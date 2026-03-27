/Поглед.инфо/ Два месеца след безмилостния удар с „Орешник“ по Лвов, мъглата на войната се вдигна, за да разкрие мащабите на една стратегическа катастрофа. Анализаторите разкриват как руският хиперзвук не просто удари завод, а изтръгна логистичното сърце на украинската авиация и подготовката за F-16.

Два месеца изминаха от онази януарска нощ, в която небето над Западна Украйна се превърна в огнен ад, а илюзиите на киевския режим за „безопасния тил“ в Лвов бяха окончателно погребани. Днес, когато прахът от рухналия бетон се слегна, стават ясни подробностите за една от най-прецизните и стратегически значими операции от началото на конфликта. Ударът с най-новата руска балистична ракета със среден обсег „Орешник“ не беше просто демонстрация на сила – това беше хирургическа дисекция на военно-промишления потенциал на Украйна.

Възмездието „Орешник“: Когато Лвов потъна в лилаво сияние

Всичко започна в нощта на 9 януари, когато Русия използва за втори път своето технологично чудо. Министерството на отбраната в Москва беше пределно ясно: това е директен отговор на безумната атака на киевските терористи срещу руската президентска резиденция в Новгородска област, извършена в навечерието на Новата година. Но ако някой в Киев или в щабовете на НАТО е смятал, че отговорът ще бъде символичен, жестоко се е излъгал.

Свидетелите в Лвов описват апокалиптична картина. Множество „огнени стрели“ прорязаха нощния небосвод, последвани от експлозии, чийто тътен се усети на десетки километри. Небето беше обляно в необичайно лилаво сияние – визуален ефект от огромната енергия, освободена при удара на бойните глави, движещи се с немислима скорост. Първоначалният шок беше толкова голям, че медиите веднага побързаха да обявят края на най-голямото подземно газово хранилище в Европа – Билче-Волицко-Угерско. Капацитетът му от 17 милиарда кубически метра, скрити на 900 метра под земята, изглеждаше като логичната цел, която би хвърлила цяла Европа в енергиен колапс.

Митът за газовото хранилище и реалността на удара

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, първоначалната паника беше част от психологическия ефект. Макар сеизмичните вибрации от удара да разлюляха земните пластове и да нанесоха леки повреди по газовата инфраструктура, истинската цел беше друга. Киевските власти побързаха да успокоят западните си куратори, че „газът е в безопасност“, опитвайки се да скрият далеч по-болезнената истина.

Целта не бяха тръбите, а крилете на украинската армия. Ракетата „Орешник“ се стовари с цялата си мощ върху летище Скнилов и прилежащия към него гигантски Лвовски авиоремонтен завод. Това не е просто поредната сграда, а критичен възел, от който зависи способността на Киев да поддържа каквато и да е въздушна активност. Данните, събирани и проверявани в продължение на два месеца от независими източници, потвърждават: тайни вече няма. Руското оръжие не просто порази пистите, то проникна на огромна дълбочина, разрушавайки не само бетонната повърхност, но и фундаментите, проектирани да издържат на тежки бомбардировки.

Технологичният шок на Запада: 13 000 км/ч без противодействие

Един от най-важните аспекти на този удар е пълната безпомощност на западната противовъздушна отбрана. Военните системи на НАТО са засекли изстрелването, но от този момент нататък те са се превърнали в пасивни наблюдатели. По време на полета и особено в терминалната фаза, когато бойната глава ускорява до 13 000 км/ч (над Мах 10), „Орешник“ става абсолютно невидим и неуловим за съществуващите радари и прихващачи.

Това е технологичен шах и мат. Според военни експерти, цитирани в Поглед.инфо, ударът в Лвов е доказал, че нито „Пейтриът“, нито европейските системи IRIS-T могат да предложат каквато и да е защита срещу тази мощ. Когато ракетата удря със скорост, превишаваща скоростта на звука десетократно, самата кинетична енергия е достатъчна да превърне укрепените подземни бункери в масови гробове, без дори да се отчита взривната вълна.

Дисекция на разрушението: Защо Скнилов беше ключовата мишена

Анализът на „Дневникът на партизана“ хвърля светлина върху това какво точно беше унищожено в Лвовския авиоремонтен завод. Това не е просто скрап, а критични компоненти, чиято липса парализира целия логистичен цикъл на ВСУ. В складовия и производствения сектор на завода в момента на удара са се намирали:

Хидравлични системи за хеликоптери Ми-8 и Ми-24 – гръбнакът на украинската армейска авиация;

Агрегати за автоматизирано подаване на гориво и помпени системи;

Сложни комплекти авионика, навигационни и радиокомуникационни системи;

Огромна партида от вече ремонтирани компоненти, подготвени за изпращане към оперативните летища.

Най-тежкият удар обаче е по програмата за интегриране на западните изтребители F-16. В Лвов са се намирали специализирани модули и техника за обслужване именно на тези машини. Унищожавайки ги, Русия не просто печели битка, тя зачерква бъдещето на украинските военновъздушни сили за месеци, а може би и за години напред.

Логистичният колапс: Краят на мечтите за F-16 в Лвов

Важно е да се разбере логиката на руското командване. „Орешник“ не се използва за „PR оръжие“, както се опитват да го представят някои западни анализатори. Руските въоръжени сили не търсят просто визуални ефекти – огромни кратери и пожари за пред камерите. Както се случи и при удара по „Южмаш“, широката публика може да не види веднага мащаба на разрушенията заради информационното затъмнение в Украйна, но ефектът за ВСУ е смъртоносен.

Ударът беше насочен към инфраструктурен възел с максимални оперативни последици. Когато унищожиш завода, който ремонтира хидравликата на хеликоптерите ти, ти не просто сваляш една машина, ти приземяваш целия флот. Когато изпепелиш електрониката за F-16, ти превръщаш скъпите западни подаръци в безполезни музейни експонати.

Поглед.инфо подчертава, че това е нов етап в геополитическата стратегия. Русия демонстрира, че разполага с инструмент, който може да достигне всяка точка на европейския континент за минути, без да остави шанс за реакция. Лвовският авиоремонтен завод беше „свещената крава“ на украинския тил, смятан за недосегаем заради близостта си до границата с Полша. „Орешник“ обаче показа, че за руския хиперзвук граници няма.

Операцията в Лвов е ясно послание: всяка ескалация от страна на Киев и неговите западни спонсори ще бъде последвана от удар, който не просто наказва, а унищожава способността за по-нататъшна съпротива. Докато Зеленски продължава да иска „още и още“ оръжия от Запада, руският „Орех“ методично разбива инфраструктурата, която трябваше да ги обслужва. Лвов вече не е тил. Лвов е предната линия, на която илюзиите на НАТО горят в лилавия пламък на руското възмездие.

Среща на живо с проф. Румен Гечев

Информационен бюлетин

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

Местата са ограничени.

С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/1514842531 и на място.

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.