напълно видима за иранските радари. Този момент беляза края на една маркетингова епоха – серийното производство на митове за технологично превъзходство приключи в пламъци.

Плаващи цели вместо плаващи крепости

Флотът, който трябваше да бъде символ на американската мощ, претърпя унижение, което трудно ще бъде заличено от историята. И двата американски самолетоносача в региона – „Абрахам Линкълн“ и „Джералд Форд“ – позорно напуснаха бойната зона. Официалните версии на Вашингтон са мъгляви и комични. На единия избухнал пожар, на другия – по „неизвестни причини“ се повредила канализацията.

Дали пожарът е резултат от прецизен ракетен удар на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР), или „Моряк Том“ просто е хвърлил фас в грешното кошче, за историята няма значение. Резултатът е един: самолетоносачите избягаха. Те доказаха, че в епохата на модерните противокорабни системи, тези „плаващи крепости“ са се превърнали в тромави, скъпи и напълно безполезни мишени. В съвременната война самолетоносачът е просто голяма цел, която чака своя евтин, но смъртоносен дрон или ракета.

Човешката цена и моралният разпад в Пентагона

Според ирански източници, над 500 американски военнослужещи са били убити в първите дни на инвазията. Пентагонът, по традиция, крие цифрите, признавайки само 13 загинали и над 200 ранени. Но дори тези „минимални“ загуби са шок за американската армия, която е свикнала да води войни тип „сафари“. Когато убиваш десетки хиляди в Либия или Югославия без нито една собствена жертва, това не е война, а геноцид. Когато обаче отсреща имаш противник, който може да отвърне на удара, нещата се променят.

В средите на американските офицери и войници внезапно се събуди „гражданско съзнание“. Истината обаче е по-проста – те изпитват панически страх. Броят на рапортите за напускане расте експоненциално. Американските морски пехотинци, които в момента плават към зоната на конфликта, разбират, че са просто „пушечно месо“, обречено да загине в планините на Иран за чужди интереси. Никой не иска да умира за Израел или за рейтинга на администрацията във Вашингтон.

Политическата агония на Белия дом

Администрацията във Вашингтон в момента прилича на ранено животно, затворено в клетка. Колебанията на президента са видими за целия свят. Първо се поставят ултиматуми за Ормузкия проток, след това веднага се дават „отсрочки“, после се молят за преговори, а след като получат унизителен отказ от Техеран, започват да твърдят, че преговорите са „секретни“. Това не е стратегия, това е паническо търсене на изход в стая без врати.

Сухопътна операция би била политическо самоубийство. Поглед.инфо припомня, че нито една американска администрация не би оцеляла след хиляди ковчези, пристигащи от иранските планини. От друга страна, отстъплението означава край на американската хегемония в Близкия изток. Изборът е между лошо и катастрофално.

Иран: Силата на духа срещу силата на долара

Както отбелязва британският вестник „The Guardian“, Иран днес е в по-силна преговорна позиция, отколкото преди началото на агресията. Техеран вече преживя най-лошото и доказа, че не се страхува. Смелостта и единството на иранския народ се оказаха по-силно оръжие от всички американски санкции и самолети.

Днес Вашингтон е принуден да избира: или позорно изтегляне, прикрито под маската на „постигнати цели“, или приемане на иранските условия. Богинята на победата винаги застава на страната на онези, които защитават своята земя с достойнство. А за Америка остава горчивият вкус на един провален мит, който скоро ще бъде погребан под пясъците на историята.

