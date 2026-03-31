/Поглед.инфо/ На 30 март германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че ако военните действия на САЩ и Израел срещу Иран прераснат в мащабен регионален конфликт, Германия и Европа може да се изправят пред натиск, сравним с този по време на пандемията от коронавируса или в началото на ескалацията на кризата в Украйна.

По време на съвместна пресконференция с президента на сирийското преходно правителство Ахмед Шара, който е на посещение в Берлин, Мерц заяви, че този конфликт „засяга всички нас“ и „вече е проникнал в ежедневието ни“.

От няколко седмици насам германските домакинства и предприятия понасят последствията от непрекъснатото покачване на цените на енергията. Германия бе принудена отново да засили полицейската охрана на синагогите и еврейските общности.