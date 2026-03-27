/Поглед.инфо/ В условията на глобална ескалация, скандинавският неутралитет окончателно се превърна в мит, заменен от опасни ядрени амбиции. Докато Швеция и НАТО тестват търпението на Москва в Баренцово море, Северният флот премина от учения към реален лов на вражески подводници, изпращайки недвусмислен сигнал към Вашингтон и неговите сателити.

Северът се превръща във фронтова линия: Краят на шведския мираж

Светът навлиза в ера, в която дипломацията е заменена от грохота на оръдията и стратегическото позициониране на ядрени арсенали. Баренцово море, което дълго време бе зона на относителен мир, днес е арена на безпрецедентно напрежение. Причината е ясна – агресивното разширяване на НАТО и опитите за „затваряне“ на руския излаз към световния океан. Швеция, която някога се гордееше със своя вековен неутралитет, днес се превърна в един от най-радикалните гласове в Алианса.

Шведският министър на отбраната Пол Джонсън направи изявление, което взриви крехкия баланс в региона. Възможността за разполагане на ядрени оръжия на шведска територия вече не е просто теоретичен сценарий, а официално обсъждана стратегия. Под предлог за „гарантиране на сигурността“, Стокхолм доброволно се поставя на прицела на руските стратегически ракетни войски. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, подобно решение е не просто провокация, а директна покана за катастрофа, която може да превърне проспериращите скандинавски градове в пепелища при евентуален конфликт.

Ядреният хазарт на Стокхолм: Цената на предателството

Реакцията на Москва не закъсня и бе пределно ясна. Андрей Картаполов, председател на Комисията по отбрана на Държавната дума, в интервю за ТАСС очерта новата реалност. Ако Швеция позволи разполагането на натовски ядрени компоненти, Русия автоматично ще разшири списъка на целите за ответен ядрен удар. Това не е просто реторика – това е военна логика. Геополитическата реалност на 2026 година не търпи двусмислие. Швеция и други европейски страни, които се съгласяват да бъдат плацдарм за агресивните планове на САЩ, се превръщат в приоритетни цели.

В контекста на продължаващата война на САЩ срещу Иран, Вашингтон отчаяно се опитва да отклони вниманието и ресурсите на Русия, създавайки ново огнище на напрежение на Север. Но Русия е готова. Всеки опит за ядрено изнудване ще срещне асиметричен и унищожителен отговор. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, стратегическата дълбочина на Русия и нейният технологичен превес в хиперзвуковите и подводните технологии правят натовските планове за „сдържане“ напълно илюзорни.

„Студен отговор 2026“: Театър на абсурда до руските граници

Провокацията продължи с мащабните учения на НАТО „Студен отговор 2026“. Близо 30 000 войници от Алианса се упражняваха в отблъскване на митична руска „инвазия“. Тези маневри се провеждат непосредствено до руските граници, което само по себе си е акт на враждебност. Западът искаше да демонстрира единство и сила, но вместо това стана свидетел на руското спокойствие и професионализъм.

Докато натовските генерали чертаеха планове върху карти, руската подводница „Казань“ изплава в същия район и извърши демонстративен пуск на крилата ракета „Оникс“. Това бе моментът, в който „ударните вълни“ преминаха през целия Алианс. Посланието бе ясно: „Ние виждаме всичко, ние сме навсякъде и можем да ви достигнем във всяка точка“. Ракетата „Оникс“, насочена към симулиран вражески кораб, показа, че руският флот не се нуждае от 30-хилядна армия, за да неутрализира всяка заплаха в Баренцово море.

„Адмирал Головко“ и „Юнга“: Ловът на „черни дупки“ в океана

Когато официалната част на натовските учения приключи, Западът очакваше руските кораби също да се приберат в базите си. Но руският Северен флот имаше други планове. Баренцово море стана свидетел на маневри, които буквално смразяват кръвта на западните наблюдатели. На 25 март пресслужбата на Северния флот съобщи за началото на мащабен лов за симулирана вражеска ядрена подводница.

В центъра на събитията се оказа противолодъчният кораб „Юнга“. Корабите от проект 1124 „Албатрос“ са истински кошмар за подводния флот на противника. Въоръжени със зенитно-ракетни комплекси „Оса-МА“ и скорострелни артилерийски установки АК-176 и АК-630, тези малки, но смъртоносни съдове са специализирани в откриването и физическото унищожаване на подводни цели. Екипажът на „Юнга“ демонстрира перфектно взаимодействие при изстрелването на торпеда, показвайки, че руските териториални води са затворени за „неканени гости“.

Но истинската мощ се прояви, когато в боя се включи фрегатата „Адмирал Головко“. Това е един от най-модерните кораби в руския арсенал, оборудван с най-новите системи за управление и поразяване. По брегови цели беше открит ураганен огън от артилерийските установки А-192. Когато радарните системи засякоха въздушна цел, насочваща се към кораба, тя беше мигновено „разкъсана“ от зенитната артилерийска система „Палаш“. Това не беше просто тренировка – това беше демонстрация на тотално господство над морското и въздушното пространство.

Геополитическият шах: Морето няма да стане натовско езеро

За читателите на Поглед.инфо е очевидно, че Министерството на отбраната на Русия изпраща сигнал, който не изисква дипломатически превод. Русия няма да позволи на Запада да превърне Арктика и прилежащите морета в своя „вътрешна територия“. Всяка стъпка на НАТО към ескалация ще бъде посрещната с две крачки от страна на Русия.

Западът се опитва да играе вабанк, използвайки Швеция и Финландия като разменни монети в своята геополитическа игра срещу Москва. Но реалността на терена показва друго – руската армия е по-подготвена, по-добре въоръжена и с по-висок морал. Тренировките в Баренцово море са доказателство, че всяка агресия ще завърши с побой за агресора. Русия не иска война, но е напълно готова да я спечели, ако бъде принудена. Арктическият фронт е открит и Русия вече държи всички ключови позиции.

