/Поглед.инфо/ В Близкия изток се случи събитие, което пренаписва учебниците по бойна авиация. За първи път американски изтребител от пето поколение F-35 беше поразен от огъня на иранската противовъздушна отбрана. Авторът Борис Джерелиевски разкрива пред Zuma/TASS детайли от безпрецедентния сблъсък, които поставят под въпрос бъдещето на западното технологично превъзходство.

Пробив в бронята на технологичния гигант

Светът стана свидетел на исторически прецедент, който може да се окаже повратна точка в геополитическото противопоставяне между Вашингтон и Техеран. Американският изтребител-невидимка F-35, рекламиран като върхът на военното инженерство и практически неуловим за радарите, се оказа не просто видим, а и уязвим за иранските системи за противовъздушна отбрана. Корпусът на стражите на ислямската революция (КСИР) официално обяви, че е нанесъл удар по машината, докато тя е нарушавала иранското въздушно пространство.

Видеозапис, разпространен в интернет, потвърждава, че поразяването е регистрирано от оптико-електронното оборудване на зенитно-ракетна система. Американската страна, макар и половинчато, призна за инцидента. Централното командване на САЩ съобщи чрез CNN, че самолетът е извършил аварийно кацане в база в Близкия изток. Но въпросът, който вълнува анализаторите на Поглед.инфо, е друг: как една страна под санкции успя да "заслепи" най-скъпата оръжейна програма в историята на човечеството?

Мистерията около кацането и спасителните операции

Въпреки уверенията на Пентагона, че пилотът е в стабилно състояние, а машината е приземена безопасно, остават сериозни съмнения относно реалните мащаби на щетите. Данни от Flightradar24 показват необичайно висока активност на американски спасителни хеликоптери Boeing MH-47G Chinook над източните региони на Саудитска Арабия непосредствено след инцидента. Официалното обяснение е "планово обучение", но таймингът съвпада поразително с момента, в който F-35 изчезна от радарите. Възможно е повреденият изтребител изобщо да не е достигнал пистата, а пилотът да е бил принуден да катапултира в пустинята.

"Маджид" – малкият убиец с големи амбиции

Основният заподозрян за този удар е иранската мобилна система за ПВО с малък обсег "Маджид" (AD-08). Тази система е монтирана на обикновен военен пикап, което я прави изключително трудна за откриване и унищожаване. Тя носи четири ракети с обсег до 8 километра и височина на поражение до 6000 метра. Ключовото предимство на "Маджид" е нейната пасивност. Тя използва многоканална електрооптична и инфрачервена станция за откриване на цели на разстояние до 15 км.

Както подчертават експертите на Поглед.инфо, това е кошмарът на всеки "стелт" пилот. Тъй като системата не излъчва радарни сигнали, бордовите сензори на F-35 не получават предупреждение, че самолетът е взет под прицел. Иранците са се научили да използват топлинната следа на двигателите – физическо явление, което никаква стелт боя или геометрия на фюзелажа не може да скрие напълно.

Уроците от Дванадесетдневната война през 2025 г.

Тактическата промяна в иранската отбрана не е случайна. По време на интензивните сблъсъци през 2025 г. Иран понесе тежки загуби на радарни станции, унищожени от американски противорадарни ракети. Изводът беше суров: радарът е смъртна присъда. Днес Техеран залага почти изцяло на оптико-електронни системи, които работят в пълен радиомълчание.

Пенсионираният полковник Юрий Кнутов отбелязва, че Иран разполага с цял арсенал от подобни средства – от руските "Панцир", "Тор" и "Бук М2" до местните разработки като "Мерсад-16". Според Кнутов е малко вероятно да е използвана мощна система като С-300, защото при нейно попадение от F-35 не би останало нищо. Фактът, че машината (може би) е успяла да се върне, подсказва за удар с боеприпас с по-ниска мощност, който обаче е бил достатъчен да пробие мита за неуязвимостта.

Технологичният дуел: AN/AAQ-37 срещу иранските сензори

F-35 разполага със системата DAS (Distributed Aperture System), която осигурява 360-градусово наблюдение чрез инфрачервени сензори. Тя е проектирана да засича приближаващи ракети и автоматично да предприема защитни маневри или да изстрелва топлинни капани. Вероятно именно тази автоматика е спасила живота на пилота, позволявайки му да минимизира щетите в последния момент.

Но тук идва голямата изненада за американо-израелската коалиция: иранските мобилни системи могат да се появят навсякъде. Те се крият в градска среда, в планински дефилета или просто под маскировъчни мрежи в пустинята. Тяхната поява е внезапна, а времето за реакция на пилота е сведено до секунди. Оптико-електронните системи не могат да бъдат заглушени от средства за електронна борба, което обезсмисля огромна част от скъпоструващото оборудване на НАТО.

Геополитическото земетресение за съюзниците

Инцидентът се случи само часове след като министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет заяви самонадеяно, че иранската ПВО е "сравнена със земята". Реалността обаче показа друго. Иран не само е запазил отбранителния си капацитет, но го е еволюирал до степен, в която стандартни системи успяват да "заключат" най-модерния западен самолет.

Този пробив ще има дългосрочни последици. Над 20 държави по света вече са поръчали F-35, залагайки националната си сигурност на неговата "невидимост". Ако един пикап с оптични сензори може да го свали, тогава цялата концепция за въздушно господство чрез технологии за скритост трябва да бъде преразгледана. Анализаторите на Поглед.инфо са категорични: ерата на безнаказаните полети над чужди територии приключи. Иран показа, че дори най-скъпият хищник в небето може да се превърне в плячка, ако защитникът е достатъчно изобретателен.