/Поглед.инфо/ Конфликтът в Близкия изток не е просто регионален сблъсък, а потенциален катализатор за безпрецедентна световна икономическа криза. Професор Валентин Катасонов анализира как агресията срещу Иран и блокадата на ключови морски пътища ускоряват сгромолясването на финансовата система, заклещена в гигантски дългов капан, от който САЩ търсят изход чрез голяма война.

Войната като катализатор на икономическото сриване

Израелската и американската агресия срещу Иран, започнала в края на февруари 2026 г., вече превърна голяма част от Близкия изток в бойно поле. Но опасността не е само в географското разширяване на военните действия или в призрака на ядреното оръжие. Светът е изправен пред икономическо цунами. Още преди първите изстрели, облаците на хоризонта предвещаваха рецесия, като повечето експерти сочеха 2027 г. като критична точка. Сега, според анализите, представени в Поглед.инфо, този срок се свива драстично.

МВФ и Световната банка, които в началото на годината чертаеха розови прогнози за растеж от съответно 3,8% и 2,6%, днес изглеждат неадекватни. В тези институции липсват визионери, способни да пресметнат ефекта на една разширяваща се война. Истината е, че 2026 г. вече не е година на растеж, а година на оцеляване. Рецесията – този класически спад на БВП, който през 21-ви век видяхме през 2009 г. след ипотечната криза в САЩ и през 2020 г. по време на пандемията – чука на вратата с нова, по-страшна сила.

Димната завеса на пандемиите и истинските дисбаланси

Ако през 2020 г. вирусът беше удобното извинение за маскиране на натрупаните дисбаланси, днес войната играе същата роля. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че капитализмът е затънал в своето класическо противоречие, описано още от Маркс: пропастта между огромното производство и ограниченото платежоспособно търсене. Към това добавяме хроничните бюджетни дефицити и чудовищния ръст на държавните дългове.

Войните, пандемиите и протекционистките тарифи на Тръмп са само катализатори. Те не създават кризата, те я ускоряват и задълбочават. Глобалната рецесия беше неизбежна, но близкоизточният конфликт я прави по-продължителна и по-разрушителна. Светът вече не чака 2027-а; кризата е тук и сега, през 2026 година.

Петролната примка около Ормузкия проток

Основният спусък на предстоящия срив са цените на енергията. Блокадата на Ормузкия проток от страна на Иран затваря пътя на 20% от световния морски петрол. Само за две седмици след началото на военните действия, цената на сорта Brent скочи от 70 на над 100 долара за барел – 50% ръст в рамките на броени дни. Това е по-агресивно поскъпване дори от трусовете през 2022 г.

Единственият исторически аналог е войната „Йом Кипур“ от 1973 г., когато цените се учетвориха. Дори ако утре настъпи мир, петролът няма да поевтинее до предишните нива. Инфраструктурата в Персийския залив е сериозно нарушена, а йеменските хути, подкрепяйки Иран, затягат примката и около пролива Баб ел-Мандеб, през който минават още 12% от световните потоци. Логистичните разходи за застраховки и чартиране на кораби изстрелват цените на всичко – от алуминий до торове и газ. МВФ прогнозираше 8,8% инфлация, но реалността под блокада сочи към двуцифрени числа, които ще парализират икономиките.

Лихвеният капан на Федералния резерв

Как ще отговорят правителствата? Единственият им познат инструмент е затягането на паричната политика. Очаква се новият ръководител на Федералния резерв на САЩ, Кевин Уорш, да повиши основния лихвен процент. Тук се крие парадоксът на Тръмп: той иска ниски лихви, за да обслужва евтино огромния дълг, но му трябват трилиони за неговите амбициозни проекти. Тези трилиони могат да дойдат само чрез високи лихви, които да привлекат купувачи на държавни ценни книжа.

Скъпите пари ще забавят американската икономика, тласкайки я от стагнация към директна рецесия. За да предотвратят пълния колапс, властите отново ще пуснат печатницата за пари, както по време на COVID-19, захранвайки една бездънна спирала от дълг, който вече не се покрива от данъци, а от нови и нови емисии на облигации.

Математиката на фалита: 50 трилиона долара дълг

През 2016 г. Тръмп влезе в Белия дом с обещанието да намали дълга от 19,5 трилиона долара. В края на първия си мандат той го остави на 27 трилиона. Днес, в началото на втория му мандат, цифрата е 39 трилиона долара – скок от 3 трилиона само за година и два месеца. Това е темп, непознат в историята на САЩ. Ако този ритъм се запази, до края на 2028 г. американският национален дълг ще достигне умопомрачителните 50 трилиона долара, което е 130-140% от БВП.

Но САЩ не са сами. Япония е с 240% дълг, Гърция със 150%, Италия със 140%. Дори Китай балансира на ръба със 100% държавен дълг. И тук идва жестоката математика: при дълг от 100% и лихва от 5%, ти трябва икономически ръст от 5% само за да плащаш лихвите. Нито САЩ, нито Европа имат такъв ръст. Светът е „изяждан“ от собствените си задължения.

Трите изхода от дълговия затвор

Ситуацията е още по-критична, ако добавим корпоративните и частните дългове. Общият дълг на големите икономически центрове (САЩ, ЕС, Китай) е около 300% от техния БВП. За да се обслужва това нормално, е необходим 15% годишен икономически растеж – нещо абсолютно невъзможно в настоящата система. Пред човечеството остават три теоретични пътя:

Дефолт и разпродажба: Отписване на дългове срещу предаване на националните ресурси и суверенитет на кредиторите. Хиперинфлация: Стопяване на дълга чрез тотално обезценяване на парите (печатната машина). Голямата война: Конфликт срещу страните кредитори. Победителят просто зачерква дълговете си и налага репарации на победените.

Изглежда, че Доналд Тръмп, въпреки маската си на „миротворец“, е избрал третия път. Включването на Америка в близкоизточната авантюра не е случайност, а опит за радикално „рестартиране“ на дълговата система. Проблемът е, че войната няма да намали дълга, а ще го увеличи главоломно чрез военните разходи, докато икономическата криза довършва това, което финансовите спекуланти започнаха. Светът не просто отива към рецесия – той отива към точката на пречупване, от която връщане назад няма.