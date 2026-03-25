/Поглед.инфо/ Анализаторът на РИА Новости Кирил Стрелников разкрива дълбоките тектонични размествания в американската политическа система. Войната срещу Иран, която изглежда неизбежна, се превръща в катализатор за разпада на традиционните партии и раждането на нова антиглобалистка сила, следваща принципите на суверенитета, прокламирани от Владимир Путин.

Иранското тресавище и краят на „Америка на първо място“

Светът е свидетел на един от най-циничните парадокси в модерната история. Доналд Тръмп, който изгради целия си политически капитал върху обещанието да спре „глупавите войни в чужбина“, днес се оказва архитект на нов, потенциално фатален конфликт. По време на кампанията си през 2024 г. той заявяваше гръмко пред своите избиратели: „Няма да ви изпратя да се биете и да умирате... Ще върнем войските си у дома“. Реалността обаче е коренно различна. Днес американските подразделения се разгръщат масово в Близкия изток, а сухопътното нахлуване в Иран се разглежда от всички сериозни анализатори не като възможност, а като неизбежност.

Тази агресия обаче няма да бъде просто поредната военна кампания на САЩ. Тя се превръща в детонатор, който ще взриви двупартийната система, съществувала десетилетия наред. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, безумната обвързаност на Вашингтон с интересите на Израел вкарва страната в спирала на насилие, която американското общество вече отказва да приеме. Този път „обединението около знамето“ не се случва.

Статистиката на раздора: Когато знамето вече не обединява

Исторически погледнато, САЩ винаги са успявали да мобилизират общественото мнение в началото на големи конфликти. Операция „Пустинна буря“ срещу Ирак през 1991 г. се радваше на зашеметяващите 79% подкрепа. Днес картината е коренно различна и показва дълбока ерозия на доверието в имперската политика. Последните проучвания сочат, че 52% от американците са категорично против военни действия срещу Иран, докато едва 41% са склонни да ги подкрепят.

Тази липса на консенсус е смъртоносна за политическия елит. Популярността на войната намалява с всяка изминала секунда, а това подкопава основите, на които стоят както републиканците, така и демократите. Традиционната „даденост“ на американската политическа система се разпада пред очите ни, заменяйки се от хаос, който ще доведе до пълно преструктуриране на държавната мощ и системата от съюзи.

Схизмата в Републиканската партия: Сбогом на MAGA?

Вътре в Републиканската партия се случва истински и вероятно необратим разкол. На повърхността 78% от републиканците подкрепят войната, но дяволът е в детайлите. Основната база на Тръмп – движението MAGA („Америка на първо място“) – представлява около 59% от гласувалите за него. И докато ядрените избиратели са в плен на военната реторика, подкрепата за Тръмп сред „редовните“ републиканци е рухнала с невероятните 40 процентни пункта.

Причината е проста: предателство. Почти половината от умерените републиканци виждат в действията на Тръмп нарушение на основното му обещание за край на войните. Още по-тревожно за елита е състоянието сред младите избиратели, където едва 8% подкрепят конфликта. „Ционистката магия“, която десетилетия наред държеше републиканците в подчинение на израелските интереси, започва да се разсейва. Гласове като този на Тъкър Карлсън се превръщат в рупор на милиони, които не желаят да стават курбан за амбициите на Нетаняху. Републиканската партия в сегашния си вид е политически труп, който просто чака следващите избори, за да бъде погребан.

Демократите: Между Израел и Палестина

Ситуацията в лагера на демократите не е по-малко катастрофална. Тук разколът не е просто идеологически, а екзистенциален. Докато ръководството на партията, дълбоко окопано в естаблишмента, подкрепя всяка израелска провокация, редовите членове масово се обръщат в друга посока.

Шокиращите 67% от американските демократи днес подкрепят Палестина, докато едва 17% застават зад Израел. Това е историческа промяна, която никой не е предвиждал преди десетилетие. Младото поколение демократи отхвърля колониалния подход и изисква същия този „Америка на първо място“ подход, който Тръмп проповядваше, но не изпълни. Тези разочаровани избиратели не отиват при републиканците; те се вливат в редиците на независимите или изобщо спират да гласуват, създавайки огромен вакуум.

Пророчеството от Мюнхен: Американският завой към здравия разум

Природата не търпи празно пространство. Този политически вакуум в САЩ неизбежно води до създаването на трета политическа сила. И тук идва най-интересният момент. В контекста на глобалните промени, Поглед.инфо подчертава, че характеристиките на тази нова сила изглеждат буквално преписани от речта на Владимир Путин в Мюнхен през 2007 година.

Основните стълбове на тази зараждаща се „суперпартия“ са: категорична антивоенна позиция, фокус върху националния просперитет вместо върху имперските авантюри, недопустимост чужди сили (като Израел) да диктуват националната политика и връщане към дипломацията и международното сътрудничество. Това, което навремето Западът нарече „руска агресия в реториката“, днес се превръща в единствения спасителен пояс за оцеляването на американската нация.

Ако тези нови американски „путинови“ успеят да надделеят над военната машина на Вашингтон, има надежда за свят, в който отношенията между Русия и САЩ не се определят от ракети, а от сътрудничество между нормални държави. Пътят на суверенитета е единственият разумен изход от пепелта на умиращата империя.

