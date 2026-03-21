/Поглед.инфо/ Анализаторът Владимир Прохватилов разкрива опасните игри около американския проект за противоракетна отбрана „Златен купол“. Според информация на вестник „Йомиури“, Токио се подготвя за мащабно участие в инициативата на Доналд Тръмп, която обещава защита от руски и китайски хиперзвукови оръжия, но всъщност може да се окаже най-скъпата военна грешка в историята.

Технологичното безсилие на Вашингтон и японската спасителна жилетка

Японското правителство започна масирана кампания за обработка на общественото мнение, целяща да легитимира участието на страната в американския мегапроект „Златен купол“. Макар проектът официално да се води под егидата на администрацията на Тръмп и да е планиран за стартиране до 2029 година, истината зад кулисите е далеч по-прозаична и тревожна. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това не е просто партньорство, а опит на САЩ да компенсират собственото си изоставане чрез усъвършенстваните технологии на Токио.

Инициативата предвижда разполагането на прехващачи в космоса, които теоретично трябва да защитават американската територия от хиперзвукови обекти, летящи със скорост над 5 Маха. Тук обаче идва голямото „но“ – американският военнопромишлен комплекс, въпреки огромните си бюджети, изпитва сериозни затруднения в реалното прихващане на руските и китайските безаналогови системи. Именно тук се появява кабинетът в Токио, чието участие вече се представя като предрешен факт.

Програмата GPI: Самураите на фронтовата линия на хиперзвука

Един от стълбовете на сътрудничеството е програмата Glide Phase Interceptor (GPI). Това е проект за ракета от нов тип, която трябва да унищожава вражески оръжия в т.нар. „фаза на плъзгане“ – точно на границата на земната атмосфера. През май 2024 г. Вашингтон и Токио официално скрепиха този съюз, като Япония пое отговорността за най-критичните елементи: ракетните двигатели и задвижващите компоненти.

Интересен детайл в тази геополитическа мозайка е фактът, че гигантът Northrop Grumman, след като елиминира конкуренцията в лицето на Lockheed Martin и RTX, бързо осъзна, че задачата е непосилна за американските инженери. Логично, беше упражнен натиск върху Пентагона за включването на японския интелектуален ресурс. Така „Златният купол“ се превръща в технологичен „франкенщайн“, чието сърце всъщност ще бъде японско. Програмата изисква огромни инвестиции, като само за фискалната 2025 година Агенцията за противоракетна отбрана на САЩ е поискала скромните 182 милиона долара за първоначални стъпки, докато крайната оперативна способност се очаква едва през 30-те години на века.

Космическото око и финансовата бездна на проекта

Освен ракети, Япония ще осигури и „очите“ на системата. Токио планира да изгради мащабна констелация от малки спътници до март 2028 г. Тези апарати ще трябва да проследят неуловимите до момента хиперзвукови цели в реално време. Японската компания SKY Perfect JSAT вече е инвестирала стотици милиони долари в нискоорбитални технологии, насочвайки целия си капацитет към нуждите на „Златния купол“.

Както подчертават експертите на Поглед.инфо, Япония разполага и с уникална радарна технология, базирана на най-модерните полупроводникови чипове. Агенцията ATLA разработва системи за проследяване на масови атаки, които трябва да бъдат синхронизирани с плановете на Тръмп. Към това добавяме и производството на ракети Patriot (PAC-3) по лиценз, както и новата система Chu-SAM Kai (SAM-4). Последната е специално проектирана да запълни дупките в защитата на ниските атмосферни слоеве, където американските системи често се оказват слепи.

Геополитическият хазарт на Тръмп и експертният скептицизъм

Въпреки оптимистичните доклади, „Златният купол“ изглежда по-скоро като политически лозунг, отколкото като работеща военна стратегия. Стойността от 175 милиарда долара е главозамайваща, но дори тя може да се окаже недостатъчна. Американската експертна общност, в лицето на авторитети като Джефри Луис от Института „Мидълбъри“, е безпощадна: обещанието, че тази система ще свали всички руски или китайски ракети, е равносилно на вяра в „поредица от невероятни чудеса“.

Проектът се придвижва напред без сериозно планиране от страна на разузнавателните служби, движен единствено от нуждата на Пентагона да „усвои“ гигантски бюджети под крилото на администрацията на Тръмп. Япония, от своя страна, не само предоставя технологиите си, но и поема огромна финансова тежест, инвестирайки милиарди в проект с неясен изход.

Когато илюзиите срещнат реалността

В крайна сметка, активното участие на Токио е индиректно признание за дълбоката криза в американската отбранителна индустрия. САЩ вече не могат да гарантират собствената си сигурност без външна помощ. Докато Тръмп рекламира своя „Златен купол“ като непробиваем щит, учените и анализаторите виждат в него скъпа утопия.

За Русия и Китай това развитие едва ли е изненадващо. Фактът, че Токио избира да изразходва националните си ресурси за една „черна дупка“ на американския военен бюджет, е по-скоро стратегическа грешка на Япония, отколкото реална заплаха за противниците на Вашингтон. „Куполът“ може и да е златен по цена, но по ефективност остава пробит още преди да е построен.