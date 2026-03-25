/Поглед.инфо/ Във връзка с нахлуването в китайското посолство в Токио на 24 март, главният секретар на кабинета на Япония Кихара Минору заяви на пресконференция на 25 март, че японската страна ще реагира адекватно, съвместно с компетентните органи и в съответствие със съответните международни и национални закони, за да предотврати повторното възникване на подобни инциденти.

Минору Кихара заяви, че е дълбоко съжалява, че член на японските въоръжени сили, който би трябвало да спазва закона, е бил арестуван по подозрение в незаконно проникване в сградата. Той посочи, че са предприети мерки, включително засилване на полицейското присъствие около посолството, и че ще продължат да работят по случая, след като изяснят обстоятелствата.